Κάννες: «γκλαμουριά» εναντίον κανόνων

«ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Καννών είχε όλη την απαιτούμενη λάμψη προκειμένου να εξορκιστεί η κατάρα της covid-19.

Το φεστιβάλ έπρεπε να ξαναπιάσει το νήμα από το 2019, και να ξεχαστεί το αναπόφευκτο κενό των δύο χρόνων.

Εξορκισμός της πανδημίας, αλλά παραβιάζοντας μαζικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Λίγες μάσκες, μηδαμινές αποστάσεις.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος των «New York Times», Kyle Buchanan, που βιντεοσκόπησε την αίθουσα, εκτιμά ότι μόνο το 15 με 20% των θεατών φορούσαν μάσκα.

Η «γκλαμουριά» νίκησε τους υγειονομικούς κανόνες, και πολλοί κατηγόρησαν τις αρχές ότι κάνουν τα στραβά μάτια σε διάσημους «προνομιούχους», τη στιγμή που η απειλή ενός τέταρτου κύματος επικρέμαται πάνω από τη χώρα.

Το συμπέρασμα είναι ότι, δυστυχώς, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.

• • •

ΗΤΑΝ ή ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΕΝΑΛΤΙ;

Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, that is the question, για να θυμηθούμε τον Άμλετ.

Το πέναλτι που δόθηκε στην Αγγλία στις καθυστερήσεις, στο ματς με τη Δανία, χάρη στο οποίο προκρίθηκε στον τελικό του Euro 2020, επισκίασε όλον τον αγώνα. Οι περισσότεροι σαφώς θεώρησαν ότι δεν ήταν, ανάμεσά τους και πολλοί που υποστήριζαν την Αγγλία.

Ορισμένοι, όπως σε κύριο άρθρο της η ισπανική Marca, είπαν ότι οι Άγγλοι καλά θα κάνουν να μην κουνούν το δάκτυλο στους υπόλοιπους Ευρωπαίους για «μαϊμού» πεσίματα.

Κάποιοι είδαν σκανδαλώδη σκοπιμότητα. Η ιταλική Gazzetta dello Sport, λόγου χάριν, έγραψε ότι η UEFA ανταποδίδει στον Μπόρις Τζόνσον την αντίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα.

Εκείνο, πάντως, που προκάλεσε απορίες ήταν το VAR. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης ποδοσφαίρου στη FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, ήταν ξεκάθαρος στο BeIN Sports: «Δεν ήταν πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζήτησαν από τον διαιτητή να ρίξει μια ματιά. Σε μια στιγμή σαν κι αυτή, είναι σημαντικό ο διαιτητής να είναι απολύτως βέβαιος ότι ήταν πέναλτι. Δεν αρκούσε να πει ‘Ναι είναι’, και τουλάχιστον θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στην οθόνη».

Η Αγγλία έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό που μετράει τελικά για τους φίλους της είναι η πρόκριση στον τελικό. Οι Δανοί αποχώρησαν από τη διοργάνωση με αίσθημα αδικίας. Και οι Ιταλοί προειδοποιούν να μην υπάρξει φαβοριτισμός στον τελικό της Κυριακής. Σωστά δεν λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της κοινωνίας;

Σαρκαστική εικόνα της αίθουσας του VAR, όταν εξεταζόταν το πέναλτι της Αγγλίας.

• • •

Ο ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Γιορτάζονται φέτος τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Λαφονταίν (Ζαν ντε Λα Φονταίν, 1621 – 1695), του περιώνυμου συγγραφέα των «Μύθων».

Ακόμη και στα πιο τρελά του όνειρα, δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόσοι άνθρωποι «από επτά έως 77 χρονών» θα τον είχαν διαβάσει και θα συνέχιζαν να τον διαβάζουν μέχρι τις μέρες μας, και πόσο επίκαιροι παραμένουν οι μύθοι του.

Επί παραδείγματι, στον μύθο «Τα άρρωστα ζώα από την πανούκλα», το λιοντάρι κάλεσε όλα τα ζώα προκειμένου να βρεθεί ο ένοχος για αυτήν την κατάρα, στην οποία «δεν πέθαιναν όλοι, αλλά όλους τους κτυπούσε». Ο αφελής γάιδαρος υποδεικνύεται ως ένοχος και καταδικάζεται, διότι «ο λόγος του ισχυρότερου είναι πάντα ο καλύτερος», η πανούκλα δεν αντιμετωπίζεται, αλλά ο βασιλιάς παριστάνει ότι ελέγχει την υγειονομική κρίση. Και ο νοών νοείτω.

«Τα άρρωστα ζώα από την πανούκλα» από τον εικονογράφο Ζαν-Ζακ Γκραντβίλ (1838-1840).

• • •

Ο ΕΜΜΟΝΙΚΟΣ ΛΕ ΚΟΡΜΠΥΖΙΕ

Διάσημη φωτογραφία διάσημου προσώπου.

Διάσημη πρώτα απ’ όλα γιατί πρόκειται για τον ολόγυμνο Λε Κορμπυζιέ.

Διάσημη, επίσης, γιατί δείχνει την μεγάλη ουλή στο πόδι του, που προήλθε από ατύχημα στη θάλασσα του Σεν Τροπέ, τον Αύγουστο του 1938. Καθώς κολυμπούσε η προπέλα ενός γιοτ τον έπιασε, ευτυχώς ελαφριά, στον δεξιό μηρό, τον έβγαλαν από τη θάλασσα, και τον πήγαν στο νοσοκομείο όπου του έραψαν την πληγή.

Ο Λε Κορμπυζιέ ζωγραφίζει μια τοιχογραφία στη Βίλα Ε-1027, στη Νότια Γαλλία το 1939.

Η φωτογραφία είναι διάσημη, επίσης, διότι δείχνει τον Λε Κορμπυζιέ να ζωγραφίζει μια τοιχογραφία στη Βίλα Ε-1027, το 1939, με την οποία είχε εμμονή. Χαρακτηριστικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η Ε-1027 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Ιρλανδή αρχιτέκτονα και ντιζάινερ, Eileen Gray, στη Νότια Γαλλία, το 1929. Είτε από θαυμασμό για το επίτευγμά της είτε από φθόνο, ο Λε Κορμπυζιέ ζωγράφισε τις λευκές επιφάνειες, πράγμα που εξόργισε την Gray που τις θεωρούσε απόλυτο βανδαλισμό. Η Βίλα Ε-1027 έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό Πολιτιστικό Μνημείο της Γαλλίας.

Η Βίλα Ε-1027, έργο της Ιρλανδής Eileen Gray, στη γαλλική Ριβιέρα. Φωτο: Manuel Bougot

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Γύρος της Γαλλίας είναι κατά κοινή ομολογία μια από τις πιο σκληρές αθλητικές δοκιμασίες.

Αλλά το 1920, οι ποδηλάτες Vervaeke και Geldhol καπνίζουν λίγο πριν την εκκίνηση μιας διαδρομής. Άλλες εποχές, όπως φαίνεται και από τα ποδήλατα που χρησιμοποιούσαν.