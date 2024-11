Ναν Γκόλντιν: Το να κρίνεις το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι είσαι αντισημίτης

Η Αμερικανίδα φωτογράφος και ακτιβίστρια Ναν Γκόλντιν ήταν καταπέλτης κατά του Ισραήλ στην ομιλία της με την οποία εγκαινίασε έκθεσή της στη Γερμανία, την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Η Ναν Γκόλντιν, 71 ετών, Εβραία και η ίδια, δήλωσε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την αναδρομική της έκθεση στη Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο «ως πλατφόρμα για να ενισχύσει τη θέση ηθικής αγανάκτησης» που αισθάνεται σε αυτό που περιέγραψε ως «γενοκτονία στη Γάζα και τον Λίβανο».

«Οι παππούδες μου γλίτωσαν από πογκρόμ στη Ρωσία. Μεγάλωσα μαθαίνοντας για το Ολοκαύτωμα των Ναζί. Αυτό που βλέπω στη Γάζα μου θυμίζει τα πογκρόμ από τα οποία γλίτωσαν οι παππούδες μου», είπε η Γκολντίν, μεταξύ άλλων στη φλογερή της ομιλία, που συχνά διακόπτονταν από χειροκροτήματα.

Η Ναν Γκόλντιν, εβραϊκής καταγωγής Αμερικανίδα, γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον και είναι κορυφαία καλλιτέχνης και ακτιβίστρια, της οποίας η ζωή και το έργο αποτυπώθηκαν στη βραβευμένη ταινία του 2022 «All the Beauty and the Bloodshed» («Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία», στην ελληνική απόδοση).

Η Γκόλντιν στο Βερολίνο μίλησε για τον εκτοπισμό και την καταστροφή στη Γάζα και είπε στο κοινό που την επευφημούσε ότι η κριτική κατά του Ισραήλ δεν πρέπει να συγχέεται με τον αντισημιτισμό: «Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, Γερμανία; Η κριτική στο Ισραήλ συγχέεται με τον αντισημιτισμό. Ο αντισιωνισμός δεν έχει καμία σχέση με τον αντισημιτισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γκόλντιν επέκρινε επίσης τη Γερμανία και ισχυρίστηκε ότι η ισλαμοφοβία αγνοείται στη χώρα. «Η Γερμανία είναι η πατρίδα της μεγαλύτερης παλαιστινιακής διασποράς στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες αντιμετωπίζονται με αστυνομικούς σκύλους και απέλαση και στιγματισμό», είπε. Αποχώρησε από τη σκηνή ενώ το κοινό φώναζε δυνατά το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», που κάλυψε πλήρως την ομιλία του διευθυντή της γκαλερί, Κλάους Μπίζενμπαχ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η ομιλία της Ναν Γκόλντιν

Η Ναν Γκόλντιν ανέβηκε στο βήμα για τα εγκαίνια της έκθεσης, κρατώντας ενός λεπτού σιγή για να τιμήσει τους νεκρούς, όπως ανέφερε. Ζήτησε από το κοινό να κλείσει τα κινητά τηλέφωνα και είπε πως «η σιωπή αντιπροσωπεύει το 1/100 του δευτερολέπτου για κάθε έναν από τους 44.757 νεκρούς στην Παλαιστίνη από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά, 10.000 από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, τους 3,516 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις και τους 815 Ισραηλινούς πολίτες που σκοτώθηκαν κατά την 7η Οκτωβρίου».

«Αισθάνεστε άβολα; Το ελπίζω, ελπίζω τα σώματά μας να υποφέρουν έστω για ένα λεπτό», είπε και συνέχισε λέγοντας πως τα παραπάνω είναι τα επίσημα νούμερα, όμως οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως όσοι επηρεάζονται από τον πόλεμο είναι περί τις 186.000.

«Γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να μιλήσω γι' αυτό απόψε; Αυτή είναι η αναδρομή της ζωής μου, αλλά δεν υπάρχει κάτι σε αυτή σχετικά με τον περασμένο χρόνο και αυτό λείπει. Το μουσείο κράτησε την υπόσχεσή του και που επέτρεψε να μιλήσω και τους ευχαριστώ, αλλά ισχυρίζονται ότι ο ακτιβισμός μου και η τέχνη μου είναι διακριτά. Ακόμα κι αν αυτό δεν ίσχυσε ποτέ, ο τελευταίος χρόνος ήταν για 'μένα Παλαιστίνη και Λίβανος. Από την 7η Οκτωβρίου δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Αισθάνομαι την καταστροφή στο σώματα μου, αλλά δεν υπάρχει σε αυτή την έκθεση. Γιατί μιλάω σε εσένα, Γερμανία, διότι έχουν συλληφθεί πάρα πολλοί, από την κυβέρνηση, την αστυνομία και την ίδια την κατάρρευση κουλτούρας: Αυτή είναι η πόλη που συνηθίζαμε να θεωρούμε καταφύγιο. Τώρα πάνω από 180 καλλιτέχνες, συγγραφείς και δάσκαλοι έχουν ακυρωθεί, μετά την 7η Οκτωβρίου, κάποιοι απλώς για κάτι τόσο προσωρινό όσο η ζωή στο Instagram, πολλοί από αυτούς Παλαιστίνιοι, 20% από αυτούς Εβραίοι».

«Γιατί μιλάω εδώ;», συνέχισε η Ναν Γκόλντιν. «Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκθεση ως πλατφόρμα για να εμφυσήσω τη θέση μου ηθικής αγανάκτησης για τη γενοκτονία στη Γάζα και στον Λίβανο. Βλέπω την έκθεσή μου ως πείραμα, για το αν ένας καλλιτέχνης στη δική μου θέση επιτρέπεται να εκφράσει την πολιτική του θέση, χωρίς να ακυρωθεί. Ελπίζω ότι χρειάζεται να ανοίξω έναν δρόμο για να μιλήσουν κι άλλοι καλλιτέχνες, χωρίς τον φόβο ότι θα λογοκριθούν. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα».

«Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, Γερμανία; Η κριτική στο Ισραήλ συγχέεται με τον αντισημιτισμό. Ο αντισιωνισμός δεν έχει καμία σχέση με τον αντισημιτισμό», είπε και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

«Η λέξη αντισημιτισμός έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο, ως προς την έννοια της, συνέχισε, για να δηλώσει πως κάθε κριτική ενάντια στο Ισραήλ είναι αντισημιτική κι έτσι είναι ακόμα πιο δύσκολο να ορισθεί και να σταματήσει η βία κατά των Εβραίων, στο 100%», συνέχισε για να τη διακόψει και πάλι το κοινό με επευφημίες.

Είμαστε λιγότερο ασφαλείς. Αυτό είναι όλο, Γερμανία; Την ίδια στιγμή, αγνοείται η ισλαμοφοβία, ενώ η επιφόρτιση του αντισημιτισμού από την κυβέρνηση στοχεύει στην παλαιστινιακή κοινότητα σε αυτή τη χώρα και σε όσους μιλούν και τη στηρίζουν. Η Γερμανία είναι πατρίδα της μεγαλύτερης παλαιστινιακής κοινότητας διασποράς στην Ευρώπη, αλλά οι διαμαρτυρίες αντιμετωπίζονται με σκυλιά της αστυνομίας, με απελάσεις και στιγματισμό», είπε στην αρχή της ομιλίας της, ενώ συνέχισε, απευθυνόμενη πάντα στη Γερμανία.

Στο τέλος της ομιλίας της, η Ναν Γκόλντιν ζήτησε «να μετατραπεί σε δράση ο πόνος και η οργή που αισθανόμαστε». «Το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε τους δρόμους. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο πιεσμένοι αισθάνονται», κατέληξε εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος.

Αντιδράσεις για την ομιλία της Ναν Γκόλντιν

Ο Χέρμαν Πάρτσινγκερ, πρόεδρος του Ιδρύματος Πρωσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο οποίο ανήκει η Neue Nationalgalerie, καταδίκασε δριμύτατα την ομιλία της Γκολντίν και τη διακοπή της ομιλίας του Μπίζενμπαχ από τους διαδηλωτές. «Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην κατανόησή μας για την ελευθερία της έκφρασης», είπε. Ο Μπίζενμπαχ σημείωσε ότι διαφωνεί με την Γκόλντιν αλλά επιβεβαίωσε το δικαίωμά της να εκφράζεται ελεύθερα.

Η αναδρομική έκθεση στη Neue Nationalgalerie για τη Γκόλντιν, με τίτλο «This Will Not End Well» (σσ «Αυτό δεν θα έχει καλό τέλος»), παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του έργου της Γκόλντιν, συμπεριλαμβανομένων slideshows και ταινιών που υποστηρίζονται από μουσική.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που διαρκεί 13 μήνες έχει ξεπεράσει τους 44.000, με περισσότερους από τους μισούς νεκρούς να είναι γυναίκες και παιδιά. Περίπου το 90% του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει εκτοπιστεί.

Με πληροφορίες από Associated Press