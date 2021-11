Γουίλ Σμιθ: «Σκέφτηκα να σκοτώσω τον πατέρα μου για να εκδικηθώ για την κακοποίηση της μητέρας μου»

Αναπάντεχες αποκαλύψεις για την οικογενειακή του ζωή στα απομνημονεύματά του κάνει ο Γουίλ Σμιθ ο οποίος, μεταξύ άλλων, παραδέχεται πως κάποια στιγμή σκέφτηκε να σκοτώσει τον πατέρα του για να «εκδικηθεί» για την κακοποίηση που είχε υποστεί η μητέρα του.

Σε απόσπασμα από τα απομνημονεύματα με τον τίτλο «Me» που δημοσιεύει το People, ο ηθοποιός αποκαλύπτει το επώδυνο οικογενειακό περιβάλλον της πρώιμης ζωής του στη Φιλαδέλφεια όταν ζούσε με τον πατέρα του Γουίλαρντ Κάρολ Σμιθ και τη μητέρα του Καρολάιν Μπράιτ, και πώς αυτό επηρέασε τη μετέπειτα ζωή του.



«Ο πατέρας μου ήταν βίαιος, όμως ήταν και παρών σε κάθε παιχνίδι, αγώνα και συναυλία. Ήταν αλκοολικός, αλλά και νηφάλιος σε κάθε πρεμιέρα κάθε ταινίας μου. Άκουγε κάθε δίσκο. Επισκεπτόταν κάθε στούντιο» γράφει ο 53χρονος.

«Όταν ήμουν εννέα ετών, είδα τον πατέρα μου να γρονθοκοπεί τη μάνα μου στο κεφάλι τόσο σκληρά ώστε κατέρρευσε. Την είδα να φτύνει αίμα» θυμάται ο ίδιος για τους γονείς του που τελικά χώρισαν όταν εκείνος ήταν έφηβος και τελικά πήραν διαζύγιο το 2000.



Όπως λέει, η σχέση του με τον πατέρα του έφτασε στο ναδίρ, όταν τον φρόντιζε κατά το τέλος της ζωής του: «ΜΙα νύχτα, ενώ απαλά έσπρωχνα το καροτσάκι του για να τον πάω από το υπνοδωμάταιο στην τουαλέτα, το σκοτάδι ξύπνησε μέσα μου. Η απόσταση μεταξύ των δύο δωματίων περνά δίπλα από τη σκάλα. Ως παιδί έλεγα πάντοτε μέσα μου πως μια μέρα θα έπαιρνα εκδίκηση για τη μάνα μου. Σταμάτησα στην κορυφή της σκάλας. Θα μπορούσα να τον είχα σπρώξει και εύκολα να γλιτώσω. Ενώ δεκαετίες πόνου, οργής και πίκρας συσσωρεύτηκαν και μετά υποχώρησαν, κούνησα το κεφάλι μου και συνέχισα να σπρώχω τον μπαμπά στην τουαλέτα» διηγείται ο ίδιος.



Ο πατέρας του Γουίλ Σμιθ πέθανε το 2016. Ο ηθοποιός παραδέχεται πως καμία επιτυχία δεν μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική γαλήνη και ανάχωμα ησυχίας και να επουλώσει το τραύμα αυτό. «Δεν υπάρχει τίποτα από τον υλικό κόσμο που μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική γαλήνη ή πληρότητα. Στο τέλος καμία σημασία δεν έχει το πόσο σε αγάπησαν οι άνθρωποι. Μπορείς μόνο να κερδίσεις το χαμόγελο βάσει τού πόσο τους αγάπησες εσύ» παραδέχεται.



Τα απομνημονεύματά του κυκλοφορούν στις 9 Νοεμβρίου.

Προ ημερών, μάλιστα, ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε ότι υπήρξε μια φορά στη ζωή του που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.

Ο ηθοποιός και ράπερ, που κυκλοφορεί τη σειρά ντοκιμαντέρ «Will Smith: The Best Shape Of My Life» στο YouTube τον επόμενο μήνα, αποκαλύπτει στο τρέιλερ ότι αγωνίστηκε τόσο πολύ με την ψυχική του υγεία στο παρελθόν, που κάποτε σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.



Με πληροφορίες από PageSix/People