Προβλήματα σε Spotify, Snapchat, Google Cloud και ιστοσελίδες

Εφαρμογές social media και διαδικτυακές υπηρεσίες «έπεσαν» το απόγευμα της Τρίτης, συμπεριλαμβανομένων του Google Cloud, της Amazon, του Snapchat και του Spotify.

Το Spotify ανέφερε ότι έχει γνώση για «κάποια ζητήματα που υπάρχουν τώρα και τα ελέγχουμε», καθώς πάνω από 50.000 χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα, σύμφωνα με το Reuters.

«Πολλοί Snapchatters έχουν πρόβλημα στη χρήση της εφαρμογή. Εργαζόμαστε για να τα διορθώσουμε. Στο μεταξύ, συστήνουμε να παραμείνετε συνδεδεμένοι», ανέφερε το Snapchat σε ανάρτηση στο Twitter.

Σύμφωνα με το Downdetector χρήστες αναφέρουν προβλήματα και στο Facebook. Ακόμη, ζητήματα προέκυψαν και με αρκετές μεγάλες ιστοσελίδες, από το Target έως τους New York Times, αλλά και σε παιχνίδια, όπως τα Pokemon Go και Marvel Contest of Champions, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.