Πέθανε ο ράπερ και ηθοποιός DMX στα 50 του χρόνια

Ο ράπερ και ηθοποιός DMX, που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, άφησε την τελευταία του πνοή, στα 50 του χρόνια.

Ο καλλιτέχνης, που είχε προταθεί για Grammy, πέθανε έπειτα από μια «ολέθρια καρδιακή ανακοπή», σύμφωνα με το νοσοκομείο. Είχε μεταφερθεί εκεί εσπευσμένα στις 2 Απριλίου, όταν κατέρρευσε στο σπίτι του.

Ο DMX πέθανε «με την οικογένειά του στο πλευρό του, ενώ τις τελευταίες ημέρες ήταν σε μηχανική υποστήριξη», σύμφωνα με ανακοίνωση των συγγενών του.

Ο Ερλ Σίμονς, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του ράπερ, από την εφηβεία του έδινε μάχη με τα ναρκωτικά. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα ότι έπαθε ανακοπή έπειτα από υπερβολική δόση αλλά ο δικηγόρος του, Μάρεϊ Ρίτσμαν, είχε πει ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Είχε κάνει δυναμική είσοδο στη ραπ το 1998 με το πρώτο άλμπουμ του, το «It’s Dark and Hell is Hot», που ανέβηκε στο Νο1 του Billboard 200. Το άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα ενώ περιελάμβανε πολλές επιτυχίες του, όπως τα «Ruff Ryders’ Anthem», «Get At Me Dog», «Stop Being Greedy» και «How It’s Goin’ Down».



Ακολούθησαν τέσσερα άλμπουμ που βρέθηκαν στην κορυφή των chart. Ο δίσκος του «... And Then There Was X» ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του εμπορικά, καθώς έγινε πέντε φορές πλατινένιος. Συνολικά έβγαλε επτά δίσκους, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy, ενώ αναδείχθηκε ο κορυφαίος καλλιτέχνης στην κατηγορία ραπ/ χιπ-χοπ στα American Music Awards το 2000.

Πέρα από την καριέρα του στη μουσική, ο DMX ασχολήθηκε και με την υποκριτική, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρωταγωνίστησε στην ταινία «Belly» του 1998, ενώ έπαιξε και στο «Romeo Must Die» το 2000. Επίσης πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στο «Exit Wounds» το 2001 και στο «Cradle 2 the Grave» δύο χρόνια αργότερα.

Παρά τις επιτυχίες του, είχε αρκετά προβλήματα με τον νόμο- συνελήφθη επανειλημμένα και φυλακίστηκε- όπως και με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, που τον οδήγησε αρκετές φορές σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Είχε δηλώσει πως όταν ήταν 14 ετών ένας μεγαλύτερος ράπερ, που υπήρξε μέντοράς του, τον ξεγέλασε και κάπνισε κρακ. «Δημιούργησε ένα τέρας. Η κοκαΐνη παραλίγο να μου κοστίσει τη ζωή μου κάποιες φορές», είχε πει.

Το 2017 δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για φοροδιαφυγή ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το διάστημα 2000-2005, με τη μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς που ανήκαν σε μάνατζερ του και συνεργάτες του. Καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκισης.

Στο παρελθόν μεταξύ άλλων είχε συλληφθεί για κακοποίηση ζώων, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση της αναστολής του και για κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.

Με πληροφορίες από AP, Reuters