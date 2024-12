Η «σατανική», επαγγελματική καμπάνια του Μπαλντόνι κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Ο Τζάστιν Μπαλτόνι ήθελε τόσο πολύ να καταστρέψει τη Μπλέικ Λάιβλι που προσέλαβε «εξειδικευμένη» εταιρεία για να το επιτύχει - κι αυτό δεν είναι πρωτοφανές για το Χόλιγουντ, με πιο πρόσφατη την υπόθεση Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ, όπου η τελευταία κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της πως χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για να την «κατακρεουργήσει» σε επίπεδο διάδοσης φημών.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως μόλις αποκαλύφθηκε η μήνυση της Λάιβλι, η Χερντ έσπευσε να δηλώσει πως την πιστεύει απολύτως, καθώς και η ίδια ήταν θύμα της τακτικής αυτής στο πρόσφατο παρελθόν. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η απόλυτη προσωποποίηση του κλασικού ρητού "Ένα ψέμα ταξιδεύει στα μισά του κόσμου προτού η αλήθεια προλάβει να φορέσει τις μπότες της". Είναι τόσο τρομακτικό όσο και καταστροφικό», έγραψε η Άμπερ Χερντ.

Πολλοί είναι εκείνοι που αποδίδουν αυτή τη νοοτροπία στον μισογυνισμό που εξακολουθεί να κρατά στο Χόλιγουντ, παρότι το #metoo προσπάθησε να αλλάξει -και άλλαξε, εν πολλοίς- τα κατεστημένα. Τώρα, η υπόθεση Λάιβλι - Μπαλντόνι έρχεται να θέσει μια ακόμη «βόμβα» στα θεμέλια της βιομηχανίας και το πώς θα καταλήξει, παραμένει μεγάλο ερώτημα.

Οι New York Times αποκάλυψαν συνομιλίες της εταιρείας διαχείρισης κρίσεων που προσέλαβε ο Μπαλντόνι με τον ίδιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπαλντόνι έγραφε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι πρέπει να είσαι σκληρή και να δείξεις τη δύναμη του, τι μπορείς να κάνεις σε αυτά τα σενάρια. Θέλω να αισθάνεται ότι [η Λάιβλι] θα θαφτεί». Εκ μέρους της εταιρείας, η υπεύθυνη απάντησε: «Δεν μπορούμε να γράψουμε ότι θα την καταστρέψουμε» για να επιστρέψει λίγα λεπτά αργότερα, γράφοντας: «Φαντάσου να καταλήξει σε λάθος χέρια ένα έγγραφο που να λέει όλα όσα θέλει. Ξέρεις ότι μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε, αλλά δεν μπορώ να το γράψω αυτό σε έγγραφα. Θα είμαι πολύ σκληρή».

Η αμφιλεγόμενη τακτική ονομάζεται «astroturfing» και αφορά στην στοχευμένη εκστρατεία δυσφήμισης κατά κάποιου προσώπου. Ο ιθύνων νους πίσω από αυτήν, κάθε φορά, συντονίζει βασικά fake accounts - καμιά φορά και πραγματικά - στα κοινωνικά δίκτυα, για να προωθήσουν μια αφήγηση. Μοιάζει με «γνήσια κοινή γνώμη», αλλά είναι εντελώς κατασκευασμένη. Οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων ή διαχείρισης κρίσεων που χρησιμοποιούν την τακτική αυτή, ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τα στερεότυπα - στην προκειμένη περίπτωση της Λάιβλι, προκρίθηκε το «γυναίκες με εξουσία που είναι ελεγκτικές ή απαιτητικές».

