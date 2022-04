Η συμβουλή του Μάικλ Τζόρνταν στον Μάτζικ Τζόνσον μετά την απουσία λόγω HIV: «Είχε δίκιο»

Ο Μάτζικ Τζόνσον μίλησε στο Jimmy Kimmel Live για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «They Call Me Magic» και αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για την συμβουλή, που του έδωσε κάποτε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ήταν το 1996, στα μέσα της σεζόν και της επιστροφής του Τζόνσον στο NBA, πέντε χρόνια μετά την διάγνωση με HIV. Οι Lakers θα αντιμετώπιζαν στις 2 Φεβρουαρίου τους Bulls. Τελικά νίκησαν οι δεύτεροι με 99-84, χάρη στους 30 πόντους του Σκότι Πίπεν και άλλους 17 του Μάικλ Τζόρνταν.

«Μου έδειξαν πραγματικά τη διαφορά μεταξύ μιας ομάδας πρωταθλήματος και μιας ομάδας πλέι οφ. Εμείς ήμασταν απλώς μια κανονική ομάδα. Και έπαιξαν σκληρά, θυμάμαι με έσπρωχναν», είπε ο Τζόνσον, που αποκάλυψε στη συνέχεια για πρώτη φορά τι του είπε ο Μάικλ Τζόρνταν μετά τον αγώνα.

«Ο Μάικλ, μετά από εκείνο το παιχνίδι, με τράβηξε στην άκρη - δεν νομίζω ότι το έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτό», συνέχισε ο Τζόνσον. «Με βρήκε ανάμεσα στα αποδυτήρια και μου λέει: "Έρβιν, πρέπει να θυμάσαι τώρα, δεν είσαι με τον Καρίμ [Αμπντούλ-Τζαμπάρ], δεν είσαι με τον Τζέιμς Γουόρθι. Όλοι οι τύποι με τους οποίους έπαιζες, δεν είναι πλέον σε αυτήν την ομάδα των Lakers. Οπότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να αποσυρθείς».

