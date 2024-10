Στους οικονομολόγους συγγραφείς του «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη» το Νόμπελ Οικονομίας

Το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας απονεμήθηκε στους Ντάρον Ατσέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Ρόμπινσον, για το έργο τους που εξερευνά τους λόγους πίσω από τα διαφορετικά επίπεδα ευημερίας ανά τον κόσμο.

Τόσο ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Ατσέμογλου, όσο και ο Βρετανός Τζόνσον, διδάσκουν οικονομικά στο MIT, ενώ ο Ρόμπινσον είναι καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Στο παρελθόν, ο Ρόμπινσον και ο Ατσέμογλου είχαν συνεργαστεί στην συγγραφή του εξαιρετικά επιτυχημένου βιβλίου «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη: Οι καταβολές της ισχύος, της ευημερίας και της φτώχειας (Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty)».

Από την πλευρά του, Ο Τζόνσον είχε διατελέσει επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον Μάρτιο του 2007 έως και τα τέλη Αυγούστου του 2008.

«Είμαι ενθουσιασμένος, είναι ένα πραγματικό σοκ και εκπληκτικά νέα», δήλωσε ο Ατσέμογλου, αφότου έμαθε ότι του είχε απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ.

Το έργο των τριών οικονομολόγων πραγματεύεται την ιστορία της αποικιοκρατίας και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εθνικές εμπειρίες των λαών επηρεάζουν τους θεσμούς, όπως για παράδειγμα η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Όσο για το πόρισμα τους, σε γενικές γραμμές θεωρούν ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις αποδίδουν καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην κλίμακα της ευημερίας, αλλά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να είναι πιο αποδοτικά στην εκμετάλλευση των υφιστάμενων πόρων, όπως οι πρώτες ύλες ή οι εργαζόμενοι.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα αυταρχικά καθεστώτα συνήθως αδυνατούν να καινοτομήσουν, σε αντίθεση με τις δημοκρατίες.

Όπως δήλωσε την Δευτέρα ο Ατσέμογλου σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, «Αυτού του είδους η αυταρχική ανάπτυξη είναι ασταθής και δεν οδηγεί σε καινοτομία».

Παρ' όλα αυτά, ο Ατσέμογλου παραδέχεται ότι οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Κίνας αμφισβητούν την εγκυρότητα του συμπεράσματος του. Όσο για τις δημοκρατίες, πιστεύει ότι περνάνε μία «δύσκολη στιγμή» και τις καλεί να προσφέρουν «καλύτερη διακυβέρνηση για τους ανθρώπους».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal