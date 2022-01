Netflix: Πάνω από 20 νέες κορεάτικες παραγωγές μέσα στο 2022

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ με προεπισκόπηση από πάνω από 20 επερχόμενες κορεατικές παραγωγές, που θα προβάλλει το 2022.

Ο κολοσσός του streaming παρουσίασε τους νέους κορεάτικους τίτλους που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά, μεταξύ και η πολυαναμενόμενη σειρά ζόμπι All Of Us Are Dead, η οποία θα είναι η πρώτη που θα κάνει την πρεμιέρα της στις 28 Ιανουαρίου.

Θα προβληθεί επίσης το ρομαντικό δράμα Twenty Five Twenty One με πρωταγωνιστές την Kim Tae-ri (The Handmaiden) και τον Nam Joo-hyuk (Start-up), και η σειρά μυστηρίου UFO Glitch με πρωταγωνίστρια την Jeon Yeo-been του Vincenzo.

Φέτος θα γίνει επίσης και η πρεμιέρα του Money Heist: Korea – Joint Economic Area, του νοτιοκορεατικού ριμέικ της επιτυχημένης ισπανικής σειράς La Casa de Papel.

Ο πρωταγωνιστής του My Name's, Park Hee-Soon πρόκειται επίσης να εμφανιστεί στην αστυνομική σειρά A Model Family με τον Jung Woo, ενώ η Jeon Mi-do του Hospital Playlist θα πρωταγωνιστήσει στο Thirty-Nine μαζί με την πρωταγωνίστρια του Crash Landing on You, Son Ye-jin.

Άλλες επερχόμενες παραγωγές είναι το Forecasting Love and Weather (με πρωταγωνιστές τους Park Min-young και Song Kang), Juvenile Justice, Tomorrow (SF9's Rowoon), The Sound Of Magic (Ji Chang-wook), Remarriage and Desires, The Accidental Narco (Ha Jung- woo, Yoo Yeon-seok), Somebody, The Fabulous (Chae Soo-bin, SHINee's Minho), Love to Hate You και Black Knight (Kim Woo-bin, Esom).

Εν τω μεταξύ, ο πρωταγωνιστής του Hellbound, Yoo Ah-in, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης Seoul Vibe.

Στο ρόστερ των νοτιοκορεατικών ταινιών του Netflix περιλαμβάνονται επίσης τα επερχόμενα Love and Leashes με πρωταγωνιστή την Seohyun του Girls' Generation, το γεμάτο δράση Carter, τα επιστημονικής φαντασίας Jung_E και το 20th Century Girl (Kim Yoo-jung) και το Yaksha: Ruthless Operations.

Επιπλέον, οι Celeb Five, μια ομάδα κοριτσιών που αποτελείται από εξέχουσες γυναίκες κωμικούς πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσουν στη δική τους σειρά reality, Celeb Five: Behind The Curtain.

Με πληροφορίες του NME