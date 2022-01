Τόνγκα: Νέες εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι

Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα νησιά Τόνγκα, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από το τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, που έδωσε στη δημοσιότητα το προξενείο των Τόνγκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κύματα ξερίζωσαν δέντρα και κατέστρεψαν κτήρια, ενώ ένα παχύ μαύρο στρώμα ηφαιστειακής τέφρας κάλυψε δρόμους, αυτοκίνητα, σπίτια.

Το τσουνάμι τού Σαββάτου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και «παρέλυσε» τις τηλεπικοινωνίες. Οι διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές φέρεται να έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο ένα κατεστραμμένο θαλάσσιο καλώδιο θα χρειαστεί εβδομάδες εργασιών για να αποκατασταθεί, κάτι που σημαίνει πως τα νησιά Τόνγκα θα παραμείνουν αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή φωτογραφίας: Consulate of the Kingdom of Tonga/Twitter

Πηγή φωτογραφίας: Consulate of the Kingdom of Tonga/Twitter

Η τέφρα αυτή υπήρξε η αιτία αδυναμίας προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών που μεταφέρουν την πολύτιμη βοήθεια σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Και σήμερα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την απομάκρυνση της πυκνής σκόνης από τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις ανθρωπιστικές αποστολές.

Πηγή φωτογραφίας: Consulate of the Kingdom of Tonga/Twitter

Πηγή φωτογραφίας: Consulate of the Kingdom of Tonga/Twitter



Υπενθυμίζεται πως η ηφαιστειακή έκρηξη της 15ης Ιανουαρίου, που έγινε αισθητή έως την Αλάσκα, κοινώς πάνω από 9.000 χιλιόμετρα μακριά από την Τόνγκα, ήταν η πιο μεγάλη που έχει σημειωθεί εδώ και δεκαετίες. Από την έκρηξη προκλήθηκε ένα τεράστιο μανιτάρι καπνού ύψους 30 μέτρων, το οποίο σκόρπισε τέφρα, αέρια και όξινη βροχή σε όλη την περιοχή του Ειρηνικού, και στη συνέχεια ακολούθησε τσουνάμι, με κύματα ύψους 15 μέτρων.

Με πληροφορίες από BBC