Αυτές οι αφηγήσεις βρίσκουν απήχηση στο κοινό που είναι προδιατιθέμενο να τις πιστέψει, και το astroturfing τις ενισχύει με καταστροφικά αποτελέσματα, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Υπόθεση Λάιβλι - Μπαλντόνι: Πώς ξεκίνησαν όλα

Από την στιγμή που ο Τζάστιν Μπαλντόνι ανακοίνωσε το 2019 ότι θα διασκευάσει το best seller βιβλίο «It Ends With Us» (Τελειώνει με εμάς, στα ελληνικά) σε ταινία, επικράτησε μεγάλη φρενίτιδα. Υπάρχουν λίγα βιβλία τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει τόσο μεγάλο πολιτιστικό φαινόμενο όσο το μυθιστόρημα της Colleen Hoover - έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε viral στο TikTok με περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο tags στην εφαρμογή.

Όταν η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του 2000 παίζοντας τη Serena van der Woodsen στο Gossip Girl, ορίστηκε ως ο κεντρικός χαρακτήρας, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν ακόμη περισσότερο, περιγράφοντάς την ως την τέλεια επιλογή για να υποδυθεί τη Lily Bloom, μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε ως μάρτυρας ενδοοικογενειακής κακοποίησης και καταλήγει στην ίδια θέση χρόνια αργότερα.

Η Lily, μια ανθοπώλης στη Βοστώνη, περιηγείται σε ένα περίπλοκο ερωτικό τρίγωνο μεταξύ του γοητευτικού αλλά βίαιου φίλου της Ryle Kincaid - τον οποίο υποδύεται ο Μπαλντόνι - και του συμπονετικού πρώτου της έρωτα, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Η ταινία κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου και έγινε εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Μπλέικ Λάιβλι / Φωτογραφία: EPA

Όμως, παρά την οικονομική της επιτυχία, όλα δεν κυλούσαν τόσο ομαλά στα παρασκήνια. Οι φήμες για διαμάχη μεταξύ του Μπαλντόνι και της Λάιβλι άρχισαν να διαδίδονται πριν καν κυκλοφορήσει η ταινία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Λάιβλι υπέβαλε μήνυση εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και ότι ξεκίνησε μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της, κάτι που ο Μπαλντόνι αρνείται κατηγορηματικά.

Τι θέλουμε να γνωρίζουμε για την υπόθεση Λάιβλι κατά Μπαλντόνι

Τι έγινε στην περιοδεία προώθησης της ταινίας

Για μια ταινία που μιλά για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, η περιοδεία για το It Ends With Us μάλλον δεν ήταν αυτό που θα περίμενε καθένας. Υπήρχαν ροζ χαλιά, άφθονα λουλούδια και η προώθηση της νέας μάρκας περιποίησης μαλλιών της Λάιβλι και της εταιρείας τζιν του συζύγου της.

Αντί για τη γυναικεία ενδυνάμωση στο κόκκινο χαλί, η Λάιβλι μίλησε για μόδα και φλοράλ.

Στην πρεμιέρα του Λονδίνου, ο Τύπος κλήθηκε να κρατήσει τις ερωτήσεις «διασκεδαστικές και ανάλαφρες», με έναν διοργανωτή της εκδήλωσης να λέει στους δημοσιογράφους «να αποφύγουν ερωτήσεις σχετικά με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση», όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος του BBC, Γιασμίν Ρούφο.

Τζάστιν Μπαλντόνι / Φωτογραφία: Getty Images

Ένα από τα σχόλιά της, στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης - «είσαι πολύ περισσότερα από απλώς επιζώσα ή απλώς θύμα» - πυροδότησε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιζήσασα από ενδοοικογενειακή κακοποίηση Άσλεϊ Πέιτζ επέκρινε τη γλώσσα της Λάιβλι και είπε στο BBC ότι το δικό της τραύμα «διαμόρφωσε την ταυτότητά της».

Η Λάιβλι επικρίθηκε επίσης για τα σχόλιά της σε ένα άλλο αδέξιο διαφημιστικό βίντεο της περιοδείας όπου είπε: «Πάρε τους φίλους σου, φορέστε τα φλοράλ σας και βγείτε έξω να το δείτε». Η Πέιτζ κατηγόρησε τη Λάιβλι ότι προώθησε την ταινία σαν να είναι «η συνέχεια της Μπάρμπι».

Η απουσία του Τζάστιν Μπαλντόνι

Παράλληλα με την περιοδεία που χαρακτηρίστηκε ως «κουφή», οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις για το γιατί η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι δεν φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη στις 6 Αυγούστου.

Το ζευγάρι επίσης δεν έδωσε συνεντεύξεις μαζί κατά τη διάρκεια της περιοδείας και στην πρεμιέρα του Λονδίνου, στην οποία ο Μπαλντόνι δεν/ παρευρέθηκε, και πάλι η ομάδα της Λάιβλι προειδοποίησε την δημοσιογράφο του BBC να μην κάνει καμία ερώτηση για τον Τζάστιν.

Οι φαν της πρόσεξαν επίσης ότι τα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένης της Λάιβλι και της συγγραφέα Hoover, δεν ακολουθούσαν τον Μπαλντόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπλέικ Λάιβλι / Φωτογραφία: EPA

Ούτε η Λάιβλι ούτε ο Μπαλντόνι αναφέρθηκαν στις φήμες για διαμάχη κατά τη διάρκεια της περιοδείας και η μόνη αναφορά που έκανε ο ένας στον άλλον ήταν ο Μπαλντόνι που είπε στο Today ότι η συμπρωταγωνίστριά του ήταν «δυναμική και δημιουργική».

«Είχε τα χέρια της σε κάθε μέρος αυτής της παραγωγής και ό,τι άγγιξε το έκανε καλύτερο», είπε για την 37χρονη.

Μικτές κριτικές για την ταινία

Ενώ η ταινία ήταν επιτυχημένη στο box office, έλαβε μικτές αξιολογήσεις από τους κριτικούς, με κάποιους να λένε ότι ρομαντικοποιούσε την ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Υπήρξε μια κριτική δύο αστέρων από τον Tim Robey της The Telegraph, ο οποίος το χαρακτήρισε ένα «ανησυχητικό δράμα» που «επανασυσκευάζει την ενδοοικογενειακή βία ως ρομαντικό ειδύλλιο». Ο ίδιος έγραψε ότι η ταινία «ενώνει την κατάχρηση και τη γυαλιστερή ερωτοτροπία στη μεγάλη πόλη σε βαθιά αμφίβολα εφέ».

Η ταινία πυροδότησε επίσης τη συζήτηση στο TikTok, με ορισμένους να λένε ότι δεν είναι ξεκάθαρο από το τρέιλερ ότι αυτή η ιστορία αφορά μια καταχρηστική σχέση και μάλλον φαίνεται να λέει μια ιστορία αγάπης. Με βάση αυτή την εσφαλμένη αντίληψη, μερικοί άνθρωποι είπαν ότι βρήκαν την ταινία τραυματική καθώς δεν ήξεραν ότι περιείχε σκηνές ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Μπλέικ Λάιβλι / Φωτογραφία: EPA

Ο Μπαλντόνι προσλαμβάνει ειδικό διαχείρισης κρίσεων

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την ταινία, ο Μπαλντόνι προσέλαβε μια υπεύθυνη διαχείρισης κρίσεων, τη Melissa Nathan, της οποίας οι προηγούμενοι πελάτες περιλαμβάνουν τον Johnny Depp και τον Drake.

Λίγο μετά την περιοδεία, η Λάιβλι αντιμετώπισε ένα μπαράζ επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα σχόλιά της σε εκείνη την περιοδεία καθώς και από παλιές συνεντεύξεις της. Μία από τις συνεντεύξεις που επανεμφανίστηκε ήταν αυτή που κοινοποίησε μια Νορβηγίδα δημοσιογράφος, η Kjersti Flaa, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube με τη συνέντευξη που είχε η ίδια πάρει από τη Λάιβλι το 2016. Είχε τον τίτλο «Η συνέντευξη της Blake Lively που με έκανε να θέλω να σταματήσω τη δουλειά μου».

Η δημοσιογράφος έχει πει από τότε ότι δεν είχε «καμία σχέση με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την εκστρατεία συκοφαντίας του».

Ο ηθοποιός Brandon Sklenar, ο οποίος υποδύεται τον Atlas στην ταινία, υπερασπίστηκε τη Λάιβλι και είπε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι ο κόσμος «υβρίζει» τις γυναίκες που συμμετείχαν στην ταινία στο διαδίκτυο. Είπε ότι ήταν «απογοητευτικό να βλέπεις την ποσότητα του αρνητισμού που προβάλλεται» και ότι κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον που είχε βιώσει μια σχέση παρόμοια με της Lilly είχε πιστώσει στην ταινία «ότι της έσωσε τη ζωή».

Η μήνυση της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι

Τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η Λάιβλι υπέβαλε μήνυση εναντίον του Μπαλντόνι, στην οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση. Η καταγγελία ανέφερε επίσης την Wayfarer Studios, την εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι που παρήγαγε το It Ends With Us, ως κατηγορούμενο.

Η νομική κατάθεση κατηγορεί τον Μπαλντόνι και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Wayfarer, Τζέιμι Χιθ για «επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και άλλη ενοχλητική συμπεριφορά». Κάποιες γυναίκες, μέλη του καστ και του συνεργείου της ταινίας, είχαν επίσης μιλήσει για τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ισχυρίζεται επίσης ότι η Λάιβλι, ο Μπαλντόνι και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην παραγωγή της ταινίας συμμετείχαν σε μια συνάντηση τον Ιανουάριο για να αντιμετωπίσουν «το εχθρικό περιβάλλον εργασίας» στα γυρίσματα. Ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς, ήταν σε εκείνη τη συνάντηση μαζί της, σύμφωνα με την καταγγελία.

Μπλέικ Λάιβλι και ο σύζυγός της Ράιαν Ρέινολτς / Φωτογραφία: EPA

Στη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν σε μια λίστα απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Μπαλντόνι και του Χιθ, να μην κάνουν πλέον περιγραφές των γεννητικών τους οργάνων, απαιτώντας έναν «συντονιστή οικειότητας» στο πλατό ανά πάσα στιγμή όταν η Λάιβλι ήταν σε σκηνές με τον Μπαλντόνι και να μην παραβρίσκονται «φίλοι» των παραγωγών και των σκηνοθετών στα γυρίσματα κατά τη διάρκεια σκηνών που η Λάιβλι ήταν γυμνή.

Ο κατάλογος των αιτημάτων υπονοούσε επίσης ότι ο Μπαλντόνι είχε ρωτήσει τον γυμναστή της Λάιβλι πόσο ζύγιζε και ισχυρίστηκε ότι ο Μπαλντόνι και ο Χιθ είχαν μιλήσει για τον «εθισμό τους στην πορνογραφία» στη Λάιβλι.

Το σατανικό σχέδιο του Μπαλντόνι για την καταστροφή της φήμης της Λάιβλι

Στη μήνυση, η Λάιβλι ισχυρίζεται επίσης ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του επιτέθηκαν στη δημόσια εικόνα της μετά τη συνάντηση.

Τον κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε σχέδιο για να «καταστρέψει» τη φήμη της στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ενός διαχειριστή κρίσεων που οδήγησε ένα «σύνθετο, συντονισμένο και καλά χρηματοδοτούμενο σχέδιο αντιποίνων» εναντίον της και χρησιμοποίησε έναν «ψηφιακό στρατό» για να δημοσιεύσει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαινόταν αυθεντικό.

«Για να προστατευτεί από τον κίνδυνο η Λάιβλι να αποκαλύψει ποτέ την αλήθεια για τον Μπαλντόνι, η ομάδα Μπαλντόνι-Wayfarer δημιούργησε και ενίσχυσε περιεχόμενο που είχε σχεδιαστεί για να πλήξει την αξιοπιστία της Λάιβλι», έγραψε η ομάδα της στην μήνυση.

Προστίθεται επίσης ότι: «Ασχολήθηκαν με τις ίδιες τεχνικές για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του Μπαλντόνι και να καταστείλουν κάθε αρνητικό περιεχόμενο για αυτόν».

Στη μήνυση, η Λάιβλι λέει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε «ουσιαστική βλάβη» που επηρέασε «όλες τις πτυχές» της ζωής της.

Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι είπε στο BBC ότι οι ισχυρισμοί είναι «κατηγορηματικά ψευδείς» και είπε ότι προσέλαβαν έναν διαχειριστή κρίσεων επειδή η Λάιβλι είχε απειλήσει να εκτροχιάσει την ταινία αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της.

Απαντώντας στη νομική καταγγελία, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Bryan Freedman, δήλωσε: «Είναι ντροπή που η κα Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα κάνουν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κ. Μπαλντόνι, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της».

Ο Freedman κατηγόρησε την Λάιβλι ότι έκανε πολλές απαιτήσεις και απειλές, συμπεριλαμβανομένης της «απειλής ότι δεν θα εμφανιστεί στα γυρίσματα, ότι δεν θα προωθήσει την ταινία», κάτι που θα κατέληγε «τελικά στον αφανισμό της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της».

Στο πλευρό της Μπλέικ Λάιβλι το Χόλιγουντ

Οι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Αμέρικα Φερέρα, Αμπερ Τάμπλιν και Αλέξις Μπλέντελ, υποστήριξαν δημόσια την Μπλέικ Λάιβλι μετά την υποβολή της καταγγελίας της.

Οι τρεις πρωταγωνίστησαν με τη Λάιβλι στην ταινία του 2005 The Sisterhood of the Traveling Pants και εξέδωσαν κοινή δήλωση στο Instagram, την Κυριακή λέγοντας ότι «είναι μαζί της με αλληλεγγύη».

«Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων του It Ends with Us, την είδαμε να παίρνει το θάρρος να ζητήσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας για τον εαυτό της και τους συναδέλφους της στο πλατό, και είμαστε τρομοκρατημένες διαβάζοντας τα στοιχεία μιας προμελετημένης και εκδικητικής προσπάθειας που ακολούθησε να δυσφημήσει τη φωνή της», έγραψαν.

Η Colleen Hoover, η συγγραφέας του It Ends With Us, έδειξε επίσης την υποστήριξή της, περιγράφοντας τη Λάιβλι ως «τίμια, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική».

Πολλοί ακόμη διάσημοι έχουν υποστηρίξει έκτοτε τη Λάιβλι.

Ανακλήθηκε βραβείο του Μπαλντόνι

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Μπαλντόνι τιμήθηκε με το βραβείο αλληλεγγύης των γυναικών από τη Vital Voices, έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Ο οργανισμός έχει πλέον ανακαλέσει το βραβείο μετά τη μήνυση της Λάιβλι για φερόμενη «αποκρουστική συμπεριφορά» από τον ηθοποιό, το στούντιο του και την ομάδα δημοσίων σχέσεων κρίσης που είπε ότι ήταν «σε αντίθεση με τις αξίες» που είχε.

Και μετά τη νομική καταγγελία, η συμπαρουσιάστρια του podcast του Μπαλντόνι, Λιζ Πλανκ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή The Man Enough. Το podcast θεωρεί ότι δημιουργεί «ένα ασφαλές περιβάλλον» για την εξερεύνηση ζητημάτων όπως το πώς εμφανίζεται η «αρρενωπότητα» στις σχέσεις, καθώς και το «σεξ, επιτυχία» και «ψυχική υγεία».

Τζάστιν Μπαλντόνι / Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από BBC, New York Times