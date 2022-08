Παράνομες επιθέσεις των Ρώσων στο Χάρκοβο

ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ;

Αυτή η τριμερής συνάντηση μπορεί να σημαίνει από λίγα έως πάρα πολλά.

«Μετά από πρόσκληση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα βρίσκεται την Πέμπτη στο Λβιβ για τριμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον Ουκρανό ηγέτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, σε συνέντευξη Τύπου χθες Τρίτη.

«Θα τεθούν ορισμένα θέματα, σε γενικές γραμμές, όπως η ανάγκη πολιτικής λύσης της σύγκρουσης», και αναμφίβολα το θέμα του πυρηνικού σταθμού [Ζαπορίζια] και άλλα, πρόσθεσε.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Ερντογάν στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε προτείνει πρόσφατα στον Πούτιν να μεσολαβήσει για να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας στη βάση του μοντέλου με το οποίο επιτεύχθηκε η συμφωνία για τα σιτηρά.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, σύμφωνα με την οποία στη συνάντηση θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας με διπλωματικά μέσα, με την αύξηση των δραστηριοτήτων του μηχανισμού που έχει δημιουργηθεί για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών στις παγκόσμιες αγορές.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμ. Μακρόν, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Τρίτη για «τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις αποσταθεροποιητικές συνέπειές του για τον υπόλοιπο κόσμο», και οι ηγέτες συμφώνησαν να «συνεργαστούν για να τερματιστεί η σύγκρουση» στην Ουκρανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για τερματισμό του πολέμου, αλλά η αρχή κάθε διπλωματικής προσπάθειας είναι η ανίχνευση των προθέσεων των δύο αντιμαχομένων πλευρών.

Πηγή: Le Monde, The Odessa Journal, Al Jazeera

Μετά από πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί την Πέμπτη στο Λβιβ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, και τον Ουκρανό ηγέτη.

• • •

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Μια άνευ προηγουμένου μαζική απάτη, που σχετίζεται με την πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια, έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έστελνε τα χρήματα με το τσουβάλι.

Ένας πρώην εισαγγελέας των ΗΠΑ την αποκάλεσε «η μεγαλύτερη απάτη της τελευταίας γενιάς». Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά η απάτη κυμαίνεται πιθανότατα κάπου μεταξύ 60 και 160 δισ. δολαρίων.

Εν μέσω της πανδημίας η κυβέρνηση έδωσε επιδόματα ανεργίας σε φυλακισμένους, ανύπαρκτα πρόσωπα και νεκρούς· έστελνε χρήματα σε «φάρμες» που αποδείχθηκαν ότι ήταν αυλές· πλήρωσε ανθρώπους που ήταν στη «λίστα μη πληρωτέων» της κυβέρνησης· έδωσε δάνεια σε 342 άτομα που δήλωσαν ότι το όνομά τους ήταν «N/A»...

Ένας επιχειρηματίας από τον Μισισιπή καταδικάστηκε σε 78 μήνες φυλάκιση για κατάχρηση ποσού ύψους άνω των 6 εκατ. δολαρίων μέσω ενός προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Ο καταδικασθείς, Christopher Paul Lick, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για προσωπικές επενδύσεις στο χρηματιστήριο και για να αγοράσει ένα σπίτι αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων.

Ο Richard Ayvazyan και η σύζυγός του, Marietta Terabelian, καταδικάστηκαν ερήμην σε 17 και έξι χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα, διότι καταχράστηκαν πάνω από 20 εκατ. δολάρια από κονδύλια που προορίζονταν για μικρές επιχειρήσεις. Το ζευγάρι χρησιμοποίησε πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων νεκρών και ξένων φοιτητών ανταλλαγής που επισκέφθηκαν για λίγο τις ΗΠΑ πριν από χρόνια, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για περίπου 150 ομοσπονδιακά δάνεια στήριξης από την πανδημία εικονικών επιχειρήσεων στην Καλιφόρνια.

Επί του παρόντος, 500 άτομα εργάζονται σε υποθέσεις απάτης πανδημίας, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 1.500 άτομα, και 39.000 έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως σημείωσε ένας Γενικός Επιθεωρητής της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων, η διερεύνηση μιας από τις υποθέσεις των 10.000 δολαρίων θα κόστιζε περισσότερα από 10.000 δολάρια. Έτσι, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έκλεψαν μεν μικρότερα, αλλά σημαντικά ποσά, πιθανότατα θα τη γλιτώσουν.

Πηγή: The New York Times, The Washington Post

• • •

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΜΠΙΚΩΝ

Η ήττα της βουλευτού, Λιζ Τσέινι, στις προκριματικές εκλογές την Τρίτη επισφραγίζει την ολοκληρωτική ήττα της ομάδας των 10 Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων που αποσχίστηκαν από το κόμμα τους προκειμένου να παραπέμψουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποκίνηση της εξέγερσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2020.

