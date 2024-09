Palianytsia: Το «game changer» όπλο της Ουκρανίας στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία

Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο δραστήριοι στο διαδίκτυο αναφορικά με ένα νέο drone-πύραυλο της Ουκρανίας.

Το «Palianytsia» είναι ένα κλασικό παραδοσιακό ουκρανικό ψωμί με προζύμι, που έδωσε το όνομά του στο νέο drone-πύραυλο της Ουκρανίας το σχέδιο του οποίου δεν θυμίζει μεν ψωμί, μοιάζει όμως με πύραυλο και υπογραμμίζει την εφευρετικότητα της χώρας εν καιρώ πολέμου, με τον εξαρχής σχεδιασμό και την παραγωγή να διαρκεί 18 μήνες.

Είναι όμως σημαντικό γιατί παρακάμπτει την απαγόρευση χρήσης δυτικών όπλων για χτυπήματα στη Ρωσία. «Δεν επιτρέψαμε καν στους Ουκρανούς να πολεμήσουν υπό τις συνθήκες που θα επιτρέψαμε στον εαυτό μας», είπε ο Τζορτζ Μπάρος, επικεφαλής της ομάδας της Ρωσίας στο Institute for the Study of War. «Το Palianytsia είναι η ουκρανική απάντηση στη δυτική κωλυσιεργία», είπε.

Το συγκεκριμένο drone επιδιώκεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που έχει η Ουκρανία: πώς να χτυπήσουν εντός ρωσικού εδάφους σε βασικές υποδομές. Η επιδρομή στο Κουρσκ έδειξε έναν τρόπο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς δεν μπορεί ο στρατός της Ουκρανίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντός ρωσικούς εδάφους σε μεγάλη απόσταση. Χρειάζεται άλλος τρόπος, πιο αναίμακτος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε την περασμένη εβδομάδα ότι «το νέο μας όπλο» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μάχη. Ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X περιέγραφε την Palianytsia ως «μη επανδρωμένο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς» που εκτοξεύτηκε από το έδαφος. Ο κατασκευαστής και η κεφαλή του χαρακτηρίστηκαν μυστικά. Το ίδιο βίντεο εμφάνιζε μερικές δεκάδες ρωσικά αεροδρόμια εντός της υποτιθέμενης εμβέλειας του Palianytsia, ενώ επέκρινε επίσης τις ξένες κυβερνήσεις ότι υπαγόρευαν το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα τους σε μια μάχη.

Σε μια εποχή με εύκολα προσβάσιμα πλάνα πρώτης γραμμής και έτοιμα μοντάζ στο Instagram, ακόμη και αυτοί που ακολουθούν κατά πόδας τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Αν αναζητήσει κάποιος «Palianytsia» στο Χ θα δει ότι υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις.

Η Kyiv Independent ανέφερε ότι «τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του όπλου είναι μυστικά». Το Associated Press έθεσε την τιμή του καθενός στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Το Forbes είπε ότι ήταν «σαν πύραυλος κρουζ αλλά διαφορετικό». Και ο αμυντικός αναλυτής H.I. Sutton προειδοποίησε ότι κάποια πλάνα ανασύρθηκαν από τα αρχεία της Northrop Grumman.

Το Palianytsia φτάνει εν μέσω μιας συζήτησης για το πότε, πού και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα που έχει λάβει η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι ασκούν πιέσεις στις χώρες της Δύσης για να χαλαρώσουν τους περιορισμούς. Κρατούν φυσικά μικρό καλάθι.

Το ερώτημα βέβαια, αν το Palianytsia θα επηρεάσει την έκβαση του πολέμου και πώς θα μπορούσε να το κάνει, μένει να απαντηθεί. Η συζήτηση για τη μαζική παραγωγή υποδηλώνει ότι το όπλο δεν είναι πανάκεια. Χρειάζονται πολλά - όπως πολύ μικρότερα drones FPV - και αυτό προκαλεί ερωτήσεις σχετικά με τους ακατέργαστους πόρους και την επικαιρότητα.

«Δεν νομίζω θα γείρει την πλάστιγγα», είπε η Stacie Pettyjohn, η διευθύντρια αμυντικού προγράμματος στο Center for a New American Security. Αλλά εάν «η Ουκρανία μπορέσει να αποκτήσει εκατοντάδες Palianytsia, αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στην ικανότητά της για βαθιά χτυπήματα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιβάλει περισσότερο κόστος στη Ρωσία, ενώ θα υποβαθμίσει ορισμένες βασικές δυνατότητες».

Με πληροφορίες από Axios