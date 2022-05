Reunion για την Κιμ Κατράλ με πρώην συνεργάτες της από το «Sex and the City»

H Κιμ Κατράλ βρέθηκε με πρώην συνεργάτες της από το «Sex and the City» αλλά όχι με τις πρώην κινηματογραφικές της φίλες.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης του Variety, 2022 Power of Women, η κινηματογραφική Σαμάνθα Τζόουνς συναντήθηκε, γέλασε και φωτογραφήθηκε με πρώην συνεργάτες της από την διάσημη τηλεοπτική σειρά.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την σέξι PR manager για έξι σεζόν βρέθηκε στην εκδήλωση με τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ, την εμβληματική ενδυματολόγο Πατρίτσια Φιλντ, και της συγγραφέα του βιβλίου, που ενέπνευσε τη σειρά, του HBO, Κάντις Μπούσνελ.

Κανείς από τους παραπάνω συντελεστές δεν έχει σχέση με το reboot της σειράς «And Just Like That». Σταρ και Φιλντς προτίμησαν να συμμετάσχουν στο «Emily In Paris».

«Σημαίνει τα πάντα για μένα. Περάσαμε πάνω από 25 χρόνια μαζί» είπε η Κατράλ για τους πρώην συνεργάτες της που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση για να την τιμήσουν.

«Λατρεύω το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η καριέρα της. Όχι μόνο για την παρουσία της στο Sex and the City, αλλά για την συνολική της προσφορά» είπε ο Σταρ για την Κατράλ.

«Δουλεύει αδιάκοπα από όταν ήταν 20 ετών. Ήμασταν τυχεροί που την είχαμε στη σειρά αλλά αυτό ήταν μία μόλις στάση στην υπέροχη δουλειά που έχει κάνει στην καριέρα της» πρόσθεσε τονίζοντας ότι αυτό που θα ήθελε είναι να εμφανιστεί η Κατράλ στο «Emily in Paris» ως γκεστ με έναν «juicy» ρόλο.

Στην τελετή βραβεύτηκε η Κατράλ για την δουλειά της στο Ταμείο των Ηθοποιών, την μη κερδοσκοπική ένωση που προσφέρει οικονομική και υγειονομική βοήθεια σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Μπορείς να φανταστείς να επιστρέφεις σε μία δουλειά που έκανες πριν από 25 χρόνια; ... Τα πάντα πρέπει να εξελίσσονται ή να πεθαίνουν» είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν την τελετή στο Variety.

Με πληροφορίες του Variety