Τραμπ για εισβολή στο Καπιτώλιο: Δεν έβλεπα τηλεόραση εκείνη τη στιγμή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι ήξερε πως είχαν ξεσηκωθεί οι οπαδοί του, τη στιγμή που έκαναν εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021, μιλώντας σε δημοσιογράφο για ένα νέο βιβλίο.

«Συνήθως δεν είχα ανοιχτή την τηλεόραση. Θα την είχα ανοιχτή εάν υπήρχε κάτι. Την άνοιξα αργότερα και είδα τι συνέβαινε», είπε ο πρώην πρόεδρος στη ρεπόρτερ των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν, για το επερχόμενο βιβλίο της με τίτλο «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America».

«Το έμαθα εκ των υστέρων και στην πραγματικότητα καθυστερημένα. Έκανα συναντήσεις. Ήμουν επίσης με (τον τότε προσωπάρχη του) Μαρκ Μίντοους και άλλους. Δεν έβλεπα τηλεόραση», επεσήμανε ακόμη ο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος έδωσε αυτή την απάντηση για ένα- σύμφωνα με την Χάμπερμαν- από τα μυστήρια της 6ης Ιανουαρίου: τι έκανε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο. Σύμφωνα με κατάθεση στο Κογκρέσο, στην πραγματικότητα εκείνη την ημέρα παρακολουθούσε τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν καθώς οι υποστηρικτές του απεγνωσμένα προσπάθησαν να αποτρέψουν την επικύρωση της εκλογικής του ήττας από τον Τζο Μπάιντεν.

Στο απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσε το Atlantic, η Χάμπερμαν γράφει ότι είχε τρεις ευκαιρίες να συνομιλήσει με τον Τραμπ μετά την ολοκλήρωση της θητείας του και διαπίστωσε ότι «η παρόρμησή του να προσπαθήσει να παρουσιάσει την εκδοχή του εαυτού του που προτιμά, δεν επηρεάστηκε από το στίγμα που άφησε η 6η Ιανουαρίου στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Αν μη τι άλλο, έγινε ισχυρότερη».

Στο βιβλίο η δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος «έθαβε» τους υποστηρικτές του μιλώντας σε συνεργάτες του- «Είναι εντελώς τρελοί»- όπως και ότι της φάνηκε δύσκολο να διακρίνει «εάν ο Τραμπ πραγματικά πίστευε αυτά που έλεγε για τις εκλογές».

Ερωτηθείς για μια νέα υποψηφιότητα για την προεδρία, γράφει η Χάμπερμαν, ο Τραμπ «ήταν πιο άνετος να κοιτάζει προς τα πίσω παρά μπροστά. Όταν του είπα ότι ήθελα να μιλήσουμε για το 2024, με ρώτησε με απορία “το 2024;”».

Ακόμη ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε σημαντικά έγγραφα από τον Λευκό Οίκο στο τέλος της θητείας του. «Τίποτα μεγάλης σπουδαιότητας, όχι», είπε στην Χάμπερμαν, εκτός από επιστολές από τον Κιμ Γιονγκ-ουν και υπαινίχθηκε ότι ακόμη έχει επικοινωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Τέλος, είπε ότι η ερώτηση που δέχεται περισσότερο από κάθε άλλη είναι εάν θα το ξαναέκανε όλο αυτό. «Η απάντηση είναι, ναι, έτσι νομίζω», απάντησε, σύμφωνα με την Χάμπερμαν. «Ο τρόπος που το βλέπω είναι ο εξής: έχω τόσους πολλούς πλούσιους φίλους και κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι», συμπλήρωσε

