Τα γένια του Τζέι Ντι Βανς: Σπάει ταμπού στην πολιτική των ΗΠΑ αλλά για «λάθος» λόγους

Τα γένια του Τζέι Ντι Βανς σπάνε τα ταμπού στις ΗΠΑ, καθώς επί σχεδόν έναν αιώνα δεν έχει υπάρξει γενειοφόρος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος στις ΗΠΑ.

Όταν ο Τραμπ υπέδειξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του τον 39χρονο Τζέι Ντι Βανς και όταν αυτός ανέβηκε στη σκηνή του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για να αποδεχθεί την υποψηφιότητα, μια λεπτομέρεια επισημάνθηκε από τους γνώστες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Μια αδιαμφισβήτητη λεπτομέρεια που εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο ανέτρεψε τη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία των ΗΠΑ, αλλά έσπασε ένα μακροχρόνιο πολιτικό ταμπού: Τα γένια του.

«Ένα ξυρισμένο πρόσωπο έχει καθορίσει το status quo στους διαδρόμους εξουσίας της Ουάσιγκτον και της Wall Street. Τουλάχιστον μέχρι τώρα», σχολιάζει επ' αυτού η Βανέσα Φρίντμαν επικεφαλής κριτικός μόδας των New York Times.

Ο τελευταίος γενειοφόρος άνδρας που εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Μπέντζαμιν Χάρισον, το 1888. Ο τελευταίος πρόεδρος με λίγα γένια στο πρόσωπο ήταν ο Ουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ, που εξελέγη το 1908. Ο τελευταίος αντιπρόεδρος με μουστάκι ήταν ο Τσαρλς Κέρτις, ο οποίος εξελέγη με τον Χούβερ το 1928. Και ο τελευταίος υποψήφιος μεγάλου κόμματος που προσπάθησε να σπάσει αυτό το σερί «ξυρισμένων νικητών» ήταν ο Τόμας Ε. Ντιούι, ο οποίος είχε ένα ελαφρύ μουστάκι στο άνω χείλος του και διεκδίκησε, ανεπιτυχώς, το ανώτατο αξίωμα το 1944 και το 1948.

Οι εκστρατείες του εκείνες δημιούργησαν κακό προηγούμενο. Σύμφωνα με το ιστολόγιο των Εθνικών Αρχείων «Pieces of History», ο κ. Χούβερ είπε κάποτε για το «μουστάκι» του κυρίου Ντιούι: «Ένας άντρας δεν θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο μουστάκι χωρίς να επηρεάσει το μυαλό του».

Το πρόβλημα με τα γένια

Οι τρίχες στο πρόσωπο των αντρών συχνά θεωρούνται ύποπτες. Οι τρίχες του προσώπου κρύβουν κάτι – ίσως κάτι ακόμα πιο χαρακτηριστικό από ένα αδύναμο πηγούνι. Το περιποιημένο γένι στο πρόσωπο έχει συσχετιστεί με τον δαίμονα Μεφιστοφελή, ο οποίος συχνά απεικονιζόταν με ένα τράγο, και τον Δράκουλα. Το πιο ατημέλητο φέρνει στον νου επαναστάτες όπως ο Φιντέλ Κάστρο και οι χίπις.

«Τα ξυρισμένα πρόσωπα ήταν σημάδι αστικότητας και καλής περιποίησης», σχολιάζει ο Richard T. Ford, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ και συγγραφέας του «Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History». «Τα γένια συνδέθηκαν με τον αγροτικό τρόπο ζωής («άντρες του βουνού»), τους ηλικιωμένους, τους καθηγητές και την αντικουλτούρα. Καμία από αυτές τις ομάδες δεν ήταν πιθανό να απευθύνεται σε ένα μαζικό εκλογικό σώμα», συνεχίζει.

«Η ατμόσφαιρα της αντικουλτούρας ήταν ιδιαίτερα προβληματική», συνέχισε, «αλλά οι άλλες εκδοχές πρότειναν είτε την έλλειψη καλής αγωγής είτε μια αμφίβολη εκκεντρικότητα», εξηγεί.

