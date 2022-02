Ο Τραμπ σε ρόλο DJ, στο Μαρ-α-Λάγκο: «Η μουσική θα είναι καταπληκτική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι αποφάσισε να δοκιμάσει να κάνει τον DJ, για τους καλεσμένους του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Τα μέλη του κλαμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα έλαβαν την Τετάρτη σημείωμα που ανέφερε ότι θα ακούσουν υπέροχη μουσική κατά τη διάρκεια του δείπνου της Παρασκευής και του Σαββάτου, «με τον Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο DJ».

«Η μουσική θα είναι καταπληκτική, θα είναι πολύ διασκεδαστικό και θα συνεχίσει έως αργά το βράδυ», ανέφερε ακόμη το σημείωμα, σύμφωνα με tweet της ρεπόρτερ των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν.

Δεν είναι γνωστό τι μουσική επέλεξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά είναι γνωστό ότι έχει αδυναμία στον Έλτον Τζον, παρότι ο σταρ αρνήθηκε να τραγουδήσει στην τελετή ορκωμοσίας του. Επίσης, σε εμφανίσεις που έκανε επί της προεδρίας του μεταξύ άλλων έχουν ακουστεί τα YMCA και Macho Man των Village People και το My Way του Φρανκ Σινάτρα.

Ο Έρικ Σουάλγουελ, βουλευτής των Δημοκρατικών, έκανε κάποιες προβλέψεις στο Twitter για τα τραγούδια που θα είναι στην playlist του Τραμπ: το Don’t You Forget About Me (Μην με ξεχνάς) των Simple Minds, το Dancing with Myself (Χορεύοντας με τον εαυτό μου) του Billy Idol, το Back in the USSR (Πίσω στην ΕΣΣΔ) των Beatles και το Loser (Χαμένος) του Beck.

Ο πρώην πρόεδρος, σημειώνει ο Guardian, μπορεί να κάνει «ζέσταμα» ενόψει της εκδήλωσης που θα διοργανώσει εντός του Φεβρουαρίου στο Μαρ-α-Λάγκο, για τη συγκέντρωση χρημάτων. Τα εισιτήρια για αυτή την εκδήλωση φτάνουν έως τα 250.000 δολάρια.