Η επικράτηση του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι πλήρης. Τέσσερις από τους 10 αποσύρθηκαν αντί να διεκδικήσουν την επανεκλογή τους, άλλοι τέσσερις έχασαν στις προκριματικές εκλογές από τραμπικούς αντιπάλους, και μόλις δύο προκρίθηκαν, εκ των οποίων ο ένας έχει να αντιμετωπίσει έναν Δημοκρατικό αντίπαλο σε μιας αβέβαιας έκβασης αναμέτρηση.

Πάντως, το χθεσινοβραδινό μήνυμα της Λιζ Τσέινι ήταν ξεκάθαρο: «Πριν από δύο χρόνια κέρδισα τις προκριματικές εκλογές με 73% των ψήφων. Θα μπορούσα να το ξανακάνω. Ο δρόμος ήταν σαφής. Αλλά αυτό θα απαιτούσε να συμφωνήσω με το ψέμα του Προέδρου Τραμπ για τις εκλογές του 2020. Ποτέ στα 246 χρόνια του έθνους μας δεν είδαμε αυτό που είδαμε στις 6 Ιανουαρίου. Σημαντικά στελέχη στο κόμμα μου εξακολουθούν να υπερασπίζονται σθεναρά αυτούς που το προκάλεσαν. Η επιβίωσή μας δεν είναι εγγυημένη. Τα δηλητηριώδη ψέματα καταστρέφουν τα ελεύθερα έθνη».

Πηγή: Politico

Η ήττα της βουλευτού, Λιζ Τσέινι, στις προκριματικές εκλογές την Τρίτη, επισφραγίζει την ολοκληρωτική ήττα της ομάδας των 10 Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων που αποσχίστηκαν από το κόμμα τους προκειμένου να παραπέμψουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποκίνηση της εξέγερσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2020.

• • •

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΚΟΒΟ

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW, Human Rights Watch) κατηγορεί τον ρωσικό στρατό για παράνομες επιθέσεις στο Χάρκοβο, σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με επανειλημμένες παράνομες επιθέσεις που σκότωσαν και τραυμάτισαν αμάχους και προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και σπίτια, αναφέρει η έκθεση.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων στο Χάρκοβο και στη γειτονική πόλη Ντερχάτσι, η HRW κατέγραψε οκτώ παράνομα περιστατικά επιθέσεων που σκότωσαν 12 αμάχους, τραυμάτισαν άλλους 26 και προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 5 νοσοκομειακά κτίρια — ένα μόνο κλάσμα των επιθέσεων που αναφέρθηκαν στην περιοχή του Χάρκοβο από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. «Από όσο μπόρεσε να διαπιστώσει η HRW, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έλαβαν τις προφυλάξεις που απαιτούνται από τους νόμους του πολέμου για την ελαχιστοποίηση της βλάβης των αμάχων σε καμία από τις καταγεγραμμένες επιθέσεις, τρεις από αυτές με πυρομαχικά διασποράς».

«Όλες οι επιθέσεις που κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκαν σε κατοικημένες περιοχές αδιακρίτως, μεταξύ άλλων με τη χρήση εκρηκτικών όπλων με ευρείας έκτασης αποτελέσματα και ευρέως απαγορευμένων πυρομαχικών διασποράς, κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των νόμων του πολέμου».

Πηγή: Human Rights Watch

Στις 26 Ιουνίου, μια ρουκέτα Uragan με πυρομαχικά διασποράς έπληξε την οροφή του Περιφερειακού Νοσοκομείου Τραύματος του Χάρκοβο, ένα επταώροφο κτίριο στη συνοικία Σαλτίβκα της πόλης Χάρκοβο, διαπέρασε την οροφή, διείσδυσε στον τεχνικό και τον 7ο όροφο και σταμάτησε στον 6ο όροφο. Φωτ.: © 2022 Yulia Gorbunova/Human Rights Watch

• • •

ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ ΣΕ ΕΦΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Οι αρχές του Ιράκ ισχυρίζονται ότι βρήκαν έναν κλεμμένο πίνακα του Πικάσο κατά τη διάρκεια επιδρομής για ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην κεντρική επαρχία Ντιγιάλα. Το έργο, που λέγεται ότι αξίζει «εκατομμύρια δολάρια», βρισκόταν στην κατοχή τριών ατόμων που συνελήφθησαν για συμμετοχή στο εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

«Η διεύθυνση κατά των ναρκωτικών πραγματοποίησε επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη ένα δίκτυο τριών κατηγορουμένων που εμπλέκονταν στο εμπόριο και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή τους βρέθηκε ένας πίνακας του διεθνούς ζωγράφου Πικάσο», δήλωσε στο Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του γραφείου μέσων ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών, συνταγματάρχης Μπιλάλ Σόμπι

Εικόνες και περισσότερες λεπτομέρειες για τον πίνακα δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ, και η αυθεντικότητα του έργου δεν έχει ακόμη επικυρωθεί.

Η ιρακινή αστυνομία ισχυρίστηκε ότι κατάσχεσε έναν άλλο πίνακα του Πικάσο το 2009, και ότι συνέλαβε έναν άνδρα που προσπαθούσε να τον πουλήσει για 450.000 δολάρια. Ο πίνακας, με τίτλο «Η γυμνή γυναίκα», εφέρετο να είχε κλαπεί από το Εθνικό Μουσείο του Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ιράκ στο γειτονικό κράτος το 1990. Αξιωματούχοι του Λούβρου και του Εθνικού Μουσείου του Κουβέιτ δήλωσαν αργότερα ότι ο πίνακας ήταν πλαστός.

Η χρήση διάσημων έργων τέχνης, ή έργων διάσημων καλλιτεχνών, ως ενέχυρο ανταλλαγής έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα κερδοφόρο και όλο και πιο δημοφιλές μέσο για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη διασφάλιση των μεταξύ τους συμφωνιών.

Πηγή: Iraqi News Agency, The Art News Paper

Η ιρακινή αστυνομία ισχυρίστηκε το 2009 ότι κατάσχεσε τον πίνακα του Πικάσο «Γυμνή γυναίκα» του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος απεδείχθη όμως πλαστός.

• • •

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το φαινομενικά φιλοσοφικό ερώτημα της «συλλογικής ευθύνης» έχει αποκτήσει πρακτική διάσταση ενόψει της συζήτησης στην ΕΕ της πρότασης να απαγορευτεί η είσοδος όλων των Ρώσων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πολιτικής συλλογικής τιμωρίας.

Αντιγράφω ορισμένα αποσπάσματα από το άρθρο («Η συλλογική ευθύνη και η διολίσθηση στο ολοκληρωτικό παρελθόν», The Moscow Times, 16.08.2022) του Ρωσο-Ουκρανού καθηγητή στη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του πανεπιστημίου Johns Hopkins, Sergey Radchenko, που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της διαμάχης.

«Η ‘συλλογική ευθύνη’ είναι μια προβληματική έννοια που έχει τις ρίζες της στις ολοκληρωτικές ιδεολογίες του 20ου αιώνα. Υποστηρίζει ότι ένα μέλος μιας κοινότητας, με ευρεία έννοια, μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις συλλογικές ‘αμαρτίες’ (όπως και αν ερμηνεύονται) μιας συγκεκριμένης κοινότητας και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Τόσο οι κομμουνιστές όσο και οι ναζί στην εποχή τους απέδωσαν συλλογική ευθύνη σε ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων... Ο Χίτλερ έβαλε στο στόχαστρο τους Εβραίους και τις κοινότητες των Ρομά, καθώς και τους ομοφυλόφιλους και άλλες συλλογικές κατηγορίες. Ο Στάλιν εξολόθρευσε ολόκληρες ‘τάξεις’ ανθρώπων (πλούσιους αγρότες και άλλους ‘εχθρούς του λαού’), μια πρακτική που υιοθετήθηκε αργότερα και από άλλους γενοκτόνους τυράννους... Εν ολίγοις, η έννοια της ‘συλλογικής ευθύνης’ έχει αμφιλεγόμενη καταγωγή.

Επιχειρηματολογώντας κατά της ‘συλλογικής ευθύνης’, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την πολύ πραγματική ατομική ευθύνη — ηθική, καθώς και νομική — των δραστών συγκεκριμένων εγκλημάτων. Τα άτομα πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, επειδή μπορούν να επιλέξουν: να δολοφονήσουν, να βιάσουν, να λεηλατήσουν ή να διαμαρτυρηθούν, να πάνε στη φυλακή, ως έσχατη λύση, να διαφύγουν. Η ιδέα της ατομικής ευθύνης για τις πράξεις του καθενός βρίσκεται στην καρδιά του δυτικού φιλελευθερισμού.

Γι' αυτόν τον λόγο, η υποχώρηση σε απαξιωμένες αντιφιλελεύθερες έννοιες όπως η ‘συλλογική ευθύνη’ είναι επικίνδυνη, διότι τέτοιες έννοιες κατατρώγουν τον πυρήνα αυτού που πρεσβεύει η Δύση. Η ευρωπαϊκή ιδέα είναι διαφορετική. Κρίνει τους ανθρώπους όχι με βάση αυτό που είναι, αλλά με βάση αυτό που αντιπροσωπεύει καθένας ξεχωριστά».

Πηγή: The Moscow Times