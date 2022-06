50 χρόνια Pride στη Βρετανία- Η ιστορία μέσα από 50 πρωτοπόρους

Την 1η Ιουλίου του 1972, σχεδόν 2.000 άνθρωποι παρέλασαν στην οδό Regent στο Λονδίνο, με το όνομα Gay Pride.

Πάνω από 40 μέλη του Gay Liberation Front είχε οργανώσει τη διαμαρτυρία, ελπίζοντας ότι θα χρησιμεύσει ως αντίδοτο στην εκτεταμένη ντροπή των ομοφυλοφίλων που επικρατούσε στην κοινότητα εκείνη την εποχή.

Οι σεξουαλικές πράξεις ομοφυλόφιλων είχαν αποποινικοποιηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, αλλά η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει το τραύμα που είχε υποστεί τις προηγούμενες δεκαετίες.

Πριν από την 1η Ιουλίου 1972 υπήρχαν πολλές πορείες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλη τη Βρετανία, αλλά αυτό ήταν το εφαλτήριο, που θα δημιουργούσε ένα νέο παγκόσμιο κίνημα: αυτό της πορείας Υπερηφάνειας.

Τα τελευταία 50 χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Το Pride είναι πλέον μια τεράστια ετήσια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ενοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η νίκη των δικαιωμάτων που απολαμβάνει ολόκληρη η κοινότητα σήμερα, είναι μια από τις σπουδαιότερες αφηγήσεις στη βρετανική ιστορία των τελευταίων 50 ετών.

Το χρονογράφημα των Gay Times, που ακολουθεί στοχεύει να αφηγηθεί ένα μέρος αυτής της ιστορίας μέσα από 50 πρωτοπόρους της κοινότητας που έχουν επηρεάσει θετικά τις ζωές των queer ανθρώπων στη Βρετανία τα τελευταία 50 χρόνια.

Antony Grey

Αν και το έργο του χρονολογείται πριν από το σύγχρονο κίνημα Pride, ο αείμνηστος Antony Gray θεωρήθηκε ευρέως ως ο πρώτος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στη Βρετανία.

Ο πρώην υπεύθυνος Τύπου της Βρετανικής Ομοσπονδίας Σιδήρου και Χάλυβα ξεκίνησε να εργάζεται εθελοντικά για την Homosexual Law Reform Society (HLRS) το 1958, η οποία έκανε εκστρατεία για την αλλαγή των νόμων που ποινικοποιούσαν τους ομοφυλόφιλους άνδρες.

Allan Horsfall

Πριν από την επίσημη έναρξη του πρώτου Pride, ο Allan Horsfall ήταν ένας ακούραστος υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η φωνή ουσιαστικά στον αγώνα για την αποποινικοποίηση των σεξουαλικών πράξεων μεταξύ ομοφυλοφίλων στην Αγγλία και την Ουαλία το 1967.

April Ashley

Το μοντέλο και πρωτοπόρος, April Ashley ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες που ήταν γνωστό ότι είχε κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το 1960. Εξοικονόμησε χρήματα ενώ εργαζόταν ως drag persona στο Παρίσι.

Jackie Forster

Ακούραστη και αφοσιωμένη ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η Jackie Forster ξεκίνησε ως ηθοποιός και σύντομα ακολούθησε το όνειρό της ως ανταποκρίτρια δημοσιογράφος. Πρωτοστάτησε και έγινε διάσημη κυρίως γιa την κάλυψη του γάμου της Γκρέις Κέλι στο Μόντε Κάρλο.

Ένα ταξίδι στη Τζόρτζια το 1957 οδήγησε στην Τζάκι να συναντήσει την πρώτη της σύντροφο, και να συνειδητοποιήσει την πραγματική της σεξουαλικότητα. Το 1969 έκανε επίσημα coming out στο Speaker’s Corner στο Hyde Park. Αργότερα ίδρυσε το πρώτο λεσβιακό περιοδικό, το Sappho.

Ted Brown

Ο Ted Brown ήταν ένας από τους ελάχιστους μαύρους που συμμετείχαν σε εκείνη την πρώτη πορεία υπερηφάνειας.

Αργότερα ίδρυσε το «Black Lesbians and Gays Against Media Homophobia» μια οργάνωση που αμφισβήτησε και «κυνηγούσε» τους βαρύγδουπους και γεμάτους παραπληροφόρηση τίτλους των μέσων ενημέρωσης που, εκείνη την εποχή, διέδιδαν τακτικά ρεπορτάζ κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη Βρετανία.

Φωτ.: Peter Tatchell Foundation

Peter Tatchell

Μία από τις ηγετικές μορφές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των αγώνων για τα δικαιώματά της.

Ο Peter Tatchell βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μεγαλύτερων μαχών της κοινότητας μέχρι σήμερα. Aπό τη διαμαρτυρία ενάντια στο μεροληπτικό Άρθρο 28 της Μάργκαρετ Θάτσερ, και την εξίσωση της ηλικίας συναίνεσης, έως τη νομιμοποίηση του γάμου ομοφύλων το 2014.

Στα 55 χρόνια δράσης του έχει συμμετάσχει σε πάνω από 3.000 πορείες, έχει συλληφθεί 100 φορές και έχει πέσει θύμα βίαιων επιθέσεων 300 φορές. Αλλά συνεχίζει να μάχεται.

Switchboard

Ιδρύθηκε το 1974 και ξεκίνησε ως μία γραμμή βοήθειας και στήριξης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Λειτουργούσε αρχικά 5 ώρες την ημέρα και στεγαζόταν πάνω από ένα βιβλιοπωλείο κοντά στο Kings Cross, στο Λονδίνο. Σήμερα παρέχει 24ωρη στήριξη.

LGBT Foundation

To ίδρυμα είναι φιλανθρωπικό σε εθνικό επίπεδο και βασίζεται στις πρώιμες προσπάθειες της κοινότητας του ευρύτερου Μάντσεστερ. Πρόσφατα γιόρτασε τα 45 χρόνια βοήθειας και το 2015 μετονομάστηκε σε «The Lesbian & Gay Foundation» και απευθύνεται αποκλειστικά σε transgender άτομα.

Maureen Colquhoun

Η Maureen Colquhoun ήταν η πρώτη ανοιχτά λεσβία βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι το να κάνει coming out θα εμπόδιζε τις πιθανότητές της να παραμείνει σε αυτή τη θέση.

Derek Jarman

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους γκέι κινηματογραφιστές του περασμένου αιώνα, ο οποίος συνδύαζε την τέχνη του με τον ακτιβισμό.

Ντεμπούτο του η ταινία «Sebastiane» που κυκλοφόρησε το 1976 και ήταν η πρώτη βρετανική ταινία που παρουσίαζε με θετικό πρόσημο την γκέι σεξουαλικότητα. Το 1986 με το κλασικό «Caravaggio» και πρωταγωνίστρια την Tilda Swinton κάνει επανάσταση, χωρίς να ντρέπεται για τις σαφείς απεικονίσεις αγάπης ατόμων του ίδιου φύλου.

Lisa Power

Η Lisa Power ήταν το πρώτο ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη και συνέβαλε στην δημιουργία του Pink Paper.

Jonathan Blake

Ο Jonathan Blake ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που διαγνώστηκε με τον ιό HIV στη Βρετανία και ένας από τους πιο παλιούς επιζήσαντες στην χώρα. Ο ίδιος έκανε εκστρατείες ενημέρωσης για να πατάξει το στίγμα κατά των ασθενών με HIV/AIDS.

Terrence Higgins Trust

Πήρε το όνομά του από τον Terry Higgins, ένα από τα πρώτα άτομα που πέθαναν από ασθένειες που σχετίζονταν με το AIDS στη Βρετανία.

Bronski Beat

Το τρίο της pop-synth σκηνής, γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1980. Και τα τρία μέλη της μπάντας, οι Jimmy Somerville, Steve Bronski και Larry Steinbachek, ήταν ανοιχτά γκέι και χρησιμοποιούσαν τη μουσική τους για να φωτίσουν τις αδικίες κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Mark Ashton

Ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είναι πιο γνωστός για τη συγκρότηση της ομάδας Lesbians and Gays Support the Miners, που συγκέντρωνε χρήματα για την Εθνική Ένωση Μεταλλείων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας απεργίας του 1984-1985.

Femi Otitoju

Το 1985 υπήρχε σοβαρή έλλειψη queer γυναικείας εκπροσώπησης στο Pride. Η Σημαία Υπερηφάνειας, που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, Gilbert Baker, είχε ήδη υιοθετηθεί ευρέως σε όλη την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Η Femi Otitoju συμμετείχε στις Pride Parades, ως μία περήφανη μαύρη λεσβία, διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι ορατοί.

Chris Smith

«Καλησπέρα είμαι ο Chris Smith. Είμαι ο βουλευτής των Εργατικών για το Islington South και το Finsbury και είμαι ομοφυλόφιλος», είπε ο Chris Smith σε μια συγκέντρωση στο Ράγκμπι τον Νοέμβριο του 1984. Τα λόγια του τον έκαναν τον πρώτο άνδρα βουλευτή της Βρετανίας που έκανε coming out δημοσίως ως ομοφυλόφιλος.

Φωτ.: Gay Times

Marc Thompson

Αφού διαγνώστηκε με HIV τον Νοέμβριο του 1986, ο Marc Thompson αγωνιζόταν διαρκώς για τα δικαιώματα ης ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και για τη συμπερίληψη των μαύρων ομοφυλόφιλων ανδρών.

Sir Ian McKellen

Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς στου παγκόσμιου σινεμά, ο sir Ian McKellen είναι περήφανο μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ενεργός ακτιβιστής από το 1988. Έκανε coming out κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο BBC Radio 3, για το Άρθρο 28, την διαβόητη κυβερνητική κίνηση που καθιστούσε παράνομη τη δημόσια «προώθηση της ομοφυλοφιλίας» στη Βρετανία.

Stonewall

Το Stonewall, το οποίο ιδρύθηκε ως απάντηση στο Άρθρο 28, ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που γνώριζαν ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα χρειαζόταν μια επαγγελματική οργάνωση για να αγωνιστεί για τα δικαιώματά της.

Albert Kennedy Trust

Η οργάνωση του Albert Kennedy Trust στηρίζει τους νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ώστε να βρουν ασφαλή στέγαση, εργασία και εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια.

Michael Cashman (Baron Cashman CBE)

Περισσότερα από 17 εκατομμύρια συντονίστηκαν στο EastEnders το 1989 για να δουν μία ιστορική στιγμή. Το ζευγάρι ομοφυλόφιλων που κατοικούσε στο Albert Square, ο Colin τον οποίο υποδύεται ο Michael Cashman και ο Barry, επρόκειτο να μοιραστούν το πρώτο γκέι φιλί που προβλήθηκε στην βρετανική τηλεόραση.

Φωτ. Mermaids

Justin Fashanu

Τον Οκτώβριο του 1990, ο Justin Fashanu έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος διάσημος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στο βρετανικό ποδόσφαιρο που έκανε coming out ως ομοφυλόφιλος.

OutRage!

To OutRage! συστήθηκε ως η πρώτη ριζοσπαστική ομάδα διαμαρτυρίας για την καταπολέμηση των αδικιών κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Τα μέλη του διαδήλωναν έξω από δικαστήρια, κυβερνητικά κτίρια και εκκλησίες, καταδικάζοντας τη θεσμική ομοφοβία μέσω μη βίαιων τακτικών διαμαρτυρίας.

Sir Elton John

Ένα από τα πιο θρυλικά είδωλα της ποπ μουσικής, ο sir Elton John έχει επαινεθεί για τις φιλανθρωπικές του προσπάθειες υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το 1992, ίδρυσε το Elton John AIDS Foundation (EJAF), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει καινοτόμα προγράμματα πρόληψης του HIV, εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες σε όσους ζουν με τον ιό.

Euan Sutherland

Sutherland εναντίον Βρετανίας ήταν η πρώτη δικαστική υπόθεση που άλλαξε τα πάντα. Μόλις στα 16 του χρόνια ο Euan Sutherland οδήγησε την βρετανική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλλοντας την νομικά σωστή ηλικία συναίνεσης. Και κέρδισε.

Το 1984, η ηλικία αυτή ορίζονταν στα 21 για τους ομοφυλόφιλους άνδρες και στα 16 χρόνια για τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Το 2001, η ηλικία των 16 τέθηκε σε ισχύ και για ομοφυλόφιλους και bisexual άνδρες.

Mermaids

Η Mermaids, ιδρύθηκε το 1995, και παρέχει υποστήριξη σε χιλιάδες οικογένειες με trans κυρίως παιδιά.

Φωτ.: GAY Times/Gabriel Mokake

Waheed Alli (Baron Alli).

Το 1998, ο Waheed Alli έγινε στα 34 του χρόνια ο πρώτος και νεότερος ανοιχτά γκέι ομότιμος του βρετανικού κοινοβουλίου.

Imaan

Το 1999, ο Faisal Alam ίδρυσε το Al Fatiha UK για την υποστήριξη του δικτύου των ΛΟΑΤΚΙ+ μουσουλμάνων. Αργότερα μετονομάστηκε σε Imaan και έγινε η πρώτη φιλανθρωπική οργάνωση για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ μουσουλμάνων.

Russell T Davies

Κανείς δεν έχει γιορτάσει το queerness σε τόσες ποικίλες μορφές στην βρετανική τηλεόραση όπως ο Russell T Davies.

Ο σεναριογράφος και στέλεχος της τηλεόρασης έχει θέσει την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πρώτη γραμμή της καριέρας του, φέρνοντας queer χαρακτήρες και αφηγήσεις στο κοινό.

Φωτ.: GayTimes/Kofi Paintsil

Lady Phyll

Μία από τις πιο επιφανείς λεσβίες ακτιβίστριες, η Lady Phyll είναι γνωστή ως συνιδρύτρiα και διευθύντρια του Black Pride, στη Βρετανία, της μεγαλύτερης γιορτής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για άτομα από την Ασία, την Καραϊβική, την Λατινική Αμερική και την Μέση Ανατολή.

UK Black Pride

Ιδρύθηκε το 2005 από λεσβίες και bisexual έγχρωμες γυναίκες και είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για άτομα από την Ασία, την Καραϊβική, την Λατινική Αμερική και την Μέση Ανατολή.

Bisi Alimi

Ένας Νιγηριανός ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και υπέρμαχος για τα δικαιώματα των ανθρώπων με HIV/AIDS, ο Bisi Alimi είναι περισσότερο γνωστός ως ο πρώτος Νιγηριανός που έκανε coming out στην εθνική τηλεόραση.

Gareth Thomas

O Gareth Thomas είναι από τους πιο γνωστούς Ουαλούς παίκτες ράγκμπι όλων των εποχών. Έκανε coming out ως γκέι το 2009 και έγινε ο πρώτος ανοιχτά γκέι επαγγελματίας αθλητής ράγκμπι.

Paris Lees

Η σεναριογράφος και παρουσιάστρια Paris Lees ήταν η πρώτη ανοιχτά trans γυναίκα που παρουσίασε εκπομπή στο Radio 1, η πρώτη στο Channel 4, η πρώτη που εμφανίστηκε στο Question Time και η πρώτη transgender αρθρογράφος του Vogue.

Son of a Tutu

Η Son of a Tutu, νικήτρια του Drag Idol Βρετανίας το 2011, δημιούργησε και σκηνοθέτησε το #YouCanDoBetter, ένα viral συλλογικό βίντεο που εξερευνούσε μικροεπιθετικότητες που βιώνουν έγχρωμα άτομα.

Charlie Craggs

Η ακτιβίστρια και συγγραφέας, Charlie Craggs έγινε γνωστή με την καμπάνια της, Nail Transphobia. Ταξιδεύοντας σε όλη τη Βρετανία για περιποίηση νυχιών και με την ομάδα των trans nail techs της, η καμπάνια προσφέρει στο κοινό δωρεάν μανικιούρ για μία ευκαιρία να καθίσουν και να συνομιλήσουν με τρανς άτομα ώστε να διαλυθούν οι παρανοήσεις για την κοινότητα.

Travis Alabanza

Ο Travis Alabanza, καλλιτέχνης και συγγραφέας, που δημοσίευσε για πρώτη φορά την ποίησή του στην ανθολογία Black and Gay στη Βρετανία το 2015, ταξίδεψε σε όλη τη χώρα με τη θεατρική παράσταση Stories of a Queer Brown Muddy Kid, καθώς και το Burgerz. Σε ηλικία 21 ετών, ο Travis έγινε ο νεότερος άνθρωπος που έχει γίνει αποδεκτός στο πρόγραμμα Residency των Tate Galleries.

Just Like Us

Τα τελευταία έξι χρόνια, η φιλανθρωπική οργάνωση για τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα συνεργάστηκε με διάφορα δημοτικά σχολεία, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κολέγια από όλες τις γωνιές της Βρετανίας για να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής των queer νέων.

Khakan Qureshi

Ο Khakan Qureshi είναι υποστήριξης, ομιλητής και συγγραφέας που ίδρυσε το Finding a Voice. Πρόκειται για την πρώτη πολυθρησκευτική οργάνωση του Μπέρμιγχαμ, που στηρίζει κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ της Νότιας Ασίας, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Φωτ.: GayTimes/Reece Owen

Munroe Bergdorf

Το μοντέλο έχει γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ακτιβίστριες της Βρετανίας που μιλά ανοιχτά κατά του συστημικού ρατσισμού ή υπέρ της ισότητας των transgender ατόμων.

Jayne Ozanne

Η Jayne Ozanne κάνει συνεχείς εκστρατείες για να βάλει τέλος στη λεγόμενη «θεραπεία μετατροπής φύλου» μέσω ηγετικών διαδηλώσεων, συζητώντας για τις δικές της εμπειρίες από την επιβλαβή πρακτική και αμφισβητώντας όσους βρίσκονται στην εξουσία όποτε είναι δυνατόν.

Bi Pride UK

«Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που βιώνουν έλξη πέρα από το φύλο, τους αξίζει να μπορούν να γιορτάζουν την ταυτότητά τους δημόσια, ορατά και περήφανα σε όλους τους χώρους χωρίς φόβο για γελοιοποίηση, αποκλεισμό ή παρενόχληση», δηλώνει η Bi Pride UK, η μόνη εγγεγραμμένη εθνική φιλανθρωπική οργάνωση που υπερασπίζεται όσους βρίσκονται εντός του αμφιφυλόφιλου φάσματος.

Ο ετήσιος εορτασμός ιδρύθηκε το 2017 ως αντίποινα για την έλλειψη προβολής της κοινότητας στις εκδηλώσεις Pride και για να αμφισβητήσει χρόνια στιγματισμού και διακρίσεων εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Φωτ.: GayTimes/Gabriel Mokake

Reeta Loi

Η Reeta παρατήρησε ότι υπήρχε σοβαρή έλλειψη υποστήριξης για τους ΛΟΑΤΚΙ+ Ασιάτες της Νότιας Ασίας στη Βρετανία και έτσι ίδρυσε τους Gaysians.

Υπερηφανεύεται ότι είναι «η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης στον κόσμο για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα της διασποράς από τη Νότια Ασία».

Anick Soni

Το 2018, ο Anick Soni οργάνωσε την πρώτη intersex πορεία στο Pride του Λονδίνο, ευαισθητοποιώντας μια κοινότητα που έμενε στην αφάνεια για πάρα πολύ καιρό.

Έκανε coming out ως intersex στην ηλικία των 21 ετών και έκτοτε χρησιμοποιεί τη φωνή του για να βοηθήσει άλλους που ένιωσαν ντροπή ή φίμωση. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν περήφανος για τα μέρη του σώματός μου, τα οποία μισούσα μεγαλώνοντας».

ParaPride

Το ParaPride, που ξεκίνησε το 2019, είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση ενδυνάμωσης που υποστηρίζει τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τα οποία ζουν με αναπηρίες ή άλλες συνθήκες που χρήζουν βοήθεια.

Trans+ Pride

Το πρώτο Trans+ Pride έγινε το 2019. Μια χρονιά πριν, μία ομάδα τρανς-αποκλεισμένων ριζοσπαστών φεμινιστριών είχε καταστρέψει το μπροστινό μέρος της πορείας Pride στο Λονδίνο για να προωθήσει την τρανσφοβική και λεύκη ατζέντα των διοργανωτών.

Tanya Compas

Η νεαρή Βρετανίδα ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας Tanya Compas ήταν αυτή που μετά από μία βαθιά ενεργό δράση υπέρ όσων δεν γινόταν αποδεκτοί από τους δικούς του, ξεκίνησε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Σημαντικότερη αυτών, το ετήσιο Queer Black Christmas, που προσφέρει αποκλειστικά σε μαύρα νεαρά queer άτομα την ευκαιρία να συναντήσουν άλλους, να φάνε και να γιορτάσουν το γεγονός ότι υπάρχει ένα ασφαλές μέρος για αυτούς.

Shon Faye

Η Shon Faye είναι γνωστή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια που συχνά σχολιάζει ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την απελευθέρωση των trans ατόμων. Σήμερα κάνει το podcast Call Me Mother, όπου αφηγείται ιστορίες πρωτοπόρων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Jake Daniels

Τον Μάιο του 2022, ο Jake Daniels έγινε ο πρώτος άνδρας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έκανε coming out ως γκέι, τριάντα χρόνια μετά τον πρωτοπόρο Justin Fashanu, το 1990.

Με πληροφορίες του GayTimes