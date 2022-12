O Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν εξηγεί γιατί κράτησε μυστική για χρόνια τη σεξουαλικότητά του: «Έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός»

Ήταν το απόλυτο είδωλο και καρδιοκατακτητής για εκατομμύρια γυναίκες αλλά ο ίδιος κράτησε το μυστικό της σεξουαλικότητάς του για πολλά χρόνια, καλά κρυμμένο.

Πλέον ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ο τηλεοπτικός πάτερ Ραλφ από την σειρά «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» είναι επιτέλους ήσυχος και ελεύθερος.

Ο Τσάμπερλεϊν, που έκανε τις γυναίκες να λιποθυμούν ως ο ονειροπόλος σταρ του «Dr. Kildare» στη δεκαετία του '60, και αργότερα ως πατέρας Ραλφ τη δεκαετία του '80, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος όταν ήταν σχεδόν 70 ετών.

Σήμερα, ο 88χρονος πλέον ηθοποιός μιλά γι' αυτό που έγραψε στα απομνημονεύματα του το 2003 με τίτλο «Sshattered Love».

«Η ζωή είναι πολύ ωραία», είπε ο ηθοποιός στο Fox News Digital. «Είμαι συνταξιούχος τώρα και μπορώ να ζω μια πολύ πιο απλή ζωή από ό,τι όταν δούλευα. Η υποκριτική είναι ευχάριστη αλλά και εξαιρετικά σκληρή δουλειά. Τώρα μπορώ να κάθομαι και να βλέπω τηλεόραση, αν θέλω, να πάω σινεμά, να δειπνήσω με φίλους και απλά να διασκεδάσω. Είναι πολύ ευχάριστο» είπε.

Ο Τσάμπερλεϊν είπε ότι ως ρομαντικός, θα ήταν «καταστροφή» και «απαίσιο» για την καριέρα του, αν το κοινό τότε γνώριζε ότι ήταν ομοφυλόφιλος.

«Έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός. Τα περιοδικά έκαναν πολλές συνεντεύξεις και είχαν υποψίες. Μου έκαναν ερωτήσεις όπως «Πότε θα παντρευτείς και θα κάνεις παιδιά;» έλεγα, «Λοιπόν, όχι ακόμα. Είμαι απασχολημένος. Έπρεπε να προσέχω για πολύ καιρό» θυμάται.

«Ήταν ανασταλτικό για μένα», πρόσθεσε «Αλλά το συνήθισα τόσο πολύ να είμαι προσεκτικός και σε επιφυλακή. Ναι, θα ήμουν πιο χαρούμενος άνθρωπος αν το είχα αποκαλύψει και θα ήμουν ελεύθερος. Αλλά είχα ήδη τόσα πολλά. Ήμουν εργαζόμενος ηθοποιός και αυτό ήταν το βασικό πράγμα που ήθελα από αυτή τη ζωή».

Ο σταρ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμος να γίνει είδωλο των εφήβων όταν σημείωσε επιτυχία στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Dr. Kildare». Η σειρά, η οποία εξιστόρησε τις περιπέτειες ενός νεαρού ασκούμενου ιατρικής και του χειρουργού μέντορά του, προβλήθηκε από το 1961-66.

«Έγινε κάπως γρήγορα», είπε για την αναγνωσιμότητά του. «Αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα από θαυμαστές σε τεράστιο όγκο. Περίπου 12.000 γράμματα την εβδομάδα, κάτι που το δίκτυο δεν είχε βιώσει ποτέ πριν. Ακόμα και ο Κλαρκ Γκέιμπλ δεν λάμβανε τόσα μηνύματα από θαυμαστές. Αλλά αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι κάτι συνέβαινε που μπορεί να ήταν συντριπτικό» είπε.

«Αν είχαμε ποτέ διακοπές από τα γυρίσματα - είχα συμβόλαιο στην MGM εκείνη την εποχή - το στούντιο με έστελνε να κάνω διαφήμιση ή κάποια άλλη δουλειά. Δεν είχα χρόνο ή ενέργεια (για να απαντά σε όλα τα γράμματα)», συνέχισε ο ηθοποιός.

«Μερικές φορές συναντούσαμε αρκετά ενθουσιώδη πλήθη. Οι άνθρωποι έκαναν ουρά για χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτόγραφό μου. Σκεφτόμουν ότι αυτό ήταν υπέροχο. Ήμουν πολύ χαρούμενος που το ήθελαν αυτό. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς γιατί το ήθελαν. Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ο ρόλος μου προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως όταν έγραφε τα απομνημονεύματά του ένιωσε ελεύθερος να μοιραστεί επιτέλους την αλήθεια του χωρίς φόβο για τις συνέπειες.

«Ενώ έγραφα αυτό το βιβλίο, νόμιζα ότι θα ήταν ένα φιλοσοφικό βιβλίο για το πώς να ζήσεις τη ζωή σου καλύτερα», είπε ο Τσάμπερλεϊν.

«Ο εκδότης μου μου είπε, Ρίτσαρντ, πρέπει να μιλήσεις για τον πραγματικό σου εαυτό και από πού προήλθαν όλες αυτές οι φιλοσοφικές ιδέες. Έγραφα και ήταν σχεδόν σαν ένας άγγελος να μπήκε στο δωμάτιο. Δεν είδα κάποιον άγγελο, φυσικά. Αλλά ήταν σχεδόν σαν να ήρθε αυτή η αγγελική παρουσία και να έβαλε το χέρι της στο κεφάλι μου.

»Αυτό ήταν στη φαντασία μου, αλλά είχε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. (Ένιωσα ότι η παρουσία αυτή μου είπε), Ρίτσαρντ, γαβγίζεις στο λάθος δέντρο εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα λάθος με εσένα και τη ζωή σου και με το να είσαι ομοφυλόφιλος.

»Είναι εντελώς άσχετο με την αξία σου ως άνθρωπος. Άφησε όλο αυτόν τον φόβο, παράτα τα όλα αυτά. Απλώς παράτα τα» είπε ο ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας πως «Ξαφνικά ένιωσα βαθιά στα κόκκαλά μου την αλήθεια αυτών που μου έλεγε αυτός ο άγγελος. Δε λέω ότι ήταν τότε όντως ένας άγγελος εκεί, αλλά ένιωσα ότι με άγγιξε. Και ξαφνικά συμφώνησα βαθιά μέσα στην καρδιά να είμαι αυτός που είμαι. Ό,τι ήταν εντάξει. Ναι, υπήρχε μια αίσθηση ελευθερίας. Ήξερα ότι όλοι θα ήθελαν να μιλήσουν για μένα, για το ότι είμαι ομοφυλόφιλος στο Χόλιγουντ. Και ήμουν εντελώς ελεύθερος να μιλήσω για αυτό με τη Barbara Walters, τον Larry King, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν φοβόμουν καθόλου να μιλήσω γι' αυτό.» είπε

Ο σταρ της δεκαετίας του '60, σήμερα και αύριο δημοπρατεί μερικά από τα πολύτιμα υπάρχοντά του στη δημοπρασία με τίτλο «Property from the Life and Career of Richard Chamberlain», ως μέρος των Julien's Auctions και Turner Classic Movies "Icons & Idols: Hollywood", που ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μπέβερλι Χιλς αλλά και διαδικτυακά.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται κοστούμια, σπάνια αναμνηστικά από τις κλασικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του, κοσμήματα και μια συλλογή από τα έργα του.

Μεταξύ αυτών το βραβείο Χρυσής Σφαίρας του 1963 για τον «Dr. Kildare» (3.000-5.000 δολάρια) και το πρωτότυπο κοστούμι για το «Shogun» του 1980 (1.000-2.000 δολάρια), καθώς και την πλακέτα του στο Hollywood Walk of Fame (1.000 - 2.000 δολάρια).

Υπάρχουν επίσης ακτινογραφίες του από την εποχή που γύριζε την σειρά «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» του 1983.

Με πληροφορίες του FoxNews