H Μαράια Κάρεϊ έχασε τον τίτλο της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων» - Δεν έγινε δεκτή η αίτηση κατοχύρωσης

Η αίτηση της Μαράια Κάρεϊ για την κατοχύρωση του τίτλου «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» απορρίφθηκε από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που δινόταν το «πράσινο φως», η Κάρεϊ θα είχε τη δυνατότητα να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια χρήσης του τίτλου για μουσικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Υπό αποτυχία στέφθηκε και η προσπάθειά της να κατοχυρώσει τα «QOC (Queen of Christmas - Βασίλισσα των Χριστουγέννων)» και «Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων».

Τ΄όνομα της σταρ έχει γίνει συνώνυμο με την εορταστική περίοδο από το 1994, όταν κυκλοφόρησε το "All I Want for Christmas Is You".

Η επιχείρηση της Κάρεϊ, Lotion LLC, έκανε τη σχετική αίτηση πέρσι, ωστόσο μια δεύτερη τραγουδίστρια, η Ελίζαμπεθ Τσαν, κατέθεσε ένσταση, προσπαθώντας να εμποδίσει την κατοχύρωση.

Η Τσαν, η οποία είχε χαρακτηριστεί «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» το 2018 από το New Yorker, κυκλοφορεί εορταστικά τραγούδια εδώ και μία δεκαετία και επέκρινε την Κάρεϊ για προσπάθεια εμπορευματοποίησης της γιορτής.

«Δεν είναι σωστό. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Σκοπός είναι να μοιράζονται, δεν πρέπει να ανήκουν σε κανέναν» είχε πει σε συνέντευξή της στο Variety.

Κατήγγειλε πως η Κάρεϊ επιχειρεί να «προχωρήσει την κατοχύρωση κατά κάθε δυνατό τρόπο»: από μουσική, ρούχα και αλκοόλ μέχρι μάσκες, περιλαίμια σκύλων κ.α.

«Αν πλέξεις έναν πουλόβερ με την επιγραφή "Βασίλισσα των Χριστουγέννων", θα πρέπει να μπορείς να το πουλήσεις online» σημείωσε, αναφέροντας πως σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, δεν θα ήταν δυνατό.

