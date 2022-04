Γιγάντιες χελώνες Γκαλαπάγκος γεννήθηκαν για πρώτη φορά σε ζωολογικό κήπο της Αγγλίας

Γεννητούρια στον αγγλικό ζωολογικό κήπο Crocodiles of the World in Brize Norton, που υποδέχθηκε τις πρώτες του γιγαντιαίες χελώνες Γκαλαπάγκος.

Πατέρας των δύο νεογέννητων είναι ο 70χρονος Dirk, που έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1960 και φαίνεται ότι είναι «σε κορυφαία φυσική κατάσταση». Μητέρα είναι η 21χρονη Charlie.

Τα χελωνάκια τους έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, μέγεθος μπάλας του τένις, αλλά μετά την ενηλικίωσή τους μπορεί να φτάσουν να ζυγίζουν και 190 κιλά.

Οι γιγαντιαίες χελώνες Γκαλαπάγκος έχουν προσδόκιμο ζωής τα 100 χρόνια και είναι στη λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν από εξαφάνιση.

Υπολογίζεται πως ο πληθυσμός τους σήμερα είναι 15.000. Τον 19ο αιώνα ζούσαν 200.000.

Ο Shaun Foggett, ιδρυτής του Crocodiles of the World, δήλωσε πολύ «περήφανος για την επιτυχή γέννηση των χελωνών, οι οποίες έφτασαν πολύ κοντά στην εξαφάνιση στο παρελθόν», αλλά παραδέχθηκε πως υπάρχουν ακόμα προκλήσεις.

Τα χελωνάκια είναι υπό στενή επιτήρηση και οι άνθρωποι του πάρκου φροντίζουν για την κατάλληλη διατροφή: ξερά χόρτα, φυλλώδη χόρτα και αγριόχορτα.

Με πληροφορίες από BBC