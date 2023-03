Τα «X-Files» επιστρέφουν από τον σκηνοθέτη του «Black Panther» με μια διαφορά

Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ ετοιμάζει μια νέα εκδοχή της τηλεοπτικής σειράς «The X-Files».

Ο δημιουργός της αρχικής σειράς, Κρις Κάρτερ έκανε την αποκάλυψη στη διάρκεια συνέντευξης για την 30η επέτειο των X-Files, σημειώνοντας πως το καστ θα είναι πλέον πιο ποικιλόμορφο.

«Μόλις μίλησα με έναν νεαρό, τον Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος πρόκειται να ξανακάνει το "The X-Files" με ένα diverse καστ. Οπότε έχει πολλή δουλειά μπροστά του, γιατί καλύψαμε πολύ μεγάλη περιοχή», ανέφερε στο On The Coast with Gloria Macarenko.

Οι τίτλοι αρχής της σειράς:

Καθώς το πρότζεκτ βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία σχετικά με το δίκτυο ή την πλατφόρμα στην οποία θα προβληθεί.

Το πιο πιθανό, όμως, είναι να προβληθεί στο Hulu και όχι στο αρχικό δίκτυο του «The X-Files», το Fox, καθώς Fox και 20th TV δεν ανήκουν πλέον στην ίδια εταιρεία μετά την εξαγορά της 21st Century Fox από τη Disney.

Το «The X-Files» με πρωταγωνιστές τους Ντέιβιντ Ντουκόβνι και Τζίλιαν Άντερσον προβλήθηκε αρχικά στο Fox από το 1993-2001, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία, πριν επιστρέψει για δύο ακόμη σεζόν το 2016 και το 2018.

Μεταφέρθηκε δύο φορές στον κινηματογράφο, το 1998 με την ταινία «The X-Files: Fight the Future» και το 2008, με την ταινία «The X-Files: I Want to Believe».

Ο σκηνοθέτης Ryan Coogler στην πρεμιέρα του «Black Panther: Wakanda Forever» της Marvel, τον Οκτώβριο του 2022. Φωτ.: EPA/CAROLINE BREHMAN

Ο Ράιαν Κούγκλερ είναι περισσότερο γνωστός για το σενάριο και τη σκηνοθεσία των δύο ταινιών «Black Panther» για τη Marvel, καθώς και τη δουλειά του στις τρεις ταινίες «Creed» με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Έγραψε και σκηνοθέτησε επίσης τη βραβευμένη ταινία «Fruitvale Station», στην οποία πρωταγωνιστεί ξανά ο Τζόρνταν, ενώ ως παραγωγός, στις δουλειές του περιλαμβάνονται τα «Judas and the Black Messiah» και «Space Jam: A New Legacy».

Με πληροφορίες από Variety