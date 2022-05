Η συμβουλή του Μπιλ Γκέιτς για να αλλάξεις (και εσύ) τον κόσμο είναι πολύ απλή

Η συμβουλή του Μπιλ Γκέιτς προς τους νέους που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο είναι πολύ απλή: Διαβάστε ένα βιβλίο.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Μicrosoft συμμετείχε στη 10η συνεδρία του Reddit "Ask Me Anything" την Πέμπτη, και ρωτήθηκε ποιες συμβουλές θα πρόσφερε σε ένα νεαρό άτομο που θέλει να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.

«Το ιδανικό είναι να διαβάζεις πολύ και ελπίζω να βρεις μια δεξιότητα που απολαμβάνεις, η οποία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο», απάντησε ο τέταρτος- πια- πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Γκέιτς, ο οποίος δημοσιεύει τακτικά λίστες με τα αγαπημένα του βιβλία, πρόσθεσε ότι η ανάγνωση είναι απαραίτητη για να ανακαλύψει ο οποιοδήποτε μια ποικιλία από ενδιαφέροντα αλλά και πιθανές δεξιότητες, που μετά ενδεχομένως να συμβάλλουν ώστε να βάλει ο καθένας τη δική του σφραγίδα στον κόσμο.

«Για κάποιους αυτό σημαίνει ότι είναι σπουδαίοι στην επιστήμη ή τη μηχανική», είπε ο Γκέιτς. «Για κάποιους άλλους σημαίνει να είναι εξαιρετικοί στην επικοινωνία ή στην πολιτική. Για κάποιους ανθρώπους αυτό σημαίνει να είσαι καλή νοσοκόμα ή γιατρός. Η ευκαιρία για μάθηση είναι καλύτερη σήμερα από ποτέ».

Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη η απάντησή του. Ο Γκέιτς διαβάζει 50 βιβλία κάθε χρόνο, σύμφωνα με το NBCNews, και συχνά παίρνει μαζί του μια τσάντα με βιβλία στις διακοπές του.

«Στις διακοπές διαβάζω περίπου 3 ώρες την ημέρα», είχε πει ο Γκέιτς κατά τη διάρκεια ενός Reddit AMA του 2021.

Πρόσθεσε δε, πως ο ίδιος κρατάει σημειώσεις ενώ διαβάζει, μερικές φορές γράφοντας στο περιθώριο των βιβλίων του.

Αυτό τον βοηθά να θυμάται καλύτερα και να ασχολείται με αυτό που διαβάζει.

Ο Γκέιτς ισχυρίζεται επίσης ότι μόλις ξεκινήσει ένα βιβλίο, πάντα το τελειώνει.

«Αρνούμαι να σταματήσω να διαβάζω ένα βιβλίο και να το αφήσω στη μέση, ακόμα κι αν δεν μου αρέσει», είχε πει ο Γκέιτς στο Time το 2017, εξηγώντας ότι οι αδηφάγες αναγνωστικές του συνήθειες ήταν «απολύτως» ουσιαστικές για την επιτυχία του.

«Κάθε βιβλίο με διδάσκει κάτι νέο ή με βοηθά να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ήμουν τυχερός που είχα γονείς που με ενθάρρυναν να διαβάζω. Το διάβασμα τροφοδοτεί μια αίσθηση περιέργειας για τον κόσμο, κάτι που νομίζω ότι με βοήθησε να προχωρήσω στην καριέρα μου και στη δουλειά που κάνω τώρα με το ίδρυμά μου».

Αυτές τις μέρες, το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Gates εστιάζει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και η ετοιμότητα για τις πανδημίες.

Ο Γκέιτς αφιέρωσε επίσης πρόσφατα χρόνο γράφοντας τα δικά του βιβλία για ορισμένα από αυτά τα θέματα, και όπως και στο προηγούμενο Reddit AMA, κλήθηκε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την παγκόσμια υγεία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η συμβουλή του σχετικά με το πώς ο μέσος άνθρωπος μπορεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, ήταν η αγορά φιλικών προς το κλίμα προϊόντων. Αυτά μπορεί να είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά αντίστοιχά τους αλλά επειδή η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα αυξάνεται, η παραγωγή μπορεί να κλιμακωθεί και να μειώσει τις τιμές για όλους τους άλλους, κατέληξε ο Γκέιτς.

Με πληροφορίες του NBCNews