Δεν βοηθά επίσης το γεγονός ότι κατά καιρούς, πολιτικοί που έχασαν τον προσανατολισμό τους και φαινόταν ότι βιώνουν μια δύσκολη περίοδο απομονωμένοι, μετά επανεμφανίστηκαν με μούσια. Ενδεικτικά, ο Αλ Γκορ το 2001, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Τζορτζ Μπους κέρδισε την προεδρία. Ο Πολ Ράιαν το 2015, όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα. Ο Τεντ Κρουζ το 2016, μετά το τέλος της υποψηφιότητάς του για πρόεδρος. Ο Μπέτο Ο'Ρουρκ το 2019, μετά την προσπάθειά του για το υψηλότερο αξίωμα. Ακόμη και ο Μιτ Ρόμνεϊ, αν και ακόμη στην εξουσία, φαινόταν να δείχνει την αποξένωση του από το κόμμα του, με αυτόν τον τρόπο ως το 2022.

Όπως είπε ο Ντέιβιντ Λέτερμαν στους New York Times για το γιατί άφησε τα δικά του γένια μακριά μετά την αποχώρησή του από το «Late Show», «η γενειάδα είναι μια καλή υπενθύμιση για μένα ότι αυτή ήταν μια διαφορετική ζωή». Μπορεί να είναι είτε ένα σήμα αποτυχίας είτε ένα σήμα παραίτησης.

«Είναι επίσης ένας τρόπος αλλαγής επωνυμίας», επισημαίνει ο καθηγητής Ford: «Επέστρεψα, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θυμάσαι».

Όλα αυτά δείχνουν επίσης γιατί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για τις απόψεις του κατά των γενειάδων, καθώς μεταξύ άλλων έχει πει στον γιο του, Ντόναλντ Τζούνιορ, στο podcast του «Triggered», ότι τον προτιμούσε χωρίς τρίχες στο πρόσωπο. Ίσως για να υποδηλώσει ότι είναι πραγματικά δικός του άνθρωπος, ο Don Jr. κράτησε τα γένια του, με τα οποία είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για κυνήγι και ψάρεμα το 2018.

Όπως έγραψε στο Instagram τότε: «Έφερα πίσω λίγο χνούδι για αναμνηστικό. Ίσως να το κρατήσω;;; Πείτε μου τις σκέψεις σας. #scruff #beard #mountainman». Οι φωτογραφίες έδειχναν ότι μέχρι τα Χριστούγεννα είχε ξυριστεί, αλλά το μούσι εμφανίστηκε ξανά στις αρχές του 2019 και από τότε είναι το σήμα κατατεθέν του.

Συμπτωματικά, αυτή φαίνεται να είναι περίπου η ίδια στιγμή που και ο Βανς άφησε τα γένια του, αν και η ακριβής στιγμή είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Όταν ο Βανς βρισκόταν στη διαδικασία προώθησης του βιβλίου του «Hillbilly Elegy», το 2016 και το 2017, ήταν ξυρισμένος, αλλά μέχρι να θέσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία το 2022, «το χαρακτηριστικό του μούσι είχε εμφανιστεί κι επίσης, το βλέμμα του, όπως και η πολιτική του, είχε αλλάξει», όπως παρατηρούν οι New York Times.

Το μούσι του Άβρααμ Λίνκολν και η γενειάδα του Κλιντ Ίστγουντ

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε στο Fox Radio ότι πίστευε ότι η γενειάδα έκανε τον Βανς να μοιάζει «σαν νεαρός Αβραάμ Λίνκολν», στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι: Το μούσι του Λίνκολν δεν είχε μουστάκι και ήταν απολύτως περιποιημένο, ενώ σύμφωνα με τον Sean Wilentz, καθηγητή αμερικανικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, ο Λίνκολν το άφησε επειδή ένα 11χρονο κορίτσι του είχε πει το 1860 ότι θα τον βοηθούσε να εκλεγεί - γιατί θα έκρυβε τη λεπτή και κάπως «ασθενική» φύση του προσώπου του.

