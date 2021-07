Ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε την playlist και τα βιβλία του καλοκαιριού

Σχεδόν μισή δεκαετία αφότου έφυγε από τον Λευκό Οίκο, ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχίζει την προεδρική του παράδοση, συστήνοντας τα βιβλία και τα τραγούδια του καλοκαιριού.

«Είτε έχετε κατασκηνώσει έξω στην παραλία, είτε έχετε κουλουριαστεί στον καναπέ μια βροχερή ημέρα, τίποτα δεν συγκρίνεται με το καθίσετε και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό βιβλίο το καλοκαίρι. Όσο ήμασταν ακόμα στον Λευκό Οίκο, ξεκίνησα να μοιράζομαι τους αγαπημένους τίτλους του καλοκαιριού και, καθώς τα χρόνια κυλούσαν, έγινε μια μικρή παράδοση που κάθε φορά ανυπομονώ να μοιραστώ με όλους σας. Για αυτό, χωρίς καθυστέρηση, ορίστε κάποια βιβλία που διάβασα πρόσφατα. Ελπίζω να τα απολαύσετε όσο κι εγώ».

Σε αντίθεση με τον Μπιλ Γκέιτς που κάθε χρόνο συστήνει βιβλία που περιστρέφονται γύρω από ένα θέμα, οι διαφορετικοί τίτλοι του Ομπάμα στοχεύουν σε μία γκάμα ποικίλων ενδιαφερόντων του κοινό. Το "At Night All Blood is Black", του David Diop, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα για έναν νέο άνδρα από την Σενεγάλη του οποίου το μυαλό απειλείται από την τρέλα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθεί το τρυφερό μα και δυστοπικό Klara and the Sun, του Kazuo Ishiguro για ένα ανδροειδές που παρακολουθεί την συμπεριφορά των πελατών που εισέρχονται στο κατάστημά της, ενώ ανάμεσα στις προτάσεις είναι και το Land of Big Numbers, δια χειρός Te-Ping Cheng, μία συλλογή δέκα σύντομων ιστοριών για ανθρώπους που ζουν ή έχουν φύγει από την σύγχρονη Κίνα.





Παρομοίως, και η φετινή playlist αποτελείται από διαφορετικά είδη - από το Allure του Jay Z και το Desperado της Rihanna, έως το Walkin του Miles Davis και το Astronaut in the Ocean των Masked Wolf. «Με τόσο πολύ κόσμο να συναντιέται με οικογένεια και φίλους, έχουμε πολλά να γιορτάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Έφτιαξα μια playlist με μερικά από τα τραγούδια που ακούω τελευταία. Είναι μία μίξη παλιών και νέων, πασίγνωστων ονομάτων και αναδυόμενων καλλιτεχνών. Και πολύ πράγμα ενδιάμεσα»