Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε τον NSFW λόγο που έκανε την πρώτη κίνηση με τον Πιτ Ντέιβιντσον

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Πιτ Ντέιβιντσον και τον NSFW λόγο που έκανε εκείνη την πρώτη κίνηση.

Μιλώντας με τις αδελφές της, Κλόε και Κόρτνεϊ στο πρόσφατο επεισόδιο των The Kardashians, η 41χρονη σταρ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην σχέση της με τον 28χρονο πρώην κωμικό του Saturday Night Live, τον οποίο αποκάλεσε ως «τον καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ».

«Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε με τον Πιτ. Έκανα το SNL, και μετά όταν φιληθήκαμε στη σκηνή, ένιωσα κάτι», εξήγησε. «Και λέω, "Σκ***". Ίσως πρέπει να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό!". Αλλά ο Πιτ δεν ήρθε στο after πάρτι μου - όλοι ήταν εκεί - οπότε λίγες μέρες αργότερα, τηλεφώνησα στον παραγωγό του SNL και του λέω: "Έχεις τον αριθμό του Πιτ;". Μου λέει, "Ναι" και του έστειλα μήνυμα. Δεν σκέφτηκα καν "Θεέ μου, θα κάνω σχέση μαζί του". Απλά σκεφτόμουν, ότι είχα ακούσει για αυτό το BDE [big dick energy] και ότι έπρεπε να κάνω την κίνησή μου. Βασικά ήμουν έτοιμη για DTF [down to fuck, όταν κάποιος είναι πρόθυμος να εμπλακεί σε σύντομη σεξουαλική σχέση]», είπε στην κάμερα.

Το απόσπασμα με τις δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν:

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο κόσμος πιστεύει συχνά ότι το να βγαίνει με τον Πιτ σημαίνει πως έχει «ένα comedy show ανά πάσα στιγμή», αλλά εξήγησε ότι η σχέση τους είναι «απλά κανονική».

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορείς να είσαι απλά τόσο ευτυχισμένος βλέποντας τηλεοπτικές σειρές και πηγαίνοντας στο γυμναστήριο με κάποιον που θεωρούσα ότι δεν είχε πάει ποτέ στο γυμναστήριο», αστειεύτηκε.

Το σκετς που έκαναν μαζί στο Saturday Night Live:

Όπως εξήγησε, ο Πιτ Ντέιβιντσον είναι «κυριολεκτικά ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ, η καλύτερη καρδιά». «Ο κόσμος πάντα λέει, "Α, είναι τόσο αστείος". Αυτό είναι τύπου, το τέταρτο στη λίστα με τους λόγους που μου αρέσει. Πάντα θέλει το καλύτερο για τους άλλους, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα και με χάρη. Θα έλεγα ότι η τέλεια λέξη για να τον περιγράψεις είναι "αυθεντικός"».

Ωστόσο παραδέχθηκε πως όταν μαθεύτηκε ότι έχει σχέση μαζί του, οι περισσότεροι δεν το πίστευαν. «Όταν ήμασταν πλέον μαζί, μου έστειλε μήνυμα η Μέγκαν Φοξ να με ρωτήσει αν αληθεύει και μου είπε ότι πριν μήνες της είχε ζητήσει το τηλέφωνό μου. Και του απάντησε, "Φίλε έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να δεις εμένα και τον Machine Gun Kelly να μας κατασπαράζουν κροκόδειλοι παρά να βρεις το τηλέφωνό της. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ"».

Συζητώντας με τις αδελφές της, η Κιμ αποκάλυψε επίσης πώς η σχέση της με τον Πιτ την έκανε να αποδεχθεί τον φυσικό εαυτό της - και τους τρυφερούς τρόπους με τους οποίους την περιποιείται.

«Βασικά δεν με νοιάζει αν βγαίνω χωρίς μακιγιάζ. Είναι το πιο αναζωογονητικό συναίσθημα. Είχα ένα μεγάλο σπυράκι στη μύτη μου και παραπονιόμουν συνέχεια και έλεγα: "Θεέ μου, πρέπει να σηκωθώ και να βάλω αλοιφή". Κοιμήθηκα και ξύπνησα το πρωί με την αλοιφή στη μύτη μου. Μου την έβαλε στον ύπνο"», είπε.

Τέλος, σε σχόλιο της Κλόε πως έχει ακούσει ότι το σεξ στην ηλικία των 40 είναι «μαγικό», η Κιμ απάντησε: «Όταν έκλεισα τα 40, όλοι έλεγαν ότι είναι το καλύτερο σεξ της ζωής σου. Οπότε λέω, "εντάξει, είμαι έτοιμη". Και μέχρι στιγμής, όλα καλά», πρόσθεσε.

Η γνωριμία τους έγινε τον Οκτώβριο μετά το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια του SNL και τον Φεβρουάριο ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκάλεσε δημοσίως την Κιμ «κοπέλα του» σε συνέντευξή του στο περιοδικό People.