«Απλώς πες ότι κερδίσαμε» προέτρεπε τον Τραμπ ο μεθυσμένος Τζουλιάνι τη νύχτα των εκλογών

«Απλώς πες ότι κερδίσαμε» επαναλάμβανε σε συμβούλους, αλλά και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ ένας μεθυσμένος Ρούντι Τζουλιάνι τη νύχτα των εκλογών, τον περασμένο Νοέμβριο, ακόμη κι όταν οι κρίσιμες πολιτείες περνούσαν στον έλεγχο του νυν προέδρου, σύμφωνα με νέο, αποκαλυπτικό βιβλίο.



Σύμφωνα με τους Κάρολ Λέονιγκ και Φίλιπ Ράκερ της Ουάσινγκτον Ποστ, τους συγγραφείς του νέου βιβλίου «I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year» που κυκλοφορεί σύντομα, ο Τζουλιάνι, τότε προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, αρχικά προσέγγισε υψηλόβαθμους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου, ρωτώντας τους «τι γίνεται στο Μίσιγκαν».



Ο επικεφαλής της εκστρατείας Μπιλ Στέπιεν, ο προσωπάρχης Μαρκ Μίντοους και ο υψηλόβαθμος σύμβουλος Τζέισον Μίλερ τού απάντησαν πως «είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε».

«Απλώς πείτε πως νικήσαμε» αποκρίθηκε ο Τζουλιάνι.

Οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ παραδέχονταν εκ των υστέρων πως το ίδιο είπε και για την Πενσυλβάνια: «Απλώς πείτε πως κερδίσαμε».



«Το μεγάλο σχέδιο του Τζουλιάνι ήταν να πουν απλώς πως ο Τραμπ νίκησε, πολιτεία την πολιτεία. Οι Στέπιεν, Μίλερ και Μίντοους θεώρησαν το επιχείρημά του τόσο ασυνάρτητο όσο και ανεύθυνο» αναφέρουν οι δυο συγγραφείς, αμφότεροι βραβευμένοι με Πούλιτζερ.

Ο Μίντοους φέρεται να του απάντησε οργισμένος «δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε».

Ο Μίντοους δεν μπορούσε. Ο Τραμπ, όμως, μπορούσε.

Σύμφωνα με τους Λέονιγκ και Ρούκερ, που υπογράφουν άλλο ένα μπεστέλερ (A Very Stable Genius) για τον Τραμπ, ο Τζουλιάνι αρνήθηκε πεισματικά να αποδεχτεί τη νίκη του Μπάιντεν στην Αριζόνα που ανακοίνωσαν σχετικά νωρίς Φοξ και Associated Press.

«Απλώς πήγαινε και κήρυξε τη νίκη εκεί αυτή τη στιγμή» φέρεται να είπε σε έναν έξαλλο Τραμπ: «Πρέπει να ανακοινώσεις τη νίκη τώρα».



Στις 2 τα ξημερώματα, ο Τραμπ μπήκε στο East Room του Λευκού Οίκου λέγοντας: «Αυτή είναι μια απάτη σε βάρος του αμερικανικού λαού. Ειναι μια ντροπή για τη χώρα μας. Ετοιμαζόμαστε να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Ειλικρινά, κερδίσαμε αυτές τις εκλογές. Τις κερδίσαμε».



Οι λέξεις αυτές του Τραμπ έμελλε να τιτλοφορήσουν ακόμη ένα βιβλίο, αυτή τη φορά του Μάικλ Μπέντερ της Wall Street Journal. Το «We Did Win This Election» και ένα τρίτο βιβλίο το «Landslide» του Μάικλ Γουλφ παράσχουν ανάλογες μαρτυρίες για τη συμπεριφορά τού -υπό την επήρεια αλκόολ- Ρούντι Τζουλιάνι σε κομβικά σημεία εκείνης της νύχτας.



Ουσιαστικά, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, με τα σχόλιά του περί «εκλογικής απάτης», ο Τραμπ προλείανε το δρόμο για την αμφισβήτηση του αποτελέσματος, τις νομικές προσπάθειες για να το αποδείξει, καθώς και την αιματοβαμμένη εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου.



Με πληροφορίες από Guardian