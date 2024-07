Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Ο γάμος τους φαίνεται να έχει τελειώσει εδώ και καιρό 

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να παρουσιάζονται ενωμένοι, αλλά ο γάμος του ζευγαριού φέρεται να έχει τελειώσει εδώ και μήνες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Page Six.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας, το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Μάρτιο, αλλά ο ηθοποιός «είναι πολύ προστατευτικός με τη Τζένιφερ Λόπεζ».

Τους τελευταίους μήνες υπάρχει έντονη φημολογία πως το ζευγάρι έχει χωρίσει, με το αποκορύφωμα να είναι η αισθητή απουσία του Μπεν Άφλεκ από τις δημόσιες εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ. Mεταξύ άλλων, η ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε μόνη στο κόκκινο χαλί του Met Gala αλλά και την πρεμιέρα της νέας ταινίας της, Atlas.

Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Λόπεζ πυροδότησε τη φημολογία όταν έκανε like σε μία ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τις ανθυγιεινές σχέσεις. «Δεν μπορείς να χτίσεις μια σχέση με κάποιον που είναι αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό του», ανέφερε η ανάρτηση. Επιπλέον, η ίδια ακύρωσε τη μεγάλη περιοδεία της ώστε να «πάρει λίγο χρόνο για να είναι με την οικογένεια, τα παιδιά και τους φίλους της».

«Είμαι εντελώς στενοχωρημένη και συντετριμμένη που σας απογοήτευσα», είπε στους θαυμαστές της η JLo. «Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό αν δεν ένιωθα ότι ήταν απολύτως απαραίτητο», πρόσθεσε υποσχόμενη να επανορθώσει για την ακύρωση της περιοδείας της.

Τον Μάιο, μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι ο Μπεν Άφλεκ είχε «έρθει στα λογικά του» σχετικά με τον γάμο του και ήθελε να χωρίσει. Όπως αναφέρει το Page Six, ο ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε την απουσία της συζύγου του όταν πήγε για διακοπές στην Ευρώπη και μετέφερε τα υπάρχοντά του από το σπίτι που έμεναν μαζί. Το σπίτι φέρεται να θέλουν να το πουλήσουν, μόλις έναν χρόνο μετά την αγορά του. Το Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του ζευγαριού, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν.