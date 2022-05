Η Λαβέρν Κοξ έγινε η πρώτη transgender Barbie και γράφει ιστορία: «Σουρεαλιστική εμπειρία»

Η Λαβέρν Κοξ έγραψε ιστορία ως η πρώτη transgender Barbie της Mattel, λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα 50ά γενέθλιά της.

Μετά τη ανακοίνωση, η 49χρονη ηθοποιός και υπέρμαχος της κοινότητας LGBTQ, που έγινε γνωστή με τον ρόλο της ως Sophia Burset στη σειρά Orange Is the New Black του Netflix, δήλωσε ενθουσιασμένη πως ανυπομονεί να δει την κούκλα στα ράφια.

Είχε καταρρίψει ξανά τα στερεότυπα ως η πρώτη transgender γυναίκα με πρωταγωνιστικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά με το «Orange Is the New Black».

«Δεν βλέπω την ώρα να βρουν οι φανς την κούκλα μου στα ράφια και να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στη συλλογή τους μια κούκλα Barbie που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ενός transgender ατόμου», είπε στο Page Six.

Για το γεγονός πως έγραψε ιστορία ως η πρώτη transgender Barbie της Mattel, η Αμερικανίδα ηθοποιός χαρακτήρισε την εμπειρία ως «σουρεαλιστική».

«Ελπίζω ο κόσμος να κοιτάζει την συγκεκριμένη Barbie και να κάνει μεγάλα όνειρα, όπως έκανα εγώ στην καριέρα μου».

Μιλώντας στο περιοδικό People, η Λαβέρν Κοξ εξήγησε πώς η κούκλα συνιστά μια σημαντική νίκη για την κοινότητα LGBTQ εν μέσω του ανησυχητικού πολλαπλασιασμού των νόμων κατά των τρανς.

Συνέχισε περιγράφοντας πώς αυτό είναι «ελπίδα και δυνατότητα» για τα τρανς άτομα σε μια χρονιά όπου «πάνω από 250 νόμοι κατά των τρανς έχουν εισαχθεί στα νομοθετικά σώματα των πολιτειών σε όλη τη χώρα».

«Σε αυτό το περιβάλλον όπου τα τρανς παιδιά δέχονται επίθεση, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί γιορτή των τρανς, αλλά και ένας χώρος για να ονειρεύονται, να καταλαβαίνουν και να τους υπενθυμίζεται ότι το τρανς είναι όμορφο», συνέχισε.

«Ήθελα η κούκλα να φοράει διάφορα outfits, αλλά το κόστος θα αυξανόταν πολύ».

Όσο για τη διαδικασία σχεδιασμού, είπε ότι συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας σημειώσεις για το πώς «μπορούμε να την κάνουμε να μοιάζει περισσότερο με εμένα» και να είναι «πιο Αφροαμερικανίδα».

«Μιλήσαμε μέχρι και για τα μαλλιά γιατί πλέον είμαι ξανθιά τις περισσότερες φορές, αλλά είμαι μαύρο κορίτσι, οπότε χρειάζομαι σκούρα ρίζα», πρόσθεσε η βραβευμένη με Emmy παραγωγός.

Η Barbie μπορεί να δείξει στα παιδιά «ότι υπάρχει ελπίδα και δυνατότητα να είναι ο εαυτός τους», λέει η Laverne Cox.

Ως παιδί, η Λαβέρν Κοξ αποκάλυψε ότι η μητέρα της, της απαγόρευε να παίζει με κούκλες Barbie επειδή «την είχαν ορίσει ως αρσενικό κατά τη γέννηση».

Ωστόσο πρόσθεσε πως όταν μεγάλωσε, ο ψυχοθεραπευτής της, της υπενθύμιζε συνεχώς ότι «ποτέ δεν είναι αργά για μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και αυτό που πρέπει να κάνεις για το παιδί μέσα συ, είναι να βγεις έξω και να αγοράσεις στον εαυτό σου μια κούκλα Barbie».

«Έπαιζα με την Barbie μου και ανέφερα στη μαμά μου τι είχε πει ο ψυχοθεραπευτής. Και τα πρώτα Χριστούγεννα μετά από αυτό, η μαμά μου μού έστειλε μια κούκλα Barbie», λέει. «Και μου στέλνει Barbie για τα Χριστούγεννα και για τα γενέθλιά μου».