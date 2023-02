Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Έλεν Μίρεν δάκρυσε απαγγέλλοντας ποίημα για τον ένα χρόνο

Η Έλεν Μίρεν δάκρυσε καθώς απήγγειλε ένα ποίημα σε ολονυκτία στο Λονδίνο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έλεν Μίρεν απήγγειλε για τον πόλεμο στην Ουκρανία την αγγλική εκδοχή του ποιήματος «Take Only What Is Most Important» του Serhiy Zhadan, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Τραφάλγκαρ της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οι Λονδρέζοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να πραγματοποιήσουν αγρυπνία υπέρ της Ουκρανίας, με αφορμή την πρώτη επέτειο του πολέμου, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε εισβολή πλήρους κλίμακας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.