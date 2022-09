Η Σαϊεντολογία απομάκρυνε τον Τομ Κρουζ από την «αρνητική» Νικόλ Κίντμαν- Το παρασκήνιο στο «Eyes Wide Shut» και γιατί χώρισαν

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είναι τόσο απελπισμένη να κρατήσει το μέλος της Τομ Κρουζ ευτυχισμένο που είναι διατεθειμένη να κάνει σχεδόν τα πάντα για να το πετύχει - μεταξύ άλλων να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά και να συμβάλλει ακόμη και στη διάλυση του γάμου του.

Στο νέο του βιβλίο «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology», ο Μάικ Ρίντερ, πρώην επικεφαλής της εκκλησίας, ο οποίος εγκατέλειψε τη Σαϊεντολογία το 2007, σε ηλικία 52 ετών, αφού είχε εμπλακεί με την εκκλησία από παιδί - γράφει ότι ο Κρουζ ξετρελάθηκε με τη συμπρωταγωνίστριά του Νικόλ Κίντμαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Days of Thunder» του 1990 .

Υπήρχε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα: ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, τη Μίμι Ρότζερς, την ηθοποιό που τον είχε συστήσει στη Σαϊεντολογία.

Έτσι, γράφει ο Ρίντερ, η εκκλησία ξεκίνησε μια αποστολή για να βγάλει τη Ρότζερς από τη μέση και να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του Κρουζ να είναι με την Κίντμαν.

Ένας auditor της Σαϊεντολογίας φέρεται να βοήθησε τον Cruise να τελειώσει τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Mimi Rogers, ώστε να μπορέσει να παντρευτεί τη Nicole Kidman. Φωτ: Getty Images

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο ηγέτης της εκκλησίας Ντέιβιντ Μισκάβιτς «είχε προσκληθεί στη Ντεϊτόνα, για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα. Αυτός και ο έμπιστος υπολοχαγός του, Γκρεγκ Γουίλχερ, ο οποίος είχε πλέον οριστεί προσωπικός ελεγκτής του Κρουζ, έκαναν παρέα με τον Κρουζ στο Speedway, πήγαιναν μαζί του για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και το πιο σημαντικό βοήθησαν να διευκολυνθεί η επιθυμία του Κρουζ να κάνει τη Νικόλ νέα του σύζυγο».

«Ο Ντέιβιντ Μισκάβιτς αναμφίβολα το είδε αυτό ως ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά του να κάνει τις επιθυμίες του Τομ πραγματικότητα», προσθέτει.

Ο Ρίντερ ισχυρίζεται ότι ο Γουίλχερ «ανέλαβε να πείσει τη Μίμι να συμφωνήσει σε διαζύγιο ώστε ο Τομ να παντρευτεί τη Νικόλ», σημειώνοντας ότι αυτό ήταν «εξαιρετικά ασυνήθιστο και δεν θα συνέβαινε ποτέ με έναν κανονικό Σαϊεντολόγο».

«Εντελώς γελοίο», δήλωσε εκπρόσωπος της εκκλησίας για τον ισχυρισμό. «Ο Μάικ Ρίντερ είναι ένας ψεύτης που επιδιώκει να κερδίσει από την ανεντιμότητά του», πρόσθεσε.

Ο Tom Cruise με την Nicole Kidman στην πρεμιέρα του "Mission Impossible", στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 1996. Φωτ: ΕΡΑ/ Jack GUEZ

Ο Τομ Κρουζ χώρισε τη Μίμι Ρότζερς τον Φεβρουάριο του 1990 και παντρεύτηκε την Νικόλ Κίντμαν την παραμονή των Χριστουγέννων του ίδιου έτους στο σπίτι του, στο Άσπεν. Ο Μισκάβιτς ήταν κουμπάρος στο γάμο- ο άλλοτε προσωπικός σεφ του ιδρυτή της Σαϊεντολογίας Ρον Χάμπαρντ, ο οποίος είχε πεθάνει το 1986, ήρθε επίσης αεροπορικώς για να μαγειρέψει για τους νεόνυμφους.

«Ήταν ενδεικτικό του πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει ο Μισκάβιτς για να συμμαχήσει με την Κρουζ», γράφει ο Ρίντερ.

Ωστόσο, ο Τομ Κρουζ άρχισε να απομακρύνεται από τη Σαϊεντολογία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ με την τότε σύζυγό του Νικόλ Κίντμαν το 1997, σύμφωνα με το βιβλίο του Μάικ Ρίντερ.

Συγκεκριμένα γράφει ότι ο ηθοποιός άρχισε να αγνοεί τις κλήσεις του Μισκάβιτς, όταν έκανε γυρίσματα στο Λονδίνο. Αυτό φέρεται να ώθησε τον Μισκάβιτς να στείλει τον Μάρτι Ράθμπαν, κορυφαίο στέλεχος της εκκλησίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κάνει audit στον Κρουζ- διαδικασία μέσω της οποίας το υποκείμενο περνάει από γεγονότα της ζωής του για να απαλλαγεί από την αρνητικότητα και να φτάσει σε ένα επίπεδο «κάθαρσης».

Το ζευγάρι υιοθέτησε δυο παιδιά, την Isabella και τον Connor. Φωτ: Getty Images

Ο Κρουζ, γράφει ο Ρίντερ, «σταδιακά τραβήχτηκε ξανά στον κόσμο της Σαϊεντολογίας». Ωστόσο, αυτή η επαναπροσέγγιση φέρεται ότι «δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ του Κρουζ και της Νικόλ».

Την Κίντμαν είχε φέρει ο Τομ Κρουζ στην εκκλησία χρόνια πριν, αλλά «ποτέ δεν εξέφρασε ιδιαίτερη προθυμία για τα μαθήματα Σαϊεντολογίας ή το auditing», γράφει ο Ρίντερ. Δεν βοηθούσε το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν ψυχίατρος.

Σύμφωνα με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας, η ψυχιατρική παρέχει ακατάλληλη φροντίδα και υπερβολική εξάρτηση από τα ψυχιατρικά φάρμακα. «Αν δεν ήταν η κυρία Τομ Κρουζ, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει καθόλου λόγω της οικογενειακής της σχέσης με την ψυχιατρική».

Με την εκκλησία να αισθάνεται προφανώς ότι απειλείται από την επιρροή της Κίντμαν στην πιο εξέχουσα προσωπικότητά της, «ο Ράθμπαν συνεργάστηκε με τον δικηγόρο του Χόλιγουντ, Μπερτ Φιλντς για να προσλάβει τον διαβόητο ιδιωτικό ντετέκτιβ Άντονι Πελικάνο για να κατασκοπεύσει τη Νικόλ και να παρακολουθήσει το τηλέφωνό της», γράφει ο Ρίντερ.

Ο Πειλικάνο πέρασε πάνω από μια δεκαετία στη φυλακή για πλήθος αδικημάτων, όπως υποκλοπές, εκβιασμούς, συνωμοσία και παράνομη κατοχή εκρηκτικών και χειροβομβίδων.

«Η Εκκλησία ποτέ δεν διέταξε ούτε συμμετείχε σε παράνομες υποκλοπές», δήλωσε εκπρόσωπος στην Page Six.

Το πρώην κινηματογραφικό ζευγάρι στο κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ, του 2000. Πήραν διαζύγιο ένα χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2001. Φωτ: EPA PHOTO AFP FILES/SCOTT NELSON

Ο Ράθμπαν επίσης, υποστηρίζει το βιβλίο, έστρεψε τα δύο υιοθετημένα παιδιά του ζευγαριού - την Ιζαμπέλα και τον Κόνορ - εναντίον της Κίντμαν, κάνοντάς τους κατήχηση στις διδασκαλίες του Ρον Χάμπαρντ περί Suppressive Persons.

Σύμφωνα με φερόμενο κανόνα της Σαϊεντολογίας, ως «suppressive person» ορίζεται κάποιος που θεωρείται εχθρός από την εκκλησία και πρέπει να σιωπήσει ή να καταστραφεί.

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, ο Μισκάβιτς ήταν ευτυχής που η "αρνητική επιρροή" της Νικόλ δεν παρέσυρε πλέον τον Τομ», γράφει ο Ρίντερ. «Ο Κρουζ στη συνέχεια έγινε πιο ένθερμος στη δημόσια υποστήριξή του προς τη Σαϊεντολογία και τον Μισκάβιτς».

Στο βιβλίο «Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology» του 2016, η Λία Ρέμινι που αποστάτησε από την εκκλησία έγραψε ότι μοιράστηκε μια σαΐτα με τα παιδιά του Cruise και της Kidman μετά τον γάμο του πατέρα τους με την Katie Holmes το 2006. Η ηθοποιός φέρεται να ρώτησε τα αδέλφια αν έβλεπαν πολύ τη μητέρα τους μετά το διαζύγιο των γονιών τους το 2001.