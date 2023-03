Σπάνιος πίνακας του Pieter Brueghel του νεότερου βρέθηκε πίσω από πόρτα σπιτιού στη Γαλλία

Ένας σπάνιος πίνακας του Pieter Brueghel του νεότερου, που χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικός» και είναι ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά έργα του, θα πωληθεί σε δημοπρασία στο Παρίσι αργότερα αυτό το μήνα.

Ο πίνακας του καλλιτέχνη του 17ου αιώνα ανακαλύφθηκε κρεμασμένος πίσω από μια πόρτα σε ένα σπίτι στη βόρεια Γαλλία. Βρισκόταν στην ίδια οικογένεια από το 1900, αλλά η προέλευσή του πριν από τότε παραμένει μυστήριο.

Το έργο - με ύψος 112 εκατοστά, πλάτος 184 εκατοστά και αξία ως και 800.000 ευρώ - είναι μια εκδοχή του «L'Avocat du village» (Ο δικηγόρος του χωριού), ένα θέμα που ο Brueghel αναπαρήγαγε έως και 90 φορές. Πιστεύεται ότι ζωγραφίστηκε μεταξύ 1615 και 1617.

Ο Malo de Lussac του οίκου δημοπρασιών Daguerre Val de Loire, που βρήκε τον πίνακα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης εκτίμησης που ζήτησε η οικογένεια, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που βρήκε.

«Στην οικογένεια ήταν γνωστός ως "ο Brueghel", αλλά δεν είχαν ιδέα ότι ήταν αυθεντικός. Νόμιζαν ότι ήταν αντίγραφο- ένα διακοσμητικό κομμάτι που δεν άξιζε πολλά», δήλωσε ο De Lussac.

«Όταν τον στείλαμε στη Γερμανία για έλεγχο από ειδικούς που επιβεβαίωσαν ότι ήταν Brueghel και κατάλαβαν τη σημασία αυτού που είχαν, μας ζήτησαν να τους βγάλουμε μια φωτογραφία μπροστά στον πίνακα με τον οποίο ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ταυτόχρονα αστείο και συγκινητικό».

Ο De Lussac πρόσθεσε: «Είναι από εκείνα τα μοναδικά ευρήματα που συμβαίνουν μια φορά στην καριέρα σου. Είναι ένας πολύ ασυνήθιστος πίνακας όσον αφορά το μέγεθος και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση».

Ο Pieter Brueghel ο νεότερος, που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ολλανδού και Φλαμανδού ζωγράφου της Αναγέννησης του 16ου αιώνα Pieter Bruegel του πρεσβύτερου. Ο μικρότερος αδελφός του Jan Brueghel ο πρεσβύτερος ήταν επίσης ζωγράφος.

Ο Brueghel ο νεότερος ζωγράφισε τοπία, θρησκευτικά θέματα -συμπεριλαμβανομένων διαφόρων απεικονίσεων της κόλασης- σκηνές χωριών και λουλούδια, αλλά ήταν επίσης γόνιμος αντιγραφέας των πιο δημοφιλών έργων του πατέρα του.

Το «Village Lawyer», γνωστό ενίοτε ως «Tax Collector’s Office», «Notary’s Office», «Payment of the Tithe» ή «Lawyer of Bad Cases», είναι μια από τις σπάνιες πρωτότυπες συνθέσεις του και δείχνει μια χαοτική σκηνή με τους χωρικούς να σχηματίζουν ουρά στα γραφεία του δικηγόρου, πολλοί από τους οποίους κρατούν δώρα, όπως αυγά και πουλερικά.

Εκτός από τις υπογεγραμμένες και χρονολογημένες εκδοχές αυτού του πίνακα, υπάρχουν επίσης δεκάδες παρόμοια έργα που δεν έχει επαληθευτεί ότι έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Brueghel ή το εργαστήριό του. Μια αυθεντική εκδοχή του πίνακα που χρονολογείται γύρω στο 1617 κρέμεται στο Λούβρο.

Ο πρόσφατα ανακαλυφθείς Brueghel θα πωληθεί στον οίκο δημοπρασιών Drouot στο Παρίσι συνοδευόμενος από πιστοποιητικό γνησιότητας.