Η γενειάδα του Βανς, αντίθετα, λειτουργεί για να δώσει στον υποψήφιο με το στρογγυλό baby face, τόσο ένα σαγόνι όσο και έναν γενικό αέρα αρρενωπότητας. Τα γένια του Βανς, όπως και του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι περισσότερο στην παράδοση της γενειάδας που βλέπουμε στα σπαγγέτι γουέστερν: Πιο κοντά στη γενειάδα του Κλιντ Ίστγουντ στο «The Good, the Bad and the Ugly», παρά στα γένια οποιωνδήποτε πολιτικών του προγόνων.

Για τον Βανς και τον Ντον Τζιούνιορ, που είναι γνωστό ότι είναι φίλοι, τα γένια τους υποδηλώνουν όχι μόνο ότι οι δύο άντρες είναι στην ίδια σελίδα, αλλά και σε μια χώρα όπου οι άνδρες ήταν άνδρες και οι άνδρες πυροβολούσαν αρκούδες. Σύμφωνα με έρευνα της Rebekah E. Herrick του Oklahoma State University που δημοσιεύτηκε στο Scholars Strategy Network, οι ψηφοφόροι μπορεί να «βλέπουν τους άνδρες με γένια και μουστάκια ως λιγότερο φεμινιστές και περισσότερο υποστηρικτές των δικαιωμάτων των όπλων, των στρατιωτικών δαπανών και της ανάπτυξης βίας».

Στον κόσμο του MAGA, ωστόσο, όπου τα στερεότυπα φύλου μπορεί να είναι αρετή, το N.R.A. είναι φίλος και χαρακτηριστικά όπως η «σκληρότητα» και η «αρρενωπότητα» φημίζονται - άρα τέτοια κλισέ περί γενειάδας μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ του Βανς. (Όπως, στην πραγματικότητα, μπορεί η ομοιότητα της γενειάδας του με αυτή του Ντόναλντ Τζούνιορ, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος είναι γνωστό ότι αισθάνεται πιο άνετα να δουλεύει με την οικογένειά του.)

Το αν η γενειάδα του κυρίου Βανς θα δημιουργήσει μια νέα τάση μένει να φανεί. Ο Λίνκολν σίγουρα το έκανε. «Μέχρι το 1863, τρία μέλη του υπουργικού του συμβουλίου είχαν γένια: ο Έντουιν Στάντον, ο Γκίντεον Γουέλς και ο Έντουαρντ Μπέιτς», είπε ο κ. Wilentz. Στη συνέχεια (και με εξαίρεση τον Άντριου Τζόνσον), «έξι πρόεδροι στη σειρά, μετρώντας τον Γκρόβερ Κλίβελαντ μόνο μία φορά, ήταν είτε γενειοφόροι είτε με μουστάκι».

Το υπουργικό συμβούλιο του Λίνκολν / Εικόνα: Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division/Alfred Whital Stern Collection of Lincolniana

Ωστόσο, ο κ. Wilentz είπε, παρά την αναταραχή του ενθουσιασμού για το σπάσιμο του ταμπού με τα μούσια στα κοινωνικά δίκτυα, «θα χρειαστούν πολλά για να αλλάξει ο Βανς την τάση σε περίπτωση που αναλάβει καθήκοντα». Στην πραγματικότητα, η ξαφνική προαγωγή του κ. Βανς σε γενειοφόρο πρότυπο σε μια εποχή μεγάλης διαίρεσης στη χώρα θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο Έρικ Κάλβο, ένας 27χρονος επαγγελματίας της επικοινωνίας, άφησε πρόσφατα ένα μούσι με το οποίο ήταν αρκετά ευχαριστημένος μέχρι αυτή την εβδομάδα, όταν ένας φίλος του είπε ότι του θύμιζε τον Βανς. «Το ξύρισα το βράδυ της ίδιας μέρας», είπε ο κ. Κάλβο.

Και δεδομένης όλης της ιστορίας, ίσως ο κύριος Βανς να κάνει το ίδιο. «Μάλλον θα κάνει μια δημοσκόπηση για να δει αν θα το κρατήσει ή θα ξυριστεί», σχολίασε ο κ. Wilentz.

Με πληροφορίες από New York Times