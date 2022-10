Μελέτη: Η κολονοσκόπηση δεν προλαμβάνει «τόσο καλά» τον θανατηφόρο καρκίνο παχέος εντέρου

Η πρώτη στον κόσμο τυχαιοποιημένη μελέτη της χρήσης κολονοσκόπησης για την πρόληψη του ορθοκολικού καρκίνου (του παχέος εντέρου) δείχνει ότι η εν λόγω εξέταση δεν αποτρέπει τη θανατηφόρο νόσο τόσο αποτελεσματικά όσο είχε προηγουμένως θεωρηθεί.

Η μελέτη NordICC (Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer), με επικεφαλής τον καθηγητή Μίκαελ Μπρετχάουερ του νορβηγικού πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, η οποία παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό γαστρεντερολογικό συνέδριο της United European Gastroenterology «2022 UEG Week» στη Βιέννη και δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους αμερικανικό ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine, ανέλυσε στοιχεία για σχεδόν 85.000 υγιείς ανθρώπους 55 έως 64 ετών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία και Ολλανδία).

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: Η μία έκανε έλεγχο εντέρου με κολονοσκόπηση, ενώ η άλλη καμία εξέταση. Όλοι οι άνθρωποι παρακολουθήθηκαν επί δέκα χρόνια -κατά μέσο όρο- για να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό η κολονοσκόπηση, όντως, μειώνει την πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του εντέρου και θανάτου.

Διαπιστώθηκε ότι το 1,2% των ατόμων που δεν είχαν κάνει κολονοσκόπηση διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου σε βάθος δεκαετίας, έναντι ποσοστού 0,98% (σχεδόν 1%) στην ομάδα της κολονοσκόπησης. Αυτό ισοδυναμεί με μία μείωση κατά 18% στα νέα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου.

Από την άλλη, μόνο τρεις στους χίλιους πέθαναν από τη νόσο στη διάρκεια της δεκαετίας, άσχετα εάν είχαν κάνει κολονοσκόπηση ή όχι, καθώς δεν υπήρξε κάποια άξια λόγου μείωση της θνησιμότητας στην ομάδα της κολονοσκόπησης (κίνδυνος θανάτου 0,28%) σε σχέση με όσους δεν έκαναν κολονοσκόπηση (κίνδυνος θανάτου 0,31%).

«Δυστυχώς, η κολονοσκόπηση δεν είναι η θαυματουργή θεραπεία για τον ορθοκολικό καρκίνο. Σύμφωνα με την μελέτη μας, δεν είναι καλύτερη ούτε καν από τα δείγματα κοπράνων», δήλωσε ο δρ Μπρετχάουζερ. Όπως επεσήμανε, καθώς με το πέρασμα του χρόνου έχουν βελτιωθεί οι θεραπευτικές επιλογές για τον ορθοκολικό καρκίνο, η εξέταση της κολονοσκόπησης έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση των θανάτων από τη νόσο.

Οι ερευνητές θα συνεχίσουν τη μελέτη των ίδιων ατόμων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου για να δουν αν η αξία της κολονοσκόπησης στη μείωση της θνησιμότητας θα βελτιωθεί με τον χρόνο. Η επόμενη ανακοίνωσή τους αναμένεται σε δύο χρόνια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