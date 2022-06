Smells Like My Pooshy: Το κερί "με άρωμα αιδοίου" επιστρέφει ανανεωμένο από Γκουίνεθ και Κόρτνεϊ

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και Γκουίνεθ Πάλτροου αποφάσισαν να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός ιδιαίτερου κεριού- του διαδόχου του διάσημου «This Smells Like My Vagina» με μυρωδιά αιδοίου.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου, που ίδρυσε το lifestyle brand Goop το 2018, με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, που ξεκίνησε το σούπερ δημοφιλές Poosh το 2019, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την κυκλοφορία του spinoff του αμφιλεγόμενου κεριού «This Smells Like My Vagina», που έχει κυκλοφορήσει η ηθοποιός.

Με όνομα «This Smells Like My Pooshy», ένα λογοπαίγνιο με το brand της Κόρτνεϊ που παραπέμπει στον slang όρο της λέξης «αιδοίο», το νέο κερί με άρωμα μαύρης γαρδένιας, περιέχει μεταξύ άλλων νότες από γεράνι, πράσινο πιπέρι, ylang-ylang και αγιόκλημα.

Το κερί κυκλοφορεί σε δυο μεγέθη- μικρό με κόστος 20 δολαρίων και μεγαλύτερο, βάρους περίπου 280 γραμμαρίων, με τιμή 75 δολάρια και είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω Goop αλλά και Poosh.

«Η συνεργασία Goop x Poosh δεν αφορά μόνο ένα κερί - υπάρχει βαθύτερο μήνυμα: η σημασία της υποστήριξης γυναικών από γυναίκες», αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου. Οι Πάλτροου και Καρντάσιαν πιστεύουν σθεναρά ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν πρέπει να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους και ότι υπάρχει χώρος για όλους στο τραπέζι».

Αν και είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ της ριάλιτι σταρ, η οποία πρόσφατα παντρεύτηκε τον Τράβις Μπάρκερ σε μια πολυτελή γαμήλια τελετή στο Πορτοφίνο- και της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, η Γκουίνεθ Πάλτροου κυκλοφορεί πολύ συχνά προϊόντα που προκαλούν αίσθηση.

Εκτός από τα κεριά «This Smells Like My Vagina» και «This Smells Like My Pooshy», είχε λανσάρει στο παρελθόν τα κεριά «This Smells Like My Orgasm» και «Hands Off My Vagina», τα οποία κυκλοφόρησαν στο κατάστημα της Goop φέτος τον Ιανουάριο.