Επέζησε κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης σε πτήση από Γουατεμάλα στο Μαϊάμι [ΒΙΝΤΕΟ]

Ένας 26χρονος από τη Γουατεμάλα, που κρύφτηκε στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της American Airlines, βγήκε ζωντανός έπειτα από πτήση από την πατρίδα του στο Μαϊάμι.

Ο νεαρόας άντρας παραδόθηκε σε στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, για να υποβληθεί σε εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασής του.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP) επιβεβαίωσε το περιστατικό, βίντεο από το οποίο δημοσίευσε ο λογαριασμός Only in Dade στο Instagram.

Στο βίντεο φαίνεται ο 26χρονος, παραζαλισμένος αλλά σώος, να κάθεται πλάι στο αεροσκάφος, ενώ μέλη του προσωπικού εδάφους τον ρωτάνε αν θέλει νερό.

Μέλη της CBP στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι «προσήγαγαν 26χρονο άνδρα που αποπειράθηκε να αποφύγει τον εντοπισμό του (κρυμμένος) στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους που έφθασε από τη Γουατεμάλα το πρωί του Σαββάτου», ανέφερε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία σε δελτίο Τύπου.

Ο νεαρός «αξιολογήθηκε από προσωπικό των πρώτων βοηθειών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις», πρόσθεσε η υπηρεσία. «Για το συμβάν συνεχίζει να διενεργείται έρευνα».

Η American Airlines περιορίστηκε να αναφέρει ότι στην πτήση 1182 από την πόλη της Γουατεμάλας στο Μαϊάμι, που έφθασε λίγο μετά τις 10:00, χρειάστηκε επέμβαση «των υπηρεσιών επιβολής της τάξης λόγω προβλήματος ασφαλείας». Δεν έκανε καμία διευκρίνιση για τη φύση του «προβλήματος», απλά διαβεβαίωσε πως συνεργάζεται στην έρευνα.

Η πτήση από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας στο Μαϊάμι διαρκεί δυόμισι ώρες.

Σύμφωνα με δικηγόρο ειδικευμένο σε υποθέσεις μετανάστευσης που μίλησε στο WTVJ, ο 26χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση της CBP και αντιμετωπίζει εσπευσμένη διαδικασία απέλασης.

Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, 129 άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να ταξιδέψουν παράνομα, κρυμμένοι στα κοιλώματα του συστήματος προσγείωσης ή σε άλλα τμήματα αεροσκαφών, από το 1949 μέχρι σήμερα. Εξ αυτών, 100 πέθαναν από τραυματισμούς ή την έκθεσή τους στις πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μεγάλο ύψος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters