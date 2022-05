Η Μαντόνα γράφει ιστορία: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως η μοναδική καλλιτέχνιδα με 50 singles στο No. 1

Η Μαντόνα γράφει για μία ακόμα φορά ιστορία: καθώς είναι η πρώτη και μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει 50, νούμερο 1 επιτυχίες στα single chart του Billboard.

Για να γιορτάσει αυτό το ιστορικό ορόσημο, η Μαντόνα επιμελήθηκε δύο νέες συλλογές: Finally Enough Love: 50 Number Ones, μια νέα συλλογή 50 κομματιών που περιλαμβάνει τα αγαπημένα της remix από εκείνες τις κορυφαίες χορευτικές επιτυχίες που έχουν γεμίσει κλαμπ σε όλο τον κόσμο για τέσσερις δεκαετίες αλλά και μία συνοπτική έκδοση 16 κομματιών, με τον απλό τίτλο Finally Enough Love.

Αυτές οι νέες συλλογές θα σηματοδοτήσουν τις πρώτες κυκλοφορίες άλμπουμ, μέρος της συνεργασίας της που ανακοινώθηκε πρόσφατα με την Warner Music Group.

Το 50 Number Ones εκτείνεται σε ολόκληρη τη βασιλεία της στο dance club chart με δεκάδες remix από κορυφαίους παραγωγούς του κόσμου.

Εκτός από τα αγαπημένα των θαυμαστών, η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από σπάνιες ηχογραφήσεις remix, με περισσότερες από 20 να κυκλοφορούν επίσημα για πρώτη φορά ή να κάνουν το εμπορικό/ψηφιακό τους ντεμπούτο.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη ψηφιακά στις 19 Αυγούστου, μαζί με μια έκδοση 3 CD ενώ θα κυκλοφορήσει και μια περιορισμένη έκδοση 6 LP σε κόκκινο και μαύρο βινύλιο, αποκλειστικά στο επίσημο κατάστημα της Μαντόνα και στο Rhino.com.

Η έκδοση 16 κομματιών, Finally Enough Love θα είναι διαθέσιμη για streaming στις 24 Ιουνίου, με εκδόσεις 1 CD και 2-LP στις 19 Αυγούστου.

Για πρώτη φορά πριν από την επίσημη κυκλοφορία είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση το "You Can Dance Remix Edit" του "Into The Groove".

Με περισσότερα από 220 λεπτά remix το Finally Enough Love: 50 Νumber Ones, περιλαμβάνει διάσημα κομμάτια της με χρονολογική σειρά από το "Holiday" του 1983 έως το "I Find, Don't" του 2019.

Σε πολλά τραγούδια, η Μαντόνα συνοδεύεται από άλλους διάσημους καλλιτέχνες, όπως η Britney Spears ("Me Against The Music"). Justin Timberlake and Timbaland (“4 Minutes”), και Nicki Minaj ("Bitch I'm Madonna.")

Η συλλογή αποτίει επίσης φόρο τιμής στο "Everybody", το πρώτο σινγκλ της Μαντόνα, που γιορτάζει την 40η επέτειό του στις 6 Οκτωβρίου.

Finally Enough Love

1. "Everybody" (You Can Dance Remix Edit) +#

2. "Into The Groove" (Επεξεργασία Remix Μπορείτε να Χορέψετε) +#

3. "Like A Prayer" (Remix/Edit)

4. "Εκφράσου" (Remix/Επεξεργασία)

5. “Vogue” (Single Version) +

6. "Deeper And Deeper" (David's Radio Edit) +#

7. "Secret" (Junior's Luscious Single Mix)

8. "Frozen" (Εκτεταμένη Επεξεργασία Μίξης Club)

9. "Music" (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

10. "Hollywood" (Calderone & Quayle Edit) +#

11. "Hung Up" (SDP Extended Vocal Edit)

12. "Give It 2 ​​Me" (Eddie Amador Club 5 Edit) °+

13. "Girl Gone Wild" (Μίξη UMF του Avicii)

14. “Living For Love” (Προσφορά Nissim Promo Mix) *+

15. «Medellín» (Προσφορά Nissim Madame X στο The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

16. "I Don't Search I Find" (Μίξη ραδιοφώνου Honey Dijon)

Finally Enough Love: 50 Number Ones

1. “Holiday” (7” Version) +

2. “Like A Virgin” (7” Version)

3. “Material Girl” (7” Version)

4. “Into The Groove” (You Can Dance Remix Edit) +#

5. “Open Your Heart” (Video Version) +

6. “Physical Attraction” (You Can Dance Remix Edit) +#

7. “Everybody” (You Can Dance Remix Edit) +#

8. “Like A Prayer” (Remix/Edit)

9. “Express Yourself” (Remix/Edit)

10. “Keep It Together” (Alternate Single Remix) *+

11. “Vogue” (Single Version) +

12. “Justify My Love” (Orbit Edit)

13. “Erotica” (Underground Club Mix)

14. “Deeper And Deeper” (David’s Radio Edit) +#

15. “Fever” (Radio Edit) +

16. “Secret” (Junior’s Luscious Single Mix)

17. “Bedtime Story” (Junior’s Single Mix)

18. “Don’t Cry For Me Argentina” (Miami Mix Edit)

19. “Frozen” (Extended Club Mix Edit)

20. “Ray Of Light” (Sasha Ultra Violet Mix Edit) +#

21. “Nothing Really Matters” (Club 69 Radio Mix) +

22. “Beautiful Stranger” (Calderone Radio Mix)

23. “American Pie” (Richard ‘Humpty’ Vission Radio Mix)

24. “Music” (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

25. “Don’t Tell Me” (Thunderpuss Video Remix) +#

26. “What It Feels Like For A Girl” (Above And Beyond Club Radio Edit)

27. “Impressive Instant” (Peter Rauhofer’s Universal Radio Mixshow Mix) +#

28. “Die Another Day” (Deepsky Radio Edit) +#

29. “American Life” (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Edit) *+

30. “Hollywood” (Calderone & Quayle Edit) +#

31. “Me Against The Music” (Peter Rauhofer Radio Mix) + – Britney Spears feat. Madonna

32. “Nothing Fails” (Tracy Young’s Underground Radio Edit) *+

33. “Love Profusion” (Ralphi Rosario House Vocal Edit) +#

34. “Hung Up” (SDP Extended Vocal Edit)

35. “Sorry” (PSB Maxi Mix Edit) +#

36. “Get Together” (Jacques Lu Cont Vocal Edit) +

37. “Jump” (Axwell Remix Edit)

38. “4 Minutes” (Bob Sinclar Space Funk Edit) + – feat. Justin Timberlake & Timbaland

39. “Give It 2 Me” (Eddie Amador Club 5 Edit) +#

40. “Celebration” (Benny Benassi Remix Edit)

41. “Give Me All Your Luvin’” (Party Rock Remix) – feat. LMFAO & Nicki Minaj

42. “Girl Gone Wild” (Avicii’s UMF Mix)

43. “Turn Up The Radio” (Offer Nissim Remix Edit) *+#

44. “Living For Love” (Offer Nissim Promo Mix) *+

45. “Ghosttown” (Dirty Pop Intro Remix)

46. “Bitch I’m Madonna” (Sander Kleinenberg Video Edit) +# – feat. Nicki Minaj

47. “Medellín” (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

48. “I Rise” (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)

49. “Crave” (Tracy Young Dangerous Remix) - feat. Swae Lee

50. “I Don’t Search I Find” (Honey Dijon Radio Mix).