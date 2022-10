Σχεδόν όλα τα παιδιά στη Γη θα αντιμετωπίσουν συχνότερους καύσωνες μέχρι το 2050

Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Είναι και μία κρίση για τα δικαιώματα των παιδιών.

Ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως πλήττεται ήδη από την κλιματική έκτακτη ανάγκη ενώ μέχρι το 2050 σχεδόν κάθε παιδί σε κάθε περιοχή του πλανήτη θα αντιμετωπίζει συχνότερους καύσωνες, σύμφωνα με νέα έκθεση της UNICEF.

Για εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά, οι καύσωνες θα διαρκέσουν επίσης περισσότερο και θα είναι πιο ακραίοι, αυξάνοντας την απειλή του θανάτου, των ασθενειών, της πείνας και της αναγκαστικής μετανάστευσης.

Τα ευρήματα έρχονται σχεδόν 15 μέρες πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα Cop27 στην Αίγυπτο και μετά από μια καταστροφική χρονιά με ακραία καιρικά φαινόμενα, που αποδεικνύουν την ταχύτητα και το μέγεθος της κλιματικής κατάρρευσης που αντιμετωπίζει η πλανήτης.

Σύμφωνα με τη UNICEF, 559 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν σήμερα από τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε επικίνδυνους καύσωνες κάθε χρόνο.

Όμως ο αριθμός αυτός θα τετραπλασιαστεί φτάνοντας στα 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Αυτό θα συμβεί ακόμα και αν η παγκόσμια θερμοκρασία περιοριστεί στους 1,7 βαθμούς, το καλύτερο σενάριο επί του παρόντος.

Αντίθετα στο χειρότερο σενάριο, σε εκείνο της αύξησης 2,4 βαθμών που προκαλείται από την καύση πολλών ορυκτών καυσίμων για πάρα πολύ καιρό, εκτιμάται ότι το 94% των παιδιών θα εκτεθούν σε παρατεταμένους καύσωνες που θα διαρκέσουν τουλάχιστον 4,7 ημέρες μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το ποσοστό του 1 στα 4 παιδιά που ισχύει σήμερα.

Σε αυτόν τον κλιματικό εφιάλτη, μόνο μικρές περιοχές της Νότιας Αμερικής, της κεντρικής Αφρικής, της Ωκεανίας και της Ασίας θα γλιτώσουν από επικίνδυνα μακροχρόνιους καύσωνες.

Τα παιδιά και τα βρέφη είναι λιγότερο ικανά να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στις διάχυτες επιπτώσεις της ακραίας και παρατεταμένης ζέστης συγκριτικά με τους ενήλικες.

Αυτό περιλαμβάνει διάφορα προβλήματα υγείας όπως το άσθμα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ακόμη και ο θάνατος.

Την ίδια ώρα, καθώς η έντονη ζέστη επιδεινώνει την ξηρασία, μπορεί επίσης να μειώσει την πρόσβαση σε τροφή και νερό, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει την ανάπτυξη και να αυξήσει την έκθεση σε βία κα συγκρούσεις, εάν οι οικογένειες αναγκαστούν να μεταναστεύσουν.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η υπερβολική ζέστη επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών.

«Ενώ η πλήρης δύναμη της κλιματικής κρίσης θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να υλοποιηθεί, η εικόνα για τους καύσωνες είναι προ των πυλών και φαίνεται απίστευτα ζοφερή», δήλωσε ο Νίκολας Ρις, ειδικός περιβάλλοντος και κλίματος της UNICEF.

Η έκθεση της UNICEF, (The Coldest Year of the Rest of Their Lives,) είναι μια έκκληση για δράση στους πολιτικούς ηγέτες που συνεχίζουν να μη λαμβάνουν δραστικά μέτρα, παρόλο που τα τελευταία επτά χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί.

