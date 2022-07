Ο εξοργιστικός Ουκρανός πρέσβης

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Λισιτσάνσκ. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αντιφατικές δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Το ISW (Institute for the Study of War) ανέφερε στις 2 Ιουλίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν συνάντησαν μεγάλη αντίσταση κατά την είσοδό τους στο Λισιτσάνσκ, με αποτέλεσμα την κατάληψη της πόλης από τους Ρώσους το Σάββατο. Χθες το πρωί, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε Βλαντίμιρ Πούτιν για την «απελευθέρωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Οι Ουκρανοί το διέψευσαν, ο Ζελένσκι και άλλοι υποστήριξαν ότι συνεχίζονται οι μάχες, αλλά λίγο αργότερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ξεκαθάρισε την κατάσταση.

Ο λογαριασμός Ukraine War Map υπολόγισε την Παρασκευή ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου η Μόσχα ήλεγχε περίπου 1.500 τετρ. χλμ επιπλέον ουκρανικού εδάφους, ήτοι 0,3% περισσότερο από ό,τι είχε στα τέλη Μαΐου. Συνολικά ελέγχουν το 19,2% της χώρας ― σχεδόν μια Ελλάδα ―, και ειδικότερα, πλήρως το ανατολικό Ντονμπάς.

Το αξιοσημείωτο δεν είναι το πρόσθετο 0,3% του εδάφους, αλλά το ότι οι Ρώσοι χρειάστηκαν για μεν το Σεβεροντονέτσκ έναν μήνα να το καταλάβουν, ενώ για το Λισιτσάνσκ μόνο μία βδομάδα, παρότι λεγόταν ότι η άμυνά του ήταν ισχυρότερη.

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους 2 μήνες μένει να το δούμε. Υπάρχει, όμως, ένα θέμα με τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας.

Η ισχύς των ΗΠΑ και κατά μείζονα λόγο της Δύσης είναι πολλαπλάσια της Ρωσίας, και ο στρατός της έδειξε πολλές αδυναμίες αυτό το τετράμηνο του πολέμου. Αλλά όποιος συνάγει ότι το μπόι της είναι 1,30 μέτρα επειδή δεν είναι 2,5 μέτρα, στρουθοκαμηλίζει· και «δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από την υποτίμηση του αντιπάλου σας» (Λάο Τσε).

• • •

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΑΣΜΕΝΗΣ 10ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μετά την αδιανόητη απόφαση μιας δικαστού στη Βραζιλία να απαγορεύσει την έκτρωση σε 10χρονη που έμεινε έγκυος μετά από βιασμό, μια νέα εξωφρενική υπόθεση απαγόρευσης ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή τη φορά στις ΗΠΑ.

Ένα βιασμένο 10χρονο κορίτσι από το Οχάιο έφτασε σε γυναικολόγο, έξι εβδομάδων και τριών ημερών έγκυος. Ο γιατρός έπρεπε να την παραπέμψει σε συνάδελφό του στην Ιντιάνα, διότι η άμβλωση απαγορεύεται στο Οχάιο μετά τις 6 εβδομάδες.

Ενώ προς το παρόν δεν απαγορεύεται η παραπομπή και η θεραπεία της στο Οχάιο, η «σκανδαλώδης απόφαση των έξι εβδομάδων», η οποία τέθηκε σε ισχύ αμέσως μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, μπορεί να αλλάξει σύντομα προς το χειρότερο.

Επιπλέον, το νομοθετικό σώμα της Ιντιάνα αναμένεται να περιορίσει ή να απαγορεύσει περαιτέρω τις αμβλώσεις στη συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου, η οποία συνεκλήθη για να συζητήσει τους περιορισμούς στην πολιτική των αμβλώσεων.

Πηγή: Indianapolis Star

Διαδηλώτρια κρατάει πινακίδα που αναφέρεται στην απαγόρευση των αμβλώσεων έξι εβδομάδων, την οποία οι υποστηρικτές αποκαλούν νόμο για τον «χτύπο της καρδιάς», σε μια διαδήλωση στο Μέγαρο του Οχάιο την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

• • •

ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Στη Μινεσότα ψηφίστηκε νόμος που νομιμοποιεί εδώδιμα και ποτά που περιέχουν THC — το ψυχοδιεγερτικό συστατικό της κάνναβης που «μαστουρώνει».

Ο νόμος πέρασε από τη Γερουσία της πολιτείας.

Η Γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους που αντιτίθενται στη νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η εξήγηση είναι απελπιστικά απλή.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές δεν διάβασαν το νομοσχέδιο και οι λίγοι που το διάβασαν δεν το κατάλαβαν.

Φαγώσιμα και ποτά με THC κυκλοφορούν ήδη, ενώ ετοιμάζεται και μπύρα. Οι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν ότι θα ανατρέψουν τον νόμο, αλλά προς το παρόν ειρωνείες και καζούρα δίνουν και παίρνουν για το πάθημά τους.

Πηγή: NPR

Καραμέλες ζελαδάκια με την ψυχοδιεγερτική ουσία THC εμφανίστηκαν στις βιτρίνες την προηγούμενη βδομάδα.

