Ο Τραμπ προτρέπει τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν

Ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε όλους τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο με τους υπόλοιπους πρώην Αμερικανούς Προέδρους μαζί να προτρέπουν τον λαό να κάνει το εμβόλιο.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο πρώην Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητά του ως «ασφαλές εμβόλιο» και «κάτι που λειτουργεί».

Ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια, σύμφωνα με το Fox News, έκαναν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού τον περασμένο Ιανουάριο, λίγο πριν αποχωρήσουν από τον Λευκό Οίκο. Όχι δημόσια όμως.

«Θα το συνιστούσα και (μάλιστα) θα το συνιστούσα σε πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουν να το κάνουν και πολλοί από αυτούς, ειλικρινά με ψήφισαν» είπε ο Τραμπ.

«Είναι ένα σπουδαίο εμβόλιο. Είναι ένα ασφαλές εμβόλιο και είναι κάτι που λειτουργεί» πρόσθεσε.

Δεν παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να καρπωθεί την επιτυχία των εμβολιασμών, λέγοντας πως χωρίς τις προσπάθειές της κυβέρνησής του να λάβει έγκριση έκτακτης ανάγκης από τον FDA, οι Αμερικανοί δεν θα ήταν σε θέση να πάρουν το εμβόλιο για χρόνια.

«Εργαζόμασταν σκληρά και αυτό που κατάφερα τον FDA να κάνει (δηλαδή να δώσει έγκριση έκτακτης ανάγκης) δεν θα συνέβαινε για πολλά, πολλά χρόνια από τώρα, αν δεν ανακατευόμουν εγώ» είπε ο Τραμπ.

Επαίνεσε δε, την διοίκησή του που δέχτηκε το «στοίχημα» για την παρασκευή «του εμβολίου προτού να ξέρουμε τι πραγματικά λειτουργεί (και τι όχι)».

«Κερδίσαμε πολλούς μήνες και σώσαμε εκατομμύρια ζωές κάνοντας το αυτό. Λειτουργεί απίστευτα καλά. 95%, ίσως και περισσότερο και σώζει πραγματικά τη χώρα μας και ειλικρινά σώζει τον κόσμο» κατέληξε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες του Fox News

