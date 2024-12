Το Rolex που κλάπηκε από τον Κιάνου Ριβς στο Λος Άντζελες βρέθηκε στη Χιλή

Η αστυνομία στη Χιλή εντόπισε τρία ρολόγια που ανήκουν στον Κιάνου Ριβς, συμπεριλαμβανομένου ενός Rolex αξίας 9.000 δολαρίων, τα οποία πιστεύεται ότι εκλάπησαν από το σπίτι του ηθοποιού στο Λος Άντζελες στα τέλη του 2023.

Το ρολόι Rolex Submariner, με χαραγμένο το μικρό όνομα του ηθοποιού και τις λέξεις «2021, JW4, thank you, The John Wick Five» βρέθηκε χθες, Σάββατο (28/12), στο ανατολικό Σαντιάγο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που συνδέεται με μια σειρά τοπικών ληστειών.

Το 2021, ο Κιάνου Ριβς φέρεται να χάρισε Rolex Submariners στους κασκαντέρ με τους οποίους συνεργάστηκε στο John Wick: Chapter 4. Το ρολόι κοστίζει περίπου 9.000 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Rolex. Συμπτωματικά, το John Wick ξεκινά με τον χαρακτήρα του Κιάνου Ριβς -έναν πρώην εκτελεστή- να αναζητά εκδίκηση μετά τη διάρρηξη του σπιτιού του, τη ληστεία και τη δολοφονία του σκύλου του.

Οι αρχές της Χιλής δήλωσαν ότι βρήκαν κοσμήματα και «πολύτιμα» ρολόγια κατά τη διάρκεια επιδρομών σε τέσσερα σπίτια, με τουλάχιστον ένα από τα ρολόγια «να ανήκει σε διάσημο ηθοποιό που έπεσε θύμα ληστείας στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2023».

Το CNN Chile, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι συνολικά τρία ρολόγια που ανακτήθηκαν στις επιδρομές ανήκουν στον ηθοποιό. Είπε ότι οι αρχές της Χιλής συνεργάζονται με αξιωματούχους των ΗΠΑ για την υπόθεση και ότι αυτό τους βοήθησε να συνδέσουν το ρολόι με τη ληστεία του 2023 στο σπίτι του Κιάνου Ριβς.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν 21χρονο άνδρα.

Με πληροφορίες από CNN