• • •

Ο ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟΣ ΟΥΚΡΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Άντριι Μέλνικ, είπε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι ο Ουκρανός εθνικιστής ηγέτης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Στεπάν Μπαντέρα, δεν ήταν «μαζικός δολοφόνος Πολωνών και Εβραίων».

Οι δηλώσεις του εξόργισαν Πολωνούς και Ισραηλινούς.

«Η δήλωση του Ουκρανού πρέσβη αποτελεί διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων, υποτιμά το Ολοκαύτωμα και αποτελεί προσβολή για όσους δολοφονήθηκαν από τον Μπαντέρα και τους ανθρώπους του», δήλωσε η ισραηλινή πρεσβεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Marcin Przydacz, έγραψε σε διαδικτυακή πλατφόρμα ότι «μια τέτοια άποψη και τέτοια λόγια είναι απολύτως απαράδεκτα».

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις του πρέσβη: «Η άποψη που εξέφρασε ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία Άντριι Μέλνικ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Γερμανό δημοσιογράφο είναι δική του και δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας».

Ο Μέλνικ έχει προκαλέσει οργίλες αντιδράσεις σε Γερμανούς πολιτικούς και πολίτες, εξαιτίας των μη διπλωματικών, αν όχι προσβλητικών, χαρακτηρισμών και εκφράσεων που χρησιμοποιεί.

Οι δηλώσεις του Μέλνικ δεν ήταν απλώς ατυχείς. Το 2015 κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του Μπαντέρα, και στη συνέντευξή του τον συνέκρινε με τον Ρομπέν των Δασών.

Ο Στεπάν Μπαντέρα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην Ουκρανία. Oρισμένοι τον θεωρούν ήρωα που αγνωνίστηκε για ουκρανική κρατική υπόσταση ενάντια στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι ήταν φασίστας που συνεργάστηκε με τη ναζιστική Γερμανία και συμμετείχε σε σφαγές Εβραίων και Πολωνών πολιτών.

Πηγή: DW, Reuters, Haaretz

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Άντριι Μέλνικ, εξόργισε τους Πολωνούς και Ισραηλινούς με δηλώσεις του.

• • •

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ένα κείμενο του νομπελίστα Χέρμπερτ Σάιμον από το βιβλίο του «Οι Επιστήμες του Τεχνητού» (Εισαγωγή, Μετάφραση και Σημειώσεις: Κ. Π. Αναγνωστόπουλος, Επίκεντρο, 2006).

Αναλογισθείτε τώρα ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα ανθρώπινου σχεδιασμού... Σχεδόν όλοι μας στον ελεύθερο κόσμο θεωρούμε αυτό το κείμενο [το Σύνταγμα] ως εντυπωσιακό παράδειγμα επιτυχίας του ανθρώπινου σχεδιασμού. Το θεωρούμε επιτυχία διότι το Σύνταγμα, αν και τροποποιήθηκε και ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως, επιζεί ορίζοντας το πλαίσιο των πολιτικών μας θεσμών· και διότι η κοινωνία που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτό πρόσφερε στους περισσότερους από εμάς μεγάλες ελευθερίες και υλική άνεση υψηλού επιπέδου.

Και τα δύο επιτεύγματα — τα ταξίδια στη Σελήνη και η επιβίωση του Αμερικανικού Συντάγματος — είναι θρίαμβοι της περιορισμένης ορθολογικότητας. Μια αναγκαία, όχι όμως και ικανή, συνθήκη για την επιτυχία τους, ήταν ότι αξιολογήθηκαν ως προς περιορισμένους στόχους. Έχω ήδη επιχειρηματολογήσει γι' αυτό το σημείο όσον αφορά τη NASA.

Όσον αφορά τους θεμελιωτές του Συντάγματος είναι διδακτικό να εξεταστούν οι δικές τους απόψεις για τους στόχους τους, οι οποίες καθρεπτίζονται στο The Federalist και στις σωζόμενες καταγραφές από τη συντακτική συνέλευση. Το εντυπωσιακό σε αυτά τα ντοκουμέντα είναι το πρακτικό τους πνεύμα και η επίγνωση, που αποπνέουν, των ορίων της πρόβλεψης για τις μεγάλες ανθρώπινες υποθέσεις. Οι περισσότεροι από τους συντάκτες του Συντάγματος ενστερνίστηκαν πολύ περιορισμένους στόχους για το τέχνημά τους — κυρίως τη διατήρηση της ελευθερίας σε μια έννομη κοινωνία. Δεν θέλησαν, μάλιστα, οι νέοι θεσμοί να δημιουργήσουν έναν καινούργιο άνθρωπο, αλλά αποδέχθηκαν ως έναν από τους περιορισμούς του σχεδιασμού τους τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως τον ήξεραν, τον εγωισμό του καθώς και την κοινή του λογική.

Με τα συνετά τους λόγια (The Federalist, no. 55): «Όπως υπάρχει κάποιος βαθμός εξαχρείωσης στο ανθρώπινο γένος, ο οποίος απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό περίσκεψης και δυσπιστίας, έτσι υπάρχουν και άλλες ιδιότητες στην ανθρώπινη φύση που δικαιολογούν ένα μέρος εκτίμησης και εμπιστοσύνης».

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Ίσως, αλλά τελικά δεν είναι το Βέλγιο που εισέβαλε στη Γερμανία».

― Ζωρζ Κλεμανσώ (1841 – 1929)