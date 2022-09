Ο ΟΠΕΚ+ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο ΟΠΕΚ+ (οι 13 χώρες του ΟΠΕΚ και οι 10 σύμμαχοί τους), συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, αποφάσισαν χθες να μειώσουν την προσφορά τους στην παγκόσμια οικονομία κατά 100.000 βαρέλια ημερησίως, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις τιμές του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει λόγω των φόβων για ύφεση, και θα τη μειώσουν κι άλλο, αν χρειαστεί.

Η απόφαση διέψευσε τις προβλέψεις αναλυτών που ανέμεναν είτε μικρή αύξηση είτε αμετάβλητη παραγωγή.

Η μείωση της προσφοράς για τον Οκτώβριο είναι ασήμαντο κλάσμα των 43,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως της παραγωγής του ΟΠΕΚ+, αλλά το συμβολικό του μήνυμα είναι ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει αρκετά, όπως έγραψε στο Twitter ο ειδικός σε θέματα ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζέισον Μπόρντοφ.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 3,3%, στα 89,79 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές βαρέλι αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 3,7%, στα 96,50 δολάρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν άμεσα μεν, αλλά δίχως αναφορά στην απόφαση των χωρών του ΟΠΕΚ+. «Ο πρόεδρος [Τζο Μπάιντεν] ήταν ξεκάθαρος ότι η προσφορά ενέργειας πρέπει να συμβαδίζει με τη ζήτηση για να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και να μειωθούν οι τιμές για τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίνα Ζαν-Πιέρ.

Η Ουάσινγκτον είχε παροτρύνει τον ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας που τροφοδοτούν τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών.

Πηγή: AP News, Le Monde

• • •

Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕ 158 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), δημοσιευμένη με σημερινή ημερομηνία, η Ρωσία αποκόμισε 158 δισεκ. ευρώ από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων στο πρώτο εξάμηνο του πολέμου 24 Φεβρουαρίου - 24 Αυγούστου, εκμεταλλευόμενη τις υψηλές τιμές τους.

«Η εκτίναξη των τιμών των ορυκτών καυσίμων σημαίνει ότι τα τρέχοντα έσοδα της Ρωσίας είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα των προηγούμενων ετών, παρά τις μειώσεις του όγκου των εξαγωγών», σημειώνει η έκθεση.

Το φινλανδικό ερευνητικό κέντρο αναφέρει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων της Ρωσίας, αντιπροσωπεύοντας το 54% των ρωσικών εξαγωγών αξίας 85,1 δισεκ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Κίνα (34,9 δισεκ. ευρώ) και την Τουρκία (10,7 δισεκ. ευρώ).

Οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων συνεισέφεραν περίπου 43 δισεκ. ευρώ στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Το CREA εκτιμά ότι το εμπάργκο άνθρακα, που εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 10 Αυγούστου, έχει αποδώσει καρπούς, καθώς οι ρωσικές εξαγωγές έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή στην Ουκρανία. «Η Ρωσία απέτυχε να βρει άλλους αγοραστές», γράφει η έκθεση.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν «αυστηρότεροι» κανόνες και δραστικότερη επιβολή προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ρωσικού πετρελαίου σε αγορές όπου υποτίθεται ότι απαγορεύεται, διότι οι δυτικές κυρώσεις παρακάμπτονται σήμερα πολύ εύκολα: διυλίζεται αργό πετρέλαιο σε τρίτες χώρες για επανεξαγωγή, αναμειγνύεται με μη ρωσικό πετρέλαιο, και χρησιμοποιείται η μεταφορά από πλοίο σε πλοίο για να συσκοτίζεται η προέλευσή του.

Πηγή: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

• • •

ΜΕΙΩΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της Κίνας μειώθηκαν κατά το ποσοστό ρεκόρ 8% το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ήτοι μείωση 230 εκατ. τόνων (MtCO2) που είναι η μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία.

Βασισμένη σε επίσημα στοιχεία και εμπορικά δεδομένα, η νέα ανάλυση για το Carbon Brief δείχνει ότι οι εκπομπές της Κίνας έχουν μειωθεί επί τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, επεκτείνοντας την ήδη μεγαλύτερη συνεχή μείωση στην πρόσφατη ιστορία.

Καλοδεχούμενη μεν, αλλά η μείωση των εκπομπών CO2 δεν οφείλεται σε σχεδιασμένη αποσύνδεση των εκπομπών και της ανάπτυξης. Η τελευταία τριμηνιαία μείωση οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μειωμένη δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και στα αυστηρά μέτρα ελέγχου του Covid, την ασθενική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, και την ισχυρή αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα μειώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά σημείωσε αύξηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω των καυσώνων και της ξηρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας, δίχως ωστόσο να αλλάξει τους σημαντικότερους παράγοντες μείωσης των εκπομπών.

Η κινεζική κυβέρνηση απαντάει τώρα σε αυτά τα αρνητικά μηνύματα με ένα νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας, το οποίο επιδιώκει να αναζωογονήσει την κατασκευή ακινήτων και να επιταχύνει τα έργα υποδομής, αλλά θα ωφελήσει επίσης τις επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας.

«Αυτή η πολιτική παρέμβαση θα καθορίσει αν οι εκπομπές της Κίνας έχουν ήδη κορυφωθεί ή αν θα ανακάμψουν πριν κορυφωθούν αργότερα αυτή τη δεκαετία», σημειώνεται στην ανάλυση.

Πηγή: Carbon Brief

• • •

ΤΟ CERN ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε ένα μπλακ άουτ στην περιοχή μας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης ενέργειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), Σερζ Κλωντέτ, στη Wall Street Journal.

Το CERN, το οποίο βρίσκεται στα γαλλοελβετικά σύνορα, είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας. Στην αιχμή της λειτουργίας του, καταναλώνει σχεδόν 200 μεγαβάτ, το ένα τρίτο της ενέργειας που καταναλώνει η κοντινή πόλη της Γενεύης.

Στόχος του είναι να διατηρήσει σε λειτουργία τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) αξίας 4,4 δισεκ. δολαρίων, αποτρέποντας μια ξαφνική διακοπή της λειτουργίας του που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες.

Το CERN βρίσκεται σε συνομιλίες με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τον κρατικά ελεγχόμενο γαλλικό ενεργειακό γίγαντα EDF SA, για να λάβει προειδοποίηση μίας τουλάχιστον ημέρας ότι θα πρέπει να μειώσει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: Wall Street Journal, Swissinfo

• • •

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΚΟΤΩΣΕ «ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ» ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε για πρώτη φορά τη Δευτέρα ότι, σύμφωνα με την έρευνά του, ένας στρατιώτης σκότωσε «με πολύ μεγάλη πιθανότητα» τη βετεράνο δημοσιογράφο του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, και το έκανε κατά λάθος.

Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό, το οποίο σημαίνει ότι ούτε ο στρατιώτης ούτε κανείς ιεραρχικά ανώτερός του θα τιμωρηθεί.

Η Σιρίν Αμπού Άκλεχ σκοτώθηκε τον Μάιο, ενώ κάλυπτε ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η δημοσιογράφος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, με την επιγραφή «Press», όπως και προστατευτικό κράνος, όταν την πέτυχε η σφαίρα, σε ακάλυπτο σημείο του προσώπου της. «Ένας ισραηλινός στρατιώτης που δέχθηκε πυρά πιθανόν να στόχευσε λανθασμένα την Παλαιστίνια Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, αναγνωρίζοντάς την εσφαλμένα ως ένοπλη μαχήτρια», σύμφωνα με έρευνα του στρατού, αναφέρει η Haaretz.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνα πολλών ανεξάρτητων ερευνών που ολοκληρώθηκαν πολύ νωρίτερα, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: Haaretz, The New York Times, Politico

• • •

ΤΟ ΚΑΡΜΠΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Το καρμπόν εφευρέθηκε την πενταετία 1801-1806, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα, και εξαφανίστηκε τα τελευταία 60 χρόνια από τη φωτοτυπία και κατόπιν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πριν από λίγες μέρες διεξήχθη άσκηση σε ορισμένα υπουργεία της Αγγλίας για το πώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να διατηρήσει τη λειτουργία της σε περίπτωση κρίσης, όπως ένα ενεργειακό μπλακάουτ ή ένας πυρηνικός πόλεμος, αναφέρουν οι Financial Times.

Η άσκηση περιελάμβανε τη χρήση καρμπόν για τη δημιουργία αντιγράφων. «Η ιδέα είναι να έχετε ανθρώπους που θα τρέχουν πάνω-κάτω στο Whitehall και θα μοιράζουν αντίγραφα εγγράφων με καρμπόν σε συναδέλφους σε άλλα τμήματα ή υπηρεσίες, για να κρατούν τους ανθρώπους σε επαφή», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Όλα αυτά αφορούν την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με το πώς θα διατηρηθεί η επικοινωνία της κυβέρνησης σε περίπτωση κρίσης».

Το διακυβερνητικό πρόγραμμα, ονόματι Yarrow, δημιουργήθηκε το 2021 για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης και της βιομηχανίας προκειμένου να αντιμετωπίσει μια εθνική διακοπή ρεύματο, και δεν έχει σχέση με τον μεταγενέστερο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι οι ασκήσεις πολεμικού παιγνίου απέκτησαν νέα επείγουσα σημασία εξαιτίας της επιδεινούμενης ενεργειακής κρίσης.

Πηγή: Financial Times

Η αγγλική κυβέρνηση πιστεύει ότι θα μπορούσε να διατηρήσει τη λειτουργία της σε περίπτωση ενεργειακού μπλακάουτ χρησιμοποιώντας το καρμπόν.