MasterChef - Μαρία Λαζαρίδου: Μου αρέσουν και οι άνδρες και οι γυναίκες

Η 23χρονη Μαρία Λαζαρίδου που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο, από τη συμμετοχή της στον φετινό, πέμπτο κύκλο του MasterChef, απάντησε χθες το βράδυ σε ερωτήσεις των ακολούθων της, μιλώντας ανοικτά για την σεξουαλικότητά της.

«Είμαι μέλος lgbtq και δεν το έχω πει στους γονείς μου. Έχεις καμία συμβουλή να μου πεις;», την ρώτησε ένας από τους φαν. «Εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά το είπα στους γονείς μου 15χρονών. Δεν ξέρω αν με πίστεψαν ή όχι» απάντησε η 23χρονη Μαρία. «Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται να φοβάσαι για κάτι. Και δεν είναι ανάγκη να τους το πεις κιόλας. Απλά μην κρύβεσαι. »

«Men or women?» την ρώτησε κάποιος άλλος από τους ακολούθους της, συνοδεύοντας την ερώτησή του με την σημαία του Pride. "I like both" απάντησε η παίκτρια του MasterChef. «Μου αρέσουν και τα δύο».