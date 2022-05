Η Μπλέικ Λάιβλι δεν έχει στιλίστα- ενίοτε ράβει τα ρούχα της ή παίρνει του Ράιαν Ρέινολντς

Οι στιλιστικές επιλογές της Μπλέικ Λάιβλι είναι αποκλειστικά δικές της- είτε σημαίνει να φοράει ρούχα του Ράιαν Ρέινολντς είτε να ράβει μόνη τα ρούχα της.

Η 34χρονη ηθοποιός μίλησε στο "Life in Looks" της Vogue, λίγο μετά την εντυπωσιακή και πολυσυζητημένη εμφάνιση που έκανε στο φετινό Met Gala, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για μερικά από τα διασημότερα look της, πολλά εκ των οποίων επιμελήθηκε μόνη της.

Η Λάιβλι ξεκίνησε σχολιάζοντας κάποια σύνολα από την ταινία «The Sisterhood of the Traveling Pants» του 2005 αλλά και την τηλεοπτική σειρά «Gossip Girl», που παιζόταν μεταξύ 2007 και 2012.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διάφορες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μέχρι πιο «κλειστές» πρεμιέρες ταινιών, καθώς επίσης κάποια από τα γνωστότερα look της όταν ήταν έγκυος, ακόμη και τα ρούχα που φόρεσε στο «A Simple Favor» του 2018.

«Δεν συνεργάζομαι με στιλίστα, ποτέ δεν το έκανα», λέει στο βίντεο, ενώ παραδέχεται πως δεν φοβάται να κάνει μέχρι και προσωπική δουλειά για κάποιο ρούχο. Για τα 2022 Gem Awards τον περασμένο Μάρτιο, στη Νέα Υόρκη, έραψε η ίδια το ρούχο της- πηγαίνοντας μάλιστα προς την εκδήλωση.

«Θυμάμαι λέω, "Μήπως περισσεύει ένα κίτρινο διαμάντι να μου δώσεις, απλώς να το δανειστώ για να το ράψω στο φόρεμα;", ήταν η ερώτηση στην Lorraine Schwartz, που επιμελείται τα κοσμήματά της. «Οπότε να' μαι στο αυτοκίνητο με βελόνα και κλωστή να ράβω το κίτρινο διαμάντι στο φόρεμά μου, προσευχόμενη να μην φύγει», εξηγεί.

«Μετά, κυριολεκτικά την στιγμή που έφευγα από την εκδήλωση, μου λένε, "πρέπει να μας το επιστρέψεις". Τους λέω, "είναι ραμμένο στο φόρεμα". Και μου έδωσαν ένα μαχαίρι και κάθισα να βγάλω το διαμάντι επί τόπου», προσθέτει.

Μια άλλη βασική αρχή της Μπλέικ Λάιβλι; Μην διστάζεις να χρησιμοποιείς όσα έχεις- ή στην περίπτωσή της, όσα έχει ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς.

Στην πρώτη διαφήμιση των Betty Buzz πέρυσι, παραδέχθηκε στην Vogue πως πήγε στην ντουλάπα του Ράιαν Ρέινολντς «και λέω, "Θα ήταν τέλειο αν έπαιρνα τα ρούχα του"».

«Κάνεις βόλτα στη Νέα Υόρκη και κυκλοφορούν παντού φορτηγάκια με το πρόσωπό του και το μπουκάλι του Aviation», είπε για την εταιρία τζιν του συζύγου της.

«Σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να του κάνω έκπληξη με ένα φορτηγάκι που θα έχει πάνω το δικό μου πρόσωπο. Οπότε πήγα στην ντουλάπα του και φόρεσα το αγαπημένο του παλτό, το τζιν του και ένα μπλουζάκι. Ίδια καρέκλα, ίδιο σημείο», λέει για την διαφήμιση. «Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι πως βασικά φοράω όλα τα ρούχα του», προσθέτει.