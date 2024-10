Όταν η Κλόε Καρντάσιαν μιλούσε για τα πάρτι του Diddy: «Οι μισοί ήταν ολόγυμνοι»

Η Κλόε Καρντάσιαν -σε ανύποπτο χρόνο- είχε μιλήσει για το ότι συμμετείχε στα διαβόητα πάρτι του Diddy.

Ο Σον "Diddy" Κομπς κατηγορείται για πολλά φρικτά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση, σωματεμπορία και εκβιασμό. Πολλά από αυτά τα υποτιθέμενα εγκλήματα λέγεται ότι έγιναν στα Diddy's Freak Offs, όπως ονομάζονταν τα πάρτι που λέγεται ότι έκανε. Η Κλόε Καρντάσιαν είχε αναφερθεί παλαιότερα στη συμμετοχή της σε ένα από τα πάρτι του Diddy και το συγκεκριμένο απόσπασμα επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.

Σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians - του ριάλιτι που προβάλλει τη ζωή της οικογένειας - το 2014, η Κλόε εμφανίζεται να μιλά στην αδερφή της Κόρτνεϊ και τη φίλη τους Κάντζια Χακ σε μια αίθουσα μπόουλινγκ. Στη σκηνή, η Κλόε λέει στην Κόρτνεϊ για μια εμπειρία που είχε σε ένα από τα πάρτι του Diddy. Είπε ότι ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο 20χρονος -τότε- Τζάστιν Μπίμπερ.

Στη συνέχεια η Κόρτνεϊ ρώτησε: «Ποιος ήταν μαζί σου αυτό το Σαββατοκύριακο;», δηλαδή με ποιον πήγε στο πάρι και η Κλόε απαντά πως ήταν με «ένα σωρό φίλους». Στη συνέχεια, η Κόρτνεϊ απαρίθμησε ένα σωρό ονόματα: «Diddy. Κουίνσι. Τζάστιν Μπίμπερ και Φρεντς Μοντάνα». Η Κλόε επιβεβαίωσε ότι έκανε παρέα μαζί τους, λέγοντας: «Μέχρι στιγμής, όλα καλά», αλλά πως από αυτούς που είπε η Κόρτνεϊ, μόνο οι μισοί ήταν στο πάρτι. Ακούγεται επίσης να λέει πως «οι μισοί στο πάρτι ήταν ολόγυμνοι»! Σύμφωνα με την Κόρτνεϊ, η Κλόε ήταν «ακόμα μεθυσμένη» όταν επέστρεψε στο σπίτι και «δεν είχε πάει ακόμα για ύπνο» μετά το πάρτι.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ βρέθηκε στο επίκεντρο των φημών ότι ήταν ένα από τα νεαρά θύματα του Ντίντι. Από τη στιγμή που οι κατηγορίες εναντίον του Ντίντι δημοσιοποιήθηκαν, αρκετά κλιπ από την αλληλεπίδραση των δύο έχουν γίνει viral. Ο ίδιος έχει μιλήσει αόριστα για το τραύμα που υπέστη ως παιδί σταρ.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Usher, ο οποίος έχει τη δική του ιστορία με τον Diddy. Σε μια συνέντευξη του 2016 στο The Howard Stern Show, ο Usher είπε στον Stern ότι έζησε με τον Diddy για ένα χρόνο όταν ήταν μόλις 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Usher είπε ότι είδε μερικά «πολύ περίεργα πράγματα» στην κατοικία του Diddy στη Νέα Υόρκη.

Ο Usher είπε επίσης στον Stern ότι διάσημα πρόσωπα όπως οι Biggie Smalls, Lil' Kim, Craig Mack, Faith Evans και Mary J. Blige έκαναν παρέα στο σπίτι του Diddy. Ρωτήθηκε επίσης αν έμενε ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα κάνοντας πάρτι με τον Diddy και όλους τους άλλους. Ο Usher απάντησε λέγοντας ότι «θα μπορούσε» και «στην πραγματικότητα έμεινε ξύπνιος περισσότερο από αυτούς». Είπε ότι η εμπειρία ήταν «αρκετά τρελή».