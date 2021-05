Πέθανε ο Τζορτζ Τζανγκ- Ο έμπορος ναρκωτικών που υποδύθηκε ο Τζόνι Ντεπ στο «Blow»

Πέθανε ο Τζορτζ Τζανγκ, ο έμπορος ναρκωτικών τον οποίο υποδύθηκε ο Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Blow.

Ο Τζανγκ πέθανε στη γενέτειρά του, το Γουέιμουθ της Μασαχουσέτης, το πρωί της Τετάρτης, είδηση που ανακοινώθηκε μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Γνωστός και ως «Boston George», υπήρξε μεγάλος «παίκτης» στο αμερικανικό εμπόριο κοκαΐνης τη δεκαετία του ‘70 και στις αρχές του ‘80 και συνεργαζόταν με το καρτέλ του Πάμπλο Εσκομπάρ στο Μεντεγίν.

Ο Τζορτζ Τζανγκ συνελήφθη το 1994 και έμεινε στη φυλακή για 20 χρόνια. Η ταινία «Blow» του 2001, σε σκηνοθεσία Τεντ Ντέμι, με τους Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ, βασίστηκε στο βιβλίο που είχε βγάλει ο Μπρους Πόρτερ το 1993, με τίτλο «Βlow: How a Small Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel and Lost It All (Πώς ένα αγόρι από μια μικρή πόλη έβγαλε 100 εκατ. δολάρια με το καρτέλ κοκαΐνης του Μεντεγίν και τα έχασε όλα).





Το 2018 σε συνέντευξή του ο Τζανγκ είχε παραδεχθεί πως αρχικά δεν ήταν ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι θα τον υποδυόταν ο Τζόνι Ντεπ, όταν έμαθε ότι ήταν ένας ηθοποιός που είχε παίξει τον «Ψαλιδοχέρη». «Σκέφτηκα ότι αυτό δεν θα δουλέψει», είχε πει ο Τζανγκ.

Τελικά άλλαξε γνώμη, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο Τζόνι Ντεπ ήταν αντίθετος με το ενδεχόμενο η ταινία να αποτυπώσει την ιστορία του με μια δόση «φαντασίας του Χόλιγουντ». «Ο Τζόνι θύμωσε και είπε “Ο τύπος είναι εδώ, είναι ακόμη ζωντανός, οπότε αν δεν μπορείτε να το κάνετε σωστά, τότε μπορείτε να πάρετε τα λεφτά σας και να τα βάλετε στον κ@@@ σας», είχε πει ο Τζανγκ το 2018.