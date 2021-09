Ελίζαμπεθ Χολμς: Η Theranos και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον τομέα της υγείας

Η Χολμς εφάρμοσε το «fake it until you make it» και κατάφερε η φθηνή και ακριβής ιατρική διάγνωση που υποσχέθηκε να προσελκύσει τους μεγάλους επενδυτές και να πείσει χιλιάδες ασθενείς να αγοράσουν τον προϊόν της. Αντιμετωπίζει δώδεκα κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία και αν καταδικαστεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα από την Σίλικον Βάλεϊ που θα οδηγηθεί στη φυλακή.