Τραμπ κατά Νετανιάχου για τα συγχαρητήρια στον τότε νεοεκλεγέντα Μπάιντεν: «Γ@@@@ε τον»

Επικριτικός, απογοητευμένος και «προδομένος» εμφανίστηκε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον τότε νεοκλεγέντα πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα από την εβραϊκή καθημερινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένως τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ για «προδοσία», υποστηρίζοντας πως είχε βοηθήσει τον Νετανιάχου στην επανεκλογή του, ανατρέποντας πολιτική δεκαετιών για το Ισραήλ.



«Το πρώτο άτομο που τον (Μπαίντεν) συνεχάρη ήταν ο Μπίμπι Νετανιάχου» ανέφερε ο Τραμπ αποκαλώντας τον Νετανιάχου με το παρατσούκλι του. «Ο άνθρωπος για τον οποίο έκανα τα περισσότερα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο» ανέφερε ο Αμερικανός τέως πρόεδρος στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το επερχόμενο βιβλίο του με τίτλο «Trump’s Peace: The Abraham Accords and the reshaping of the Middle East».



«Δεν του έχω μιλήσει έκτοτε. Γ@@@@ε τον» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θυμωμένος με ένα συγκεκριμένο βίντεο που είχε δημοσιευτεί από τον Νετανιάχου στις 20 Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του νέου προέδρου, όπου έκανε λόγο για «θερμή προσωπική φιλία πολλών δεκαετιών».

«Τον συμπαθούσα τον Μπίμπι. Ακόμα τον συμπαθώ. Αλλά μ'αρέσει επίσης και η αφοσίωση. Το πρώτο άτομο που συνεχάρη τον Μπάιντεν ήταν ο Μπίμπι. Και όχι μόνο τον συνεχάρη, το έκανε και μαγνητοσκοπημένα» τόνισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ήταν προσωπικά απογοητευμένος. «Ο Μπίμπι θα μπορούσε να μείνει ήσυχος. Έκανε ένα φρικτό λάθος»



Όπως, ωστόσο, παρατηρεί η εφημερίδα Χααρέτζ του Ισραήλ, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς Τραμπ, ο Νετανιάχου φέρεται να καθυστέρησε πάνω 12 ώρες σε σχέση με άλλους ηγέτες για τα συγχαρητήρια. Μάλιστα, ο Νετανιάχου απέφυγε να αναφερθεί σε «νεοεκλεγέντα» πρόεδρο, ενώ ακολούθησε ανάρτησή του στο Twitter που επαινούσε τον Τραμπ.



Σε αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα σήμερα, ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα να μην υπογράψει πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ισχυριζόμενος πως η δική του απόφαση για αποχώρηση ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το Ιράν ελήφθη λόγω των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Θα σας πω - Αν δεν ήμουν εγώ, νομίζω το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί ίσως μέχρι τώρα» ισχυρίστηκε, αναφερόμενος στην απόσυρση από τη συμφωνία.



Όπως σημειώνει η Washington Post «η διοίκηση Τραμπ έκανε άνευ προηγουμένου βήματα στήριξης του Ισραήλ, περιλαμβανομένης απόρριψης ενστάσεων για τους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ».

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η απόφασή του να αναγνωρίσει την προσάρτηση των Υψιπέδων του Γκολάν που κατελήφθησαν από τη Συρία στον πόλεμο των έξι ημερών, το 1967, βοήθησε τον Νετανιάχου στις εκλογές του Απριλίου του 2019.

«Το έκανα πριν τις εκλογές, κάτι που βοήθησε τον Νετανιάχου πολύ» είπε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Haaretz/Washington Post