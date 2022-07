Η Μέγκαν Μαρκλ εξοργίστηκε με το Vanity Fair όταν αποκάλυψε την σχέση της με τον Χάρι

Ο ενθουσιασμός της Μέγκαν Μαρκλ για το εξώφυλλο του Vanity Fair μετατράπηκε σε οργή όταν το περιοδικό εστίασε στη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι αντί για την υποκριτική και τη φιλανθρωπία της, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Στο Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, ο Βρετανός δημοσιογράφος Τομ Μπάουερ λέει ότι η Μέγκαν ήταν «εκστασιασμένη» όταν το Vanity Fair συμφώνησε να κάνει ένα άρθρο γι' αυτήν και την έβαλε στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου 2017.

Αλλά όταν το περιοδικό χρησιμοποίησε την φράση «She's Just Wild About Harry» [είναι απλώς τρελαμένη με τον Χάρι] και δεν επικεντρώθηκε στο έργο της ως ακτιβίστρια και φιλάνθρωπο, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αντέδρασαν- και η Μέγκαν έγινε έξαλλη με την αμερικανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων Sunshine Sachs, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσίευσαν οι Times του Λονδίνου.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Tom bower έγραψε στο βιβλίο του "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" ότι η Μέγκαν Μαρκλ ήταν έξαλλη με το γραφείο δημοσίων σχέσεων της μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης.

Σύμφωνα με τον Μπάουερ, η Μέγκαν είχε λάβει αυστηρές εντολές από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του Χάρι να μείνει μακριά από ευαίσθητα θέματα, μετακύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ και η σχέση της με τον πρίγκιπα.

Η Μέγκαν είχε πείσει τον Χάρι ότι το άρθρο θα επικεντρωνόταν στον εορτασμό του 100ού επεισοδίου του «Suits», της τηλεοπτικής σειράς που η ηθοποιός γύριζε στο Τορόντο, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.

«Η Sunshine Sachs είχε απαιτήσει από το περιοδικό να ικανοποιήσει την απαίτηση της Μέγκαν να παρουσιαστεί ως φιλάνθρωπος και ακτιβίστρια, χωρίς να εξετάσει ένα πρόβλημα: οι σχολαστικοί ερευνητές του Vanity Fair δεν μπορούσαν να βρουν κανένα στοιχείο για την παγκόσμια φιλανθρωπία και τον ακτιβισμό της», γράφει ο Μπάουερ.

Αλλά όταν ο συντάκτης του Vanity Fair, Σαμ Κάσνερ, ο οποίος ομολόγησε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για τη Μέγκαν ή το «Suits», ρώτησε τη Μέγκαν για τη σχέση της με τον Χάρι, εκείνη απάντησε: «Είμαστε ζευγάρι. Είμαστε ερωτευμένοι».

«Είμαι βέβαιη ότι θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να βγούμε μπροστά και να παρουσιαστούμε και να έχουμε ιστορίες να πούμε, αλλά ελπίζω ότι αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή είναι η στιγμή μας», είπε η Μέγκαν Μαρκλ στο άρθρο.

Η συνέντευξη έπεσε «σαν κεραυνός εν αιθρία», γράφει ο Μπάουερ. «Η συνέντευξη προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις: Η Μέγκαν είχε χρησιμοποιήσει τη σχέση της με τον Χάρι για να προωθήσει τον εαυτό της. Η χολιγουντιανοποίηση της βασιλικής οικογένειας είχε σφραγίσει τη μοίρα της Μέγκαν ως αρραβωνιαστικιάς του Χάρι».