Από τις πολικές έως τις τροπικές περιοχές, οι επικίνδυνοι καύσωνες αυξάνονται σε συχνότητα, διάρκεια και μέγεθος και ήδη σκοτώνουν σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο.

Μόνο φέτος, οι καύσωνες στην Κίνα στέρεψαν ποτάμια και κατέστρεψαν καλλιέργειες, ενώ οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 48 βαθμούς Κελσίου στο Πακιστάν προτού οι άνευ προηγουμένου βροχές και πλημμύρες βυθίσουν το ένα τρίτο της χώρας.

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη οδήγησαν σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους που μπορούσαν να αποφευχθούν και μείωσαν δραστικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών, ενώ περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί έλαβαν ειδικές οδηγίες για τη αντιμετώπιση της ζέστης το καλοκαίρι.

Όσο θερμαίνεται ο πλανήτης, τόσο πιο καταστροφικές είναι οι συνέπειες.

Οι ερευνητές της UNICEF ​​εξέτασαν την έκθεση σε τρεις βασικές παραμέτρους: διάρκεια, σοβαρότητα και συχνότητα και κινήθηκαν με βάση δύο σενάρια, που χρησιμοποιούνται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή.

Αυτά που εντόπισαν είναι ότι:

- Το 2020, υπήρχαν περίπου 740 εκατομμύρια παιδιά σε 23 χώρες, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 84 ημέρες.

Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, αυτό θα αυξηθεί σε 816 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε 36 χώρες, κυρίως στην Ασία και την Αφρική. Σε τέτοια ζέστη, οι καθημερινές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι και το σχολείο διακυβεύονται και περισσότερα παιδιά αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν.

- Τα παιδιά στην Ευρώπη θα έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση σε σοβαρούς καύσωνες έως το 2050 – ένα στα τρία στο καλύτερο σενάριο, δύο στα τρία στο χειρότερο σενάριο.

Στην Αμερική, η έκθεση σε σοβαρούς καύσωνες θα πενταπλασιαστεί από 13 εκατομμύρια σε 62 εκατομμύρια παιδιά το 2050.

- Μέχρι το 2050, 5 έως 8 εκατομμύρια παιδιά θα εκτεθούν και στους τρεις παράγοντες (διάρκεια, σοβαρότητα και συχνότητα καύσωνα), σε σύγκριση με κανέναν το 2020.

Δεδομένου ότι μέσα σε τρεις δεκαετίες σχεδόν κάθε παιδί θα εκτεθεί σε ακραία ζέστη, ακόμη και με τις καλύτερες δεσμεύσεις για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων, η UNICEF ​​καλεί τις κυβερνήσεις να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων γρηγορότερα και περισσότερο και να βοηθήσουν τις κοινότητες να προετοιμαστούν για αυτό που έρχεται.

«Πρέπει να επεκτείνουμε τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή, καθώς ο αντίκτυπος εξαρτάται από τις ικανότητες αντιμετώπισης των οικογενειών και των κοινοτήτων. Η πρόσβαση σε καταφύγιο, νερό και κλιματισμό θα σημαίνει ζωή ή θάνατο», είπε ο Ρις.

Η UNICEF προτρέπει επίσης τους παγκόσμιους ηγέτες του Cop27 να ακούσουν τους νέους και να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες τους στις διαπραγματεύσεις τον επόμενο μήνα.

«Τα κλιματικά σοκ του 2022 προκάλεσαν μια ισχυρή αφύπνιση σχετικά με τον αυξανόμενο κίνδυνο που μας πλήττει», δήλωσε η Βανέσα Νακάτε, ακτιβίστρια για το κλίμα και πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF.

«Αν οι παγκόσμιοι ηγέτες στο Cop27 δεν αναλάβουν δράση για να διορθώσουν την πορεία που ακολουθούμε, οι καύσωνες θα γίνουν ακόμη πιο σκληροί από ό,τι ήδη αναμένουμε».

Με πληροφορίες του Guardian