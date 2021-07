Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε τα αγαπημένα του τραγούδια- Από Έντιθ Πιαφ μέχρι Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια του, με την λίστα να περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως Νταϊάνα Ρος, Έντιθ Πιαφ και Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Όσο για το τραγούδι που, όπως είπε, του δημιουργούσε «μια ακατανίκητη ανάγκη να σηκωθεί όρθιος και να χορεύει», αυτό ήταν το «Givin' Up Givin' In» των The Three Degrees.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας μοιράστηκε την λίστα με τα 13 αγαπημένα του τραγούδια στη διάρκεια ειδικής ραδιοφωνικής εκπομπής, όπου ευχαρίστησε το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και τους εθελοντές στα νοσοκομεία.

Το διάρκειας μίας ώρας πρόγραμμα ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής Thank You Day προς τιμήν όσων βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια της ζωής του ποικίλλει, περιλαμβάνοντας καλλιτέχνες από τη Νότια Αφρική, την Σκωτία, την Γαλλία και την Ιρλανδία.

Το «Givin' Up Givin' In» είχαν ερμηνεύσει οι The Three Degrees για τα 30ά γενέθλιά του, και το χαρακτήρισε ως «ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και, πολύ καιρό πριν, συνήθιζε να μου δημιουργεί μια ακατανίκητη ανάγκη να σηκωθώ να χορέψω».

Ένα άλλο τραγούδι, το «Lulu's Back In Town» του Dick Powell, που κυκλοφόρησε το 1935, τον έκανε χαρούμενο επειδή του θύμιζε την γιαγιά του, όπως εξήγησε.

Ο πρίγκιπας Κάρολος ανέφερε επίσης το «Don't Rain On My Parade» της Barbra Streisand, ενθυμούμενος την φορά που είχε δει την διάσημη τραγουδίστρια στα στούντιο της Warner Bros στην Καλιφόρνια, όταν ήταν στο στρατό.

Η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια του πρίγκιπα Κάρολου:

Givin' Up, Givin' In - The Three Degrees

Don't Rain On My Parade - Barbra Streisand

La Vie En Rose - Edith Piaf

Upside Down - Diana Ross

The Voice - Eimear Quinn

The Click Song - Miriam Makeba

You're A Lady - Peter Skellern

La Mer - Charles Trenet

Bennachie - Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town - Dick Powell

They Can't Take That Away From Me - Fred Astaire and Ginger Rogers.

Tros Y Garreg/Crossing the Stone - Catrin Finch

Tydi a Roddaist - Bryn Terfel

Με πληροφορίες από BBC