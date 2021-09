Ο Κάνιε Γουεστ «παραδέχεται» την απιστία στην Κιμ Καρντάσιαν στο νέο τραγούδι «Hurricane»

Οι στίχοι του Κάνιε Γουέστ συνεχίζουν να προκαλούν, με πολλούς φανς να χαρακτηρίζουν τώρα το καινούργιο «Hurricane» ως ομολογία απιστίας απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν.

Στο νέο τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο δέκατο άλμπουμ «Donda», ο 44χρονος ράπερ φαίνεται πως αφήνει να εννοηθεί ότι απάτησε την εν διαστάσει σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν μετά τον ερχομό των δυο πρώτων παιδιών τους στον κόσμο.

«Here I go actin' too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin' after two kids / It's a lot to digest when your life always movin' [Εδώ είμαι να παίζω τον πολύ πλούσιο/ Εδώ με μια νέα γκόμενα/ και ξέρω ποια είναι η αλήθεια/ Παίζω ακόμη μετά από δυο παιδιά/ Είναι πολλά για να χωνέψεις όταν η ζωή σου συνέχεια προχωράει]», λέει στο κομμάτι.

Πηγή σημείωσε στο περιοδικό People πως οι στίχοι είναι «κατά κάποιον τρόπο η παραδοχή [του Κάνιε] όλων όσων έκανε λάθος και η συγγνώμη του και η ανάληψη ευθύνης».

Στους στίχους, ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται να αναφέρεται επίσης στην έπαυλη στην Καλιφόρνια που μοιραζόταν κάποτε με την Κιμ Καρντάσιαν, και πέρυσι φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Architectural Digest.

«Architectural Digest, but I needed home improvement / Sixty-million-dollar home, never went home to it," he raps. "Genius gone clueless, it's a whole lot to risk [Architectural Digest, αλλά χρειαζόμουν βελτίωση στο σπίτι/ εξήντα εκατομμυρίων σπίτι, ποτέ δεν πήγα σπίτι]», αναφέρει σε άλλο σημείο του τραγουδιού.

Ο Κάνιε Γουέστ με την Κιμ Καρντάσιαν ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2012 και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2014. Φέτος, τον Φεβρουάριο, η Κιμ Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ μετά από μια ταραχώδη χρονιά, που μεταξύ άλλων περιλάμβανε την αποτυχημένη προεδρική υποψηφιότητα του Γουέστ.

Πηγή του περιβάλλοντός τους σχολίασε πως οι δυο τους έχουν επικεντρωθεί πλέον στα παιδιά τους, βάζοντας στην άκρη προσωπικά ζητήματα.

«Τα παιδιά θα είναι πάντα η βασική προτεραιότητα της Κιμ. Θέλει φιλική σχέση με τον Κάνιε, επειδή αυτό ωφελεί τα παιδιά. Η αίτηση διαζυγίου ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που κλήθηκε να πάρει. Και το έκανε επειδή υπήρχαν θέματα που δεν μπορούσαν να λυθούν. Αλλά πάντα θα αγαπάει τον Κάνιε», σημείωσε η ίδια πηγή.