Η πρώτη μέρα στη δουλειά για την Κέιτ Μίντλετον μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας

Στην πρώτη σύσκεψη εργασίας συμμετείχε η Κέιτ Μίντλετον μετά τη διάγνωση με καρκίνο και μετά την πρόσφατη ενημέρωση πως ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της.

Την Τρίτη η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας, Κέιτ Μίντλετον συμμετείχε σε σύσκεψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ για το πρότζεκτ «Early Years», το οποίο αφορά την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία. Το πρότζεκτ δημιούργησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 2021 και υποστηρίζεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον «The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales».

Ο βρετανικός Τύπος ερμηνεύει αυτό το πρώτο βήμα της Κέιτ Μίντλετον στην εργασία της ως μια προσεκτική επιστροφή στα δημόσια καθήκοντα αφού η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το οποίο απέχει ελάχιστα από τη μικρή βασιλική κατοικία «Adelaide Cottage», όπου έχουν εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια ο διάδοχος του θρόνου, η μέλλουσα βασίλισσα και τα τρία παιδιά τους.

Η σύσκεψη στην οποία συμμετείχε η «αγαπημένη νύφη» του βασιλιά Καρόλου καταγράφηκε στο «Court Circular», το οποίο είναι το επίσημο αρχείο των βασιλικών υποχρεώσεων. Η σχετική καταγραφή ανέφερε: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, κοινή προστάτιδα του Βασιλικού Ιδρύματος του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα συνάντηση για τα Πρώιμα Χρόνια στο Oυίνδσορ».

Η Κέιτ Μίντλετον τον περασμένο Μάρτιο είχε ανακοινώσει με ένα συγκινητικό βίντεο πως διαγνώστηκε με καρκίνο και ζήτησε από το κοινό χώρο, χρόνο και ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στην θεραπεία της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας από τον περασμένο Ιανουάριο απείχε από τα δημόσια καθήκοντά της. Τον Ιούνιο πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» για τα γενέθλια του μονάρχη. Ένα μήνα αργότερα η Κέιτ Μίντλετον παραβρέθηκε στον τελικό ανδρών του Γουίμπλεντον και έγινε δεκτή με παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου, με ένα εντυπωσιακό βίντεο με οικογενειακές στιγμές στην εξοχή, η Κέιτ Μίντλετον ενημέρωσε το κοινό πως ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της. Στο πρόσφατο μήνυμά της η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέφερε: «Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας πω τι ανακούφιση είναι που επιτέλους ολοκλήρωσα τη χημειοθεραπεία μου. Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως την ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο. Το ταξίδι του καρκίνου είναι πολύπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ειδικά για τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους. Με ταπεινότητα, σας φέρνει, επίσης, αντιμέτωπους με τα δικά σας ευάλωτα σημεία, με έναν τρόπο που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ πριν και μαζί με αυτό, μια νέα προοπτική για τα πάντα. Αυτή η περίοδος υπενθύμισε πάνω απ' όλα στον Ουίλιαμ και σε μένα να συλλογιστούμε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς συχνά θεωρούμε δεδομένα. Απλώς το να αγαπάμε και να μας αγαπούν».