New York Times: Πώς η προέλαση της Ρωσίας απειλεί την ανατολική Ουκρανία

Η Ρωσία πλησιάζει σε μια πόλη-κλειδί στην ανατολική Ουκρανία, σε μια από τις ταχύτερες προόδους του στρατού της από τις πρώτες ημέρες του πολέμου γράφουν σε άρθρο τους οι New York Times. Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, εάν η Ρωσία καταλάβει την πόλη, το Ποκρόφσκ, θα αποκτήσει μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα για την κατάληψη της υπόλοιπης περιοχής του Ντονμπάς.

Το Ποκρόφσκ βρίσκεται στο κέντρο πολλών σιδηροδρομικών και οδικών γραμμών για ολόκληρο το Ντονμπάς. Μια επιτυχημένη ρωσική επίθεση θα έκοβε τις κύριες γραμμές ανεφοδιασμού των στρατευμάτων στα υπόλοιπα ουκρανικά οχυρά σε όλη την περιοχή και θα τοποθετούσε τις δυνάμεις της Μόσχας σε θέση να απειλήσουν τις ουκρανικές θέσεις νότια της πόλης.

Οι προκλήσεις είναι τρομακτικές για την Ουκρανία. Κατά καιρούς τον Αύγουστο, τα στρατεύματά της υποχωρούσαν περισσότερο από ένα μίλι την ημέρα.

φωτ.: Institute for the Study of War

Δύο πυκνές γραμμές ουκρανικών οχυρώσεων παραμένουν μεταξύ της γραμμής του μετώπου και της πόλης, με αντιαρματικές τάφρους για την επιβράδυνση της προέλασης των ρωσικών οχημάτων και δεκάδες κυκλικά χαρακώματα για την προστασία του πεζικού και των μονάδων όλμων.

φωτ.: Institute for the Study of War

Την τελευταία εβδομάδα, η Ουκρανία έστειλε επιπλέον στρατεύματα για την υπεράσπιση των γραμμών γύρω από το Ποκρόφσκ. Η Ρωσία έχει στραφεί από μια μετωπική επίθεση προς την πόλη σε επιθέσεις προς τα νότια, για να διευρύνει το μέτωπο και να απειλήσει μια περικύκλωση των ουκρανικών στρατευμάτων μεταξύ του Ποκρόφσκ και της πόλης Κουραχόβε. Ο ημικύκλιος που έχει σχηματίσει η Ρωσία στην περιοχή είναι μια τακτική γνωστή ως δημιουργία «καζανιού».

Η προέλαση προς το Ποκρόφσκ ήταν το πιο επιτυχημένο μέρος της ρωσικής επίθεσης στο Ντονμπάς αυτό το καλοκαίρι. Αλλού, επιτέθηκε κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους του ανατολικού μετώπου, αλλά μετά από μήνες σκληρών μαχών πέτυχε μόνο μέτρια κέρδη. Μια επίθεση που κράτησε ένα χρόνο προς την πόλη Τσάσιβ Γιαρ, για παράδειγμα, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, προχώρησε περίπου τρία μίλια.

φωτ.: Institute for the Study of War

Ενώ η γραμμή του μετώπου κινήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γύρω από το Ποκρόφσκ, η συνολική ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς ήταν δαπανηρή και σταδιακή.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ξεκίνησε την αιφνιδιαστική εισβολή της στην περιοχή του Κουρσκ τον Αύγουστο. Όμως, τα κεκτημένα της στη Ρωσία δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε μια σοβαρή αντεπίθεση. Και ο στόχος της να αναγκάσει τη Μόσχα να εκτρέψει στρατεύματα από το Ντονμπάς για να αντιμετωπίσει την ουκρανική προέλαση στη Ρωσία δεν έχει υλοποιηθεί. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται στα ανατολικά.

Αυτή η ταχέως εξελισσόμενη φάση του πολέμου, ωστόσο, μπορεί να ολοκληρωθεί με τις βροχές του φθινοπώρου που περιορίζουν τις μετακινήσεις και στις δύο πλευρές, καθώς όλοι οι δρόμοι εκτός από τους ασφαλτοστρωμένους γίνονται λασπωμένες διαδρομές σχεδόν αδιάβατες για βαρέα οχήματα.

Με πληροφορίες από